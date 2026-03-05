Cosa vedere tra le novità Disney+ di marzo 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo terzo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a marzo 2026, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a marzo 2026

Film in uscita su Disney Plus

Ghost Elephants (documentario National Geographic)

Apriamo le novità Disney+ di marzo 2026 da vedere con Ghost Elephants, documentario National Geographics diretto, narrato e scritto dal leggendario regista Werner Herzog. Nelle alture dell’Angola avvolte dalla nebbia, nel cuore delle sue foreste, persiste un mistero: gli sfuggenti elefanti fantasma di Lisima, potenziali discendenti viventi del più grande mammifero terrestre mai documentato. Steve Boyes, biologo della conservazione e leader del National Geographic Okavango Wilderness Project, è determinato a provarne l’esistenza. Per trovare questi elusivi elefanti, Boyes e il collega Kerllen Costa, National Geographic Explorer, hanno collaborato con tre maestri tracciatori KhoiSan – Xui, Xui Dawid e Kobus – per avere successo dove la tecnologia aveva fallito. Un racconto sulla sopravvivenza, il ricongiungimento e il potere duraturo della conoscenza antica rispetto alla modernità fugace.

Disponibile in streaming dall’8 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ghost Elephants.

Zootropolis 2 (original)

Restiamo nel mondo degli animali con Zootropolis 2, film d’animazione in arrivo in streaming a distanza di poco meno di 4 mesi dall’uscita al cinema. Vede di nuovo protagonisti la poliziotta Judy Hopps e il suo amico Nick Wilde, che nel primo capitolo era riuscito a superare l’esame per entrare in polizia. I due agenti dovranno indagare su un nuovo caso, che potrebbe rivelarsi uno dei più ardui e complessi della loro vita. Un misterioso rettile di nome Gary, giunto a Zootropolis, sta mettendo a soqquadro la città dei mammiferi. Ospiti di un party prestigioso dove sarà presentato un libro misterioso, Judy e Nick si trovano a dover impedire che Gary De’Snake lo rubi. Nel tentativo di fermarlo, vengono erroneamente scambiati per complici di Gary, trovandosi fuggitivi in sua compagnia. Capiscono presto che non è Gary il villain della situazione, anzi: cercava il libro perché conterrebbe elementi che risolleverebbero la sua reputazione. Il cattivo è qualcun altro, che per mettere le mani sullo stesso volume non ha esitato in passato a uccidere. L’indagine metterà a dura prova la collaborazione tra i due agenti, come mai accaduto prima d’ora.

Disponibile in streaming dall’11 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zootropolis 2.

Mike & Nick & Nick & Alice (original)

Le novità Disney+ di marzo 2026 da non perdere includono poi Mike & Nick & Nick & Alice, nuovo film originale 20th Century Studios con Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza González, scritto e diretto da BenDavid Grabinski. Un’esilarante e raffinata commedia d’azione che racconta la storia di due gangster e della donna che amano, alle prese con la notte più pericolosa della loro vita. Come se non bastasse, vi è un ulteriore componente che rende il tutto ancora più interessante: una macchina del tempo. Nel cast anche Keith David, Jimmy Tatro, Stephen Root, Lewis Tan, Ben Schwartz, Emily Hampshire e Arturo Castro. La pellicola viene presentata in anteprima mondiale al SXSW Film & TV Festival 2026 e proiettata allo storico Paramount Theatre di Austin come parte della programmazione ufficiale del festival.

Disponibile in streaming dal 27 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mike & Nick & Nick & Alice.

Serie TV da vedere su Disney+

Solar Opposites – stagione 6 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di marzo lato serie TV con la sesta e ultima stagione di Solar Opposites, serie animata co-creata da Justin Roiland e Mike McMahan (Rick e Morty) che racconta di un gruppo di quattro alieni che fugge dal loro pianeta natale e si schianta su una casa in America. Nei nuovi episodi, i protagonisti si ritrovano alle prese con la sfida più grande che abbiano mai affrontato: dopo che la macchina in grado di realizzare diamanti viene distrutta, devono vivere la loro quotidianità con un budget da rispettare e adattarsi a uno stile di vita più umile. Korvo, Terry, Yumyulack e Jesse dovranno ridefinire le loro abitudini consumistiche, mentre la saga giunge alla conclusione.

Disponibile in streaming dall’11 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Solar Opposites.

