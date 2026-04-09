A poco più di due settimane dal rilascio del quarto aggiornamento intermedio, e nel pieno svolgimento del ciclo di sviluppo verso il quinto aggiornamento intermedio, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

Questa patch correttiva è utile principalmente per correggere un bug presente su tutti i dispositivi che eseguono il quarto aggiornamento intermedio dei due sistemi operativi mobile di ultima generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

Il nuovo aggiornamento equivale a una patch correttiva per la versione stabile del quarto aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS e arriva a poco più di due settimane da esso.

La build che porta con sé iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 è la 23E254 (sostituisce la 23E246 rilasciata come versione stabile di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 lo scorso 24 marzo). L’aggiornamento a iOS 26.4.1 ha un peso di 461,4 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.4).

Le novità dell’aggiornamento

Il breve changelog suggerisce che l’aggiornamento a iOS 26.4.1 (e iPadOS 26.4.1) “fornisce risoluzioni di problemi per iPhone (e per iPad)” senza maggiori precisazioni. Una discussione sul forum degli sviluppatori ci aiuta però a fare chiarezza.

A quanto pare, Apple ha risolto un bug importante relativo alla sincronizzazione dei dati di iCloud e di tutte le app che utilizzano il framework CloudKit (inclusi i dati dell’app Password).

Sostanzialmente, le modifiche apportate da un utente sul dispositivo non venivano automaticamente sincronizzate sugli altri iPhone e iPad registrati con lo stesso account. Lo stesso problema non sembra affliggere macOS 26.4 Tahoe (che, infatti, non ha ricevuto alcuna patch correttiva).

In aggiunta, consultando le pagine Novità di iOS 26 per le aziende e Novità di iPadOS 26 per le aziende (al momento della stesura, solo nella versione in lingua inglese), scopriamo quanto segue:

iOS 26.4.1 (iPadOS 26.4.1) La protezione del dispositivo rubato verrà attivata automaticamente sui dispositivi che si aggiornano da iOS 26.4 a iOS 26.4.1 (e da iPadOS 26.4 a iPadOS 26.4.1).

Sul fronte della sicurezza, invece, l’aggiornamento a iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 non va a risolvere alcuna vulnerabilità (CVE): le ultime correzioni in tal senso sono arrivate con il quarto aggiornamento intermedio (38 CVE risolte, trovate qua il bollettino) lo scorso 24 marzo.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

La scorsa settimana erano arrivati “nuovi” iOS 18.7.7 e iPadOS 18.7.7

Lo scorso 1 aprile, Apple ha poi rilasciato una nuova versione di iOS 18.7.7 e iPadOS 18.7.7 tramite la build 22H340 (sostituisce la precedente 22H333 datata 24 marzo) per far sì che, anche coloro che non hanno scelto di non aggiornare a iOS 26 (e iPadOS 26).

L’obiettivo del colosso di Cupertino era quello di risolvere una vulnerabilità grave che affliggeva iOS 18 e iPadOS 18 e che finora era stata corretta esclusivamente su iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPad (7a generazione):

Il 1° aprile 2026 abbiamo reso disponibile iOS 18.7.7 per un maggior numero di dispositivi, così che gli utenti con gli aggiornamenti automatici attivi possano ricevere automaticamente importanti protezioni di sicurezza. Le correzioni associate alla vulnerabilità dovuta a DarkSword sono state rilasciate per la prima volta nel 2025.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 26.4.1 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie).

La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.4.1 sugli iPad e per i due aggiornamenti a iOS e iPadOS 18.7.7 che coinvolgono sia i dispositivi che non supportano la nuova generazione dei due sistemi operativi, sia i dispositivi di coloro che non hanno voluto sposare la nuova generazione dei due sistemi operativi.