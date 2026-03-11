Non si fermano gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: come abbiamo visto, l’iniziativa promozionale rimarrà a disposizione fino al 16 marzo con tantissime proposte sulla tecnologia e non solo. Tra le molte occasioni da sfruttare, troviamo diverse offerte sugli smartwatch e sui prodotti Amazfit: scopriamo insieme gli sconti migliori del marchio.

Gli sconti Amazfit della Festa delle Offerte di Primavera 2026

Continua la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida fino alle 23:59 del 16 marzo 2026, comprende anche una bella selezione di smartwatch e prodotti Amazfit, ideali per chi vuole tracciare l’attività fisica o tenere monitorati battito cardiaco e altri parametri. Ecco dunque la nostra selezione di sconti Amazfit della Festa delle Offerte di Primavera, ordinati per prezzo:

Questa era dunque la nostra selezione di sconti sui dispositivi Amazfit della Festa delle Offerte di Primavera. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

