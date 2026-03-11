Il nuovo MacBook Neo è appena approdato sul mercato, ma iniziano già ad arrivare le prime analisi sulla possibile accoglienza commerciale del portatile economico di Apple e sugli sviluppi futuri della gamma MacBook. Tra le voci più autorevoli del settore c’è quella dell’analista della supply chain Ming-Chi Kuo, che nelle ultime ore ha condiviso alcune interessanti previsioni riguardo alle vendite del nuovo modello e alla roadmap dei futuri MacBook, compresi quelli dotati di display OLED.

Secondo l’analista, il MacBook Neo potrebbe registrare numeri piuttosto importanti già nel corso del 2026, mentre per vedere alcune delle novità hardware più attese, come gli schermi OLED sui MacBook Air, potrebbe essere necessario attendere ancora parecchio tempo.

MacBook Neo potrebbe vendere fino a 5 milioni di unità nel 2026

Partiamo proprio dal nuovo MacBook Neo, il portatile economico con chip A18 Pro e display da circa 13 pollici che Apple ha appena lanciato sul mercato.

Secondo Kuo, Apple potrebbe vendere tra 4,5 e 5 milioni di unità nel corso del 2026, una cifra leggermente inferiore rispetto alle previsioni iniziali che parlavano di 5-7 milioni; la revisione al ribasso sarebbe dovuta principalmente al fatto che il dispositivo è arrivato sul mercato più tardi del previsto.

L’analista ritiene comunque che circa 2-2,5 milioni di unità potrebbero essere vendute già nella prima metà dell’anno, segno che il dispositivo potrebbe trovare rapidamente il suo pubblico.

Dal punto di vista produttivo, al momento Quanta sarebbe l’unico assemblatore del MacBook Neo, ma non è escluso che in futuro possano aggiungersi altri partner. Tra i possibili candidati troviamo Foxconn, che potrebbe entrare nella produzione nel prossimo futuro, mentre Luxshare potrebbe competere per ottenere una parte delle commesse.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Il prossimo MacBook Neo potrebbe non avere il touchscreen

Un altro tema interessante riguarda il possibile futuro della linea Neo, in precedenza Kuo aveva ipotizzato che una futura generazione del dispositivo, indicata informalmente come Neo 2, potesse introdurre il supporto al touchscreen. Questa scelta sarebbe stata pensata per competere con il mondo dei Chromebook, dove oltre il 50% dei modelli supporta input touch.

Secondo le ultime verifiche dell’analista nella filiera produttiva tuttavia, sembra che Apple possa aver abbandonato questa idea, almeno per il momento. La ragione sarebbe piuttosto semplice, il MacBook Neo nasce con l’obbiettivo principale di portare l’esperienza MacBook nella fascia dei 600 dollari, e l’introduzione di un pannello touchscreen potrebbe aumentare i costi di produzione.

Inoltre, Apple non ha mai mostrato grande interesse nel portare il touch sui MacBook tradizionali, preferendo mantenere questa modalità su dispositivi come iPad.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Il primo MacBook touchscreen potrebbe essere un modello premium

Se davvero Apple decidesse di introdurre il touchscreen su un MacBook, secondo Kuo il primo modello a riceverlo potrebbe essere un dispositivo ultra premium, non certo un modello economico come il Neo; in altre parole, il touch sui laptop Apple potrebbe arrivare prima sui modelli più costosi della gamma, probabilmente in combinazione con altre innovazioni hardware.

Va comunque sottolineato che il touchscreen non è necessariamente una tecnologia costosa in sé, quindi la situazione potrebbe cambiare nel corso dei prossimi anni.

MacBook Pro OLED tra fine 2026 e inizio 2027

Passando alle novità future della gamma MacBook, Kuo conferma alcune indiscrezioni già circolate nei mesi scorsi: Apple starebbe lavorando a nuovi MacBook Pro con display OLED.

Secondo le previsioni dell’analista, questi modelli potrebbero arrivare tra la fine del quarto trimestre 2026 e l’inizio del primo trimestre del 2027.

Naturalmente, quando si parla di prodotti Apple ancora in fase di sviluppo, le tempistiche possono cambiare piuttosto facilmente; tuttavia, la finestra temporale indicata suggerisce che la transizione verso l’OLED sui MacBook Pro potrebbe iniziare già nel giro di un anno circa.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Bisognerà attendere ancora per un modello Air con display OLED

Se i MacBook Pro OLED potrebbero arrivare relativamente presto, la situazione è molto diversa per la gamma Air; secondo Kuo infatti, Apple starebbe pianificando un aggiornamento dei MacBook Air con pannelli OLED soltanto intorno al 2028 o al 2029.

Si tratta quindi di una tempistica piuttosto lontana, che suggerisce come Apple voglia procedere con molta cautela nella transizione verso questa tecnologia sui portatili più sottili e accessibili.

Una roadmap che parte dal MacBook Neo

Nel frattempo, il MacBook Neo rappresenta un passo importante per la strategia di Apple nel mercato dei laptop, con un prezzo molto più basso rispetto al passato l’azienda punta chiaramente ad ampliare il pubblico dei propri dispositivi.

Se le previsioni di vendita di Kuo dovessero rivelarsi corrette, il dispositivo potrebbe diventare uno dei modelli più diffusi della gamma, contribuendo a portare nuovi utenti all’interno dell’ecosistema Apple.

Mentre il Neo prova a conquistare la fascia più economica del mercato, Apple continua parallelamente a lavorare su tecnologie più avanzate come OLED e touchscreen, destinate probabilmente ai MacBook di fascia più alta nei prossimi anni.