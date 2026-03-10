In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da qualche tempo).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di marzo 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e (di solito) che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11: arriva il Patch Tuesday di marzo 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di marzo 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11 e giunge a ormai cinque mesi dall’avvio del rilascio del più recente Windows 11 25H2.

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 25H2 arriva la build 26200.8037 (codice aggiornamento KB5079473); per coloro che eseguono la precedente versione 24H2 arriva la build 26100.8037 (codice aggiornamento KB5079473); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.6783 (codice aggiornamento KB5078883).

Le novità sul fronte della sicurezza (marzo 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di marzo 2026 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte 93 vulnerabilità (di cui 83 scovate da Microsoft e dieci scovate da terzi). Di queste, sei risultano contrassegnate come “più probabilmente sfruttate” da malintenzionati:

Le altre novità del Patch Tuesday di marzo 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di marzo 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 24 febbraio 2026, rilasciato tramite le build 26200.7922 e 26100.7922 (codice KB5077241) per le versioni 25H2 e 24H2. La versione meno recente (23H2) non riceve più aggiornamenti facoltativi.

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento della sicurezza contiene correzioni e miglioramenti della qualità di KB5077181 (rilasciato il 10 febbraio 2026). Il riepilogo seguente illustra i problemi principali risolti da questo aggiornamento. Sono inoltre incluse nuove funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica. [Secure Boot] Con questo aggiornamento, gli aggiornamenti di qualità di Windows includono dati aggiuntivi di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di avvio protetto. I dispositivi ricevono i nuovi certificati solo dopo aver dimostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riusciti, mantenendo un’implementazione controllata e graduale.

Con questo aggiornamento, gli aggiornamenti di qualità di Windows includono dati aggiuntivi di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di avvio protetto. I dispositivi ricevono i nuovi certificati solo dopo aver dimostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riusciti, mantenendo un’implementazione controllata e graduale. [Esplora file] Migliorato: questo aggiornamento migliora l’affidabilità della ricerca in Esplora file durante la ricerca su più unità o su “Questo PC”.

Migliorato: questo aggiornamento migliora l’affidabilità della ricerca in Esplora file durante la ricerca su più unità o su “Questo PC”. [Controllo Applicazioni di Windows Defender] Migliorato: questo aggiornamento migliora il modo in cui Windows Defender Application Control (WDAC) gestisce i criteri di inserimento nell’elenco consentito degli oggetti COM. Gli oggetti COM venivano bloccati quando il criterio di sicurezza dell’endpoint era impostato su un valore superiore al criterio di inserimento nell’elenco consentito. Con questo aggiornamento, gli oggetti COM sono consentiti come previsto.

Migliorato: questo aggiornamento migliora il modo in cui Windows Defender Application Control (WDAC) gestisce i criteri di inserimento nell’elenco consentito degli oggetti COM. Gli oggetti COM venivano bloccati quando il criterio di sicurezza dell’endpoint era impostato su un valore superiore al criterio di inserimento nell’elenco consentito. Con questo aggiornamento, gli oggetti COM sono consentiti come previsto. [Windows System Image Manager] Migliorato: questo aggiornamento migliora l’affidabilità della scelta dei file di catalogo attendibili. Aggiunge una finestra di dialogo di avviso che aiuta a confermare che il file selezionato provenga da una fonte attendibile Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windows 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Security Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già negli ultimi quattro mesi, la storia si ripete anche a marzo 2026.

Microsoft sta distribuendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.7058 (per la versione 21H2) e la 19045.7058 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5078885 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: