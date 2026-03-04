Le novità Amazon Prime Video di marzo 2026 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo terzo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2026 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a marzo 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

Material Love

Apriamo le novità Amazon Prime Video di marzo 2026 con Material Love, film diretto da Celine Song con Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. Racconta la storia di Lucy, una giovane donna di successo che lavora in un’esclusiva agenzia di matchmaking, occupandosi di cercare il giusto partner per persone single appartenenti a un mondo elitario fatto di manager e ricchi professionisti. Lei, in primis, non ha una relazione, convinta che scegliere un compagno sia più un calcolo razionale che un atto dettato da emozioni autentiche, ma le cose si complicano quando finisce in un triangolo amoroso con una sua ex frequentazione, John, un attore squattrinato che lavora come cameriere e con il quale condivide un passato intenso, e un uomo tanto affascinante quanto ricco, Harry, incontrato durante il fastoso matrimonio di due clienti da lei messi insieme. Harry rappresenta il candidato perfetto, un vero e proprio “unicorno” per chiunque cerchi sicurezza e status, ma sorprendentemente rivolge le sue attenzioni proprio a Lucy. La comparsa di John, invece, sembra incrinare la sua lucida corazza professionale, ricordandole un sentimento che aveva sempre provato a ignorare. Questa sua nuova situazione amorosa rischierà, però, di mandare all’aria non soltanto la sua carriera, ma anche il fragile equilibrio tra ragione e desiderio su cui ha costruito la sua vita.

Disponibile in streaming dal 6 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Material Love.

Una scomoda circostanza – Caught Stealing

Cambiamo genere con Una scomoda circostanza – Caught Stealing, film diretto da Darren Aronofsky ambientato durante gli anni ’90. Racconta la storia di Hank Thompson (Austin Butler), un ex giocatore di baseball caduto in disgrazia. L’uomo, che un tempo era una promessa delle leghe giovanili, ora vive una vita apparentemente tranquilla: lavora come barista in un locale di New York, ha una relazione stabile con la sua compagna (Zoë Kravitz) e segue con passione la stagione della sua squadra del cuore, impegnata in una sorprendente corsa verso la conquista del titolo. Tutto cambia quando il suo vicino punk-rock Russ (Matt Smith) gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno. Un favore banale che si trasforma in un incubo. Hank si ritrova coinvolto, suo malgrado, in una lotta per la sopravvivenza nel pericoloso sottobosco criminale di New York. Durante una notte di rivolte e caos, percorre le strade della città assistendo a violenze che mai avrebbe immaginato di incontrare, mentre un gruppo di gangster sempre più minacciosi sembra accanirsi contro di lui senza un motivo chiaro. Nemici spietati, alleati ambigui, e una sola certezza: qualcuno lo vuole morto. L’uomo deve affrontare situazioni sempre più estreme e usare ogni briciolo di istinto e determinazione per sopravvivere. Attraverso le ombre di una città selvaggia, l’ex stella del baseball cerca redenzione in un mondo che sembra non offrire vie di scampo.

Disponibile in streaming dal 13 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una scomoda circostanza – Caught Stealing.

Agente Zeta (original)

Passiamo ai film originali da vedere con Agente Zeta, pellicola spagnola con la regia di Dani de Torre. Cinque ex spie spagnole vengono uccise contemporaneamente in diverse ambasciate nel mondo. Il CNI scopre che tutte hanno partecipato 35 anni fa alla segreta “Operazione Ciénaga”, avvenuta in Colombia e in cui era coinvolto un sesto agente, l’unico sfuggito ai propri assassini. Trovarlo sarà il primo obiettivo del CNI, che affida la missione al suo miglior agente: Zeta. Ma Zeta non sarà solo nella sua missione. Anche la Colombia lo sta cercando attraverso una delle sue migliori agenti, Alfa, che sembra sapere su “Ciénaga” più dell’intelligence spagnola. A mano a mano che Zeta e Alfa procedono nelle loro indagini, dovranno superare pericoli e portare alla luce segreti messi a tacere per anni, veri e propri peccati di Stato. Il segreto più oscuro e pericoloso di tutti riguarda la partecipazione di un settimo agente alla missione, una spia nell’ombra di cui