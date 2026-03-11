Il nuovo MacBook Neo continua a far parlare di sé non soltanto tra gli utenti e gli appassionati del mondo Apple, ma anche all’interno dell’intera industria dei PC; il motivo è piuttosto semplice, con un prezzo di partenza particolarmente aggressivo Apple è entrata in una fascia di mercato nella quale, storicamente, non ha quasi mai partecipato.

Secondo alcuni dirigenti ASUS, questa mossa rappresenta addirittura uno shock per il settore dei PC Windows, costringendo produttori e partner dell’ecosistema a interrogarsi su come rispondere a un dispositivo che potrebbe cambiare gli equilibri della fascia più economica del mercato.

Il MacBook Neo sorprende i produttori di PC

Durante una recente conference call sui risultati finanziari di ASUS, diversi dirigenti dell’azienda hanno commentato l’arrivo del nuovo portatile economico di Apple.

SY Hsu, co-CEO della società, ha spiegato che l’arrivo di un MacBook con un prezzo così basso rappresenta una novità importante per tutto il settore: “Considerati i prezzi storicamente elevati di Apple, il lancio di un prodotto così conveniente è sicuramente uno shock per l’intero mercato“.

Secondo il dirigente, la presentazione del MacBook Neo ha già avviato numerose discussioni all’interno dell’ecosistema PC, coinvolgendo non solo i produttori di notebook ma anche grandi attori della filiera come Microsoft, Intel e AMD.

In altre parole, la sensazione è che l’industria stia iniziando a ragionare su nuove strategie per competere con Apple nella fascia più economica, una dinamica che fino a poco tempo fa non era particolarmente comune.

Nonostante il potenziale impatto sul mercato, i dirigenti di ASUS ritengono che il MacBook Neo possa avere un pubblico relativamente specifico; uno degli aspetti più discussi riguarda la dotazione di 8 GB di memoria unificata, che non può essere aggiornata. Secondo ASUS, questo limite potrebbe ridurre la capacità del dispositivo di gestire alcuni carichi di lavoro più intensi.

Per questo motivo il MacBook Neo viene descritto come un dispositivo più orientato al consumo di contenuti, in modo simile a quanto già accade con un tablet o con un iPad.

Naturalmente questo non significa che il portatile non sia in grado di svolgere attività più impegnative, alcuni recensori hanno infatti dimostrato che il dispositivo riesce a gestire operazioni piuttosto comuni anche nel mondo della creatività digitale; ad esempio sono stati riprodotti video 4K in DaVinci Resolve e Final Cut Pro, modificate foto in Adobe Lightroom e aperte numerose schede di Google Chrome senza particolari problemi. Non a caso, molte recensioni hanno comunque elogiato le prestazioni del MacBook Neo, soprattutto se rapportate al prezzo di vendita.

Al di là delle valutazioni tecniche sul prodotto, ASUS ritiene che il settore dei PC stia prendendo molto seriamente l’arrivo del nuovo portatile di Apple. Secondo quanto dichiarato durante la conference call, diversi produttori starebbero già discutendo di nuovi prodotti pensati per competere direttamente con il MacBook Neo.

L’idea è quella di proporre dispositivi in grado di offrire un rapporto qualità-prezzo simile, sfruttando al tempo stesso i punti di forza dell’ecosistema Windows. Come spesso accade in questi casi, sarà necessario del tempo per capire quale sarà il reale impatto sul mercato, la stessa ASUS ammette che è ancora troppo presto per prevedere l’esito della competizione.

A rendere il quadro ancora più complesso c’è un altro fattore che negli ultimi mesi sta interessando l’intero settore tecnologico: la carenza di memorie, legata in gran parte alla crescente domanda di componenti per l’intelligenza artificiale.

Secondo quanto dichiarato da ASUS, i prezzi delle memorie sono aumentati di oltre il 100% trimestre su trimestre, un incremento significativo che sta influenzando il costo di molti prodotti elettronici.

Questa situazione potrebbe avere conseguenze anche sui laptop, una volta esaurite le scorte disponibili alcuni produttori potrebbero essere costretti ad aumentare i prezzi dei propri dispositivi per mantenere la sostenibilità economica delle nuove generazioni di hardware.

Le previsioni inoltre, non sono particolarmente incoraggianti nel breve periodo, la crisi delle memorie potrebbe durare fino alla fine del 2027, quando entreranno finalmente in funzione nuovi impianti produttivi.

In definitiva, il MacBook Neo sembra aver già raggiunto un primo risultato importante, ovvero costringere l’intero settore dei PC a prestare attenzione alla fascia economica del mercato Mac.

Resta però da capire se questo portatile riuscirà davvero a conquistare una quota significativa di utenti Windows oppure se rimarrà soprattutto una scelta interessante per chi è già all’interno dell’ecosistema Apple.

Per scoprirlo, come sottolineato dai dirigenti ASUS, sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo e osservare come reagiranno sia i consumatori sia i produttori di PC nei prossimi mesi.