La vita segreta delle mogli mormoni – stagione 4 (original)

Dopo il successo delle precedenti, arriva questo mese anche la quarta stagione di La vita segreta delle mogli mormoni. La posta in gioco per il #MomTok è più alta che mai, mentre la loro sorellanza affronta le conseguenze della loro crescente fama. Quando Taylor viene annunciata come The Bachelorette e Jen e Whitney partecipano a Dancing with the Stars, la competizione crea caos, le tentazioni aumentano e le tradizioni vengono stravolte. Di fronte a matrimoni in crisi, demoni personali e segreti di famiglia, devono scegliere se sostenersi a vicenda o affrontare il loro destino senza alcun sostegno e sole sul palcoscenico del mondo. Per salvarla, rimarranno fedeli alla loro sorellanza? O il #MomTok andrà in frantumi per sempre?

Disponibile in streaming dal 12 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di La vita segreta delle mogli mormoni.

Lucky Luke (original)

Cambiamo genere con Lucky Luke, nuova serie live action sul leggendario cowboy solitario, interpretato da Alban Lenoir. Lucky Luke deve aiutare Louise, una ragazza diciottenne tanto affascinante quanto imprevedibile. Insieme, partono per un viaggio attraverso il selvaggio West alla ricerca della madre di Louise, misteriosamente scomparsa, e nel mentre cercano di sventare una cospirazione che potrebbe cambiare il corso della storia degli Stati Uniti. Tra duelli, inseguimenti, feroci scontri e alleanze inaspettate con i Dalton, Billy the Kid o Calamity Jane, questa strana coppia scoprirà che la sfida più grande non è salvare l’America, ma imparare a lavorare in squadra. Un’avventura emozionante in cui l’uomo che spara più veloce della sua ombra dovrà affrontare i fantasmi del suo passato e confrontarsi con le origini stesse della sua leggenda.

Disponibile in streaming dal 23 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lucky Luke (v.o.).

Daredevil: Rinascita – stagione 2 (original)

Una delle novità Disney+ di marzo 2026 sicuramente più attese è la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, serie Marvel Television che vede tornare protagonista Matt Murdock, un avvocato non vedente dotato di particolari abilità. Il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto il suo controllo mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell’s Kitchen noto come Daredevil. Sotto la sua maschera, però, Matt Murdock cercherà di agire nelle tenebre per abbattere l’impero corrotto di Kingpin e redimere la sua città. La nuova stagione continua la serie lanciata lo scorso anno, che costituisce la continuazione ufficiale della serie prodotta dal 2015 al 2018 e originariamente pubblicata su Netflix. Con i nuovi 8 episodi tornano nei loro panni Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll e non solo: questa stagione segna il tanto atteso ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones e presenta Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles.

Disponibile in streaming dal 25 marzo 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Scrubs – stagione revival (original)

Altra grande novità del mese è la nuova stagione revival di Scrubs, popolare e divertente serie interrottasi nel 2010 con la non particolarmente apprezzata nona stagione. J.D. e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese. Ritornano Zach Braff nei panni di J.D., ma anche Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot), Judy Reyes (Carla) e John C. McGinley (Dottor Cox).

Disponibile in streaming dal 25 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale del revival di Scrubs.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, qualche importante finale di stagione e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Battle of Fates (finale stagione 1) – 4 marzo 2026

Spidey e i suoi fantastici amici (finale stagione 4) – 4 marzo 2026

Il Commissario Ricciardi (stagioni 1-3) – 4 marzo 2026

Booba (stagione 3) – 4 marzo 2026

The Rookie (stagione 7) – 5 marzo 2026

Grey’s Anatomy (nuovi episodi stagione 22) – dal 5 marzo 2026

The Beauty (original, finale di stagione) – 5 marzo 2026

Solar Opposites (stagione 6) – 11 marzo 2026

9-1-1 Nashville (nuovi episodi stagione 1) – dal 18 marzo 2026

9-1-1 (nuovi episodi stagione 9) – dal 18 marzo 2026

High Potential (nuovi episodi stagione 2) – dal 24 marzo 2026

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (original, finale di stagione) – 27 marzo 2026

Paradise (original, finale stagione 2) – 30 marzo 2026

Se è martedì, è omicidio (stagione 1) – 31 marzo 2026

Talkers (nuovi episodi)

Medalist (nuovi episodi)

Prosegue inoltre la UEFA Women’s Champions League, con le sfide dei quarti di finale tra i club più prestigiosi d’Europa. Tutte le partite saranno disponibili in diretta su Disney+ il 24 e 25 marzo e il 1° e il 2 aprile.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a marzo 2026 tra film, serie TV e originals.