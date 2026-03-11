Non si fermano gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: come abbiamo visto, l’iniziativa promozionale rimarrà a disposizione fino al 16 marzo con tantissime proposte sulla tecnologia e non solo. Tra le molte occasioni da sfruttare, troviamo diverse offerte sugli smartwatch e sui prodotti Amazfit: scopriamo insieme gli sconti migliori del marchio.
Gli sconti Amazfit della Festa delle Offerte di Primavera 2026
Continua la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida fino alle 23:59 del 16 marzo 2026, comprende anche una bella selezione di smartwatch e prodotti Amazfit, ideali per chi vuole tracciare l’attività fisica o tenere monitorati battito cardiaco e altri parametri. Ecco dunque la nostra selezione di sconti Amazfit della Festa delle Offerte di Primavera, ordinati per prezzo:
-
-5%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni di autonomia, 10 ATM, 180+ modalità sportive
-
-17%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni di autonomia, 10 ATM, 180+ modalità sportive
-
-25%
Amazfit T-Rex Ultra Smartwatch Orologio Intelligente, 6 Posizioni Satellitari GPS, Importazione e Navigazione del Percorso, 160 Modalità di Sportive, Mapa sin Conexión, Impermeabile 10 ATM
-
-25%
Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75'' AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone, Pelle Nera
-
Amazfit Helio Anello Taglia 12, con Monitoraggio del Sonno e della Frequenza Cardiaca, resistenza all'Acqua 10 ATM, Tracker Fitness Leggero da 3,75g con Durata della Batteria fino a 4 Giorni
-
Amazfit Cheetah Square, 44 mm, Smartwatch da Corsa Leggero con GPS Dual-Band, Navigazione e Mappe Offline, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca e dell'Ossigeno nel Sangue, Musica, Impermeabile 5 ATM
-
-28%
Amazfit Helio Anello Taglia 10, con Monitoraggio del Sonno e della Frequenza Cardiaca, Resistenza all'Acqua 10 ATM, Tracker Fitness Leggero da 3,75g con Durata della Batteria fino a 4 Giorni
-
-29%
Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone
-
-7%
Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero
-
-13%
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46 mm, batteria da 14 giorni, display AMOLED 1,97'', GPS e mappe gratuite, IA, Bluetooth per chiamate e messaggi, Sleep Tracker, 140+ modalità di allenamento, 5 ATM, Rosa
-
-19%
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46 mm, batteria da 14 giorni, display AMOLED 1,97'', GPS e mappe gratuite, IA, Bluetooth per chiamate e messaggi, Sleep Tracker, 140+ modalità di allenamento, 5 ATM, Rosso
-
-35%
Amazfit Active Edge, 46 mm, Smart Watch dal Design Elegante e Resistente per lo Sport e il Fitness, GPS, AI Health Coach, Sport Outdoor, allenamenti ed esercizi, batteria da 16 giorni, 10 ATM
-
-3%
Amazfit Active Edge, 46 mm, Smart Watch dal Design Elegante e Resistente per lo Sport e il Fitness, GPS, AI Health Coach, Sport Outdoor, allenamenti ed esercizi, batteria da 16 giorni, 10 ATM
-
Amazfit Bip 5 Unity, 46 mm, Smart Watch Fitness Activity Tracker, batteria 11 giorni, 120+ modalità sportive, chiamata Bluetooth, monitoraggio salute, facce orologio personalizzabili
-
Amazfit Bip 5 Unity, 46 mm, Smart Watch Fitness Activity Tracker, batteria 11 giorni, 120+ modalità sportive, chiamata Bluetooth, monitoraggio salute, facce orologio personalizzabili
-
-7%
Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue
-
-5%
Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue
-
-38%
Amazfit Up Cuffie Bluetooth, Auricolari Open-Ear Wireless con Controllo Touch, Resistenza all’Acqua IPX4 e al Sudore, Riduzione Rumori con AI, Ideali per Sport e Corsa,Compatibili con Android e iPhone
Questa era dunque la nostra selezione di sconti sui dispositivi Amazfit della Festa delle Offerte di Primavera. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
