I primi mesi del 2026 sono stati particolarmente ricchi di novità per Apple, che nel giro di pochi giorni ha lanciato svariati nuovi prodotti — a partire da iPhone 17e, passando per iPad Air M4 e per i nuovi monitor per Mac, fino ad arrivare ai più potenti MacBook Air M5 e MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max — e che adesso avrebbe in cantiere un’altra novità per il segmento più basso del mercato di riferimento: le ultime indiscrezioni vogliono un rinnovato iPad base con chip A18 in arrivo già entro la prima metà dell’anno.

Un “nuovo” iPad economico in arrivo

Come si accennava in apertura, i lanci di Apple delle scorse settimane hanno interessato anche la lineup degli iPad, con particolare riferimento ad iPad Air, aggiornato al chip Silicon M4; qualche mese prima, invece, era toccato agli iPad Pro, passati al chip M5 con ambizioni da vere e proprie workstation. Ebbene, pare che adesso il colosso di Cupertino abbia spostato la propria attenzione sulla fascia più bassa del mercato dei (propri) tablet.

Stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima newsletter Power On, Apple sarebbe in procinto di portare sul mercato un nuovo iPad base e il lancio sarebbe programmato entro la prima metà del 2026. Il giornalista azzarda una previsione per il mese di maggio, ma riferisce anche che l’annuncio del prodotto si sarebbe dovuto sovrapporre con il rilascio dell’aggiornamento iPadOS 26.4.

Badate bene che, trattandosi di un iPad entry-level, non ci saranno novità tecniche entusiasmanti, anzi si tratterà del più classico degli aggiornamenti incrementali, tale per cui il chip A16 utilizzato sul modello ora in commercio cederà il posto al più recente A18 (non l’A18 Pro di MacBook Neo). Dal punto di vista degli utenti, ci sarà dunque un discreto aumento delle prestazioni, ma soprattutto il beneficio della compatibilità con Apple Intelligence; del resto, dopo l’aggiornamento di iPad Mini al chip A17 Pro, iPad base era l’unico modello rimasto tagliato fuori.

Il nuovo iPad più economico, come detto, potrebbe arrivare nel Q2 2026, pertanto nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più.