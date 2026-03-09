Mancano ormai pochissimi giorni al lancio ufficiale di MacBook Neo, il nuovo portatile low-cost firmato Apple che sarà disponibile a partire dal prossimo 11 marzo ad un prezzo di partenza pari a 699 euro. Nel frattempo un designer di Apple avrebbe rilasciato, nelle ultime ore, alcune dichiarazioni relative al processo di sviluppo per MacBook Neo, sottolineando quanto la scelta del design sia stata esente da compromessi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Neo: il design raccontato da Molly Anderson

È Molly Anderson, a capo del della divisione Industrial Design di Apple, a condividere in una recente intervista del portale Dezeen alcuni dettagli in merito allo sviluppo del design di MacBook Neo, che sarà disponibile nelle sgargianti colorazioni Argento, Rosa pastello, Giallo agrume e Indaco. Come dichiara lo stesso Anderson, l’approccio di Apple non è stato quello di ricorrere all’utilizzo di vecchie tecnologie per ridurre significativamente il costo del dispositivo stesso, quanto quello di realizzare qualcosa di completamente nuovo.

Apple ha dunque deciso di non ricorrere alla scelta di materiali economici, utilizzando invece l’alluminio per la sua scocca esterna. “È indiscutibilmente un MacBook: non abbiamo assolutamente fatto nessun compromesso in termini di design“, dichiara lo stesso Anderson, e aggiunge “Non è stato un semplice redesign, quanto invece un ripartire dall’inizio. Era importante farlo sentire come parte della famiglia, ma con la sua personalità“. Nessuno spazio per la plastica (al contrario di diversi altri modelli di notebook appartenenti alla stessa fascia di prezzo e attualmente presenti sul mercato), dunque, largo all’alluminio e all’utilizzo di materiale riciclato, ben più di qualsiasi altro dispositivo della compagnia di Cupertino.

Sarebbe stata proprio la minor lavorazione possibile l’elemento chiave per permettere di ridurre sensibilmente i costi di MacBook Neo, partendo da un’estrusione di alluminio, che viene lavorata in un secondo momento per arrivare al design finale del dispositivo.

Malgrado il design apparentemente “premium”, però, Apple si è inevitabilmente trovata di fronte alla necessità di fare qualche compromesso per le sue specifiche interne, in modo da rientrare in quella fascia di prezzo così competitiva. Tanto per fare un esempio pratico, il nuovo MacBook Neo offrirà solo 8 GB di RAM, al contrario dei modelli MacBook Air e MacBook Pro attuali caratterizzati da un maggior quantitativo di memoria, e non vedrà la presenza del MagSafe. A queste si aggiunge poi la presenza di due porte USB-C, di cui una con standard USB 2 che ne limita sensibilmente la velocità a 480 Mb/s, oltre che l’assenza della retroilluminazione per la tastiera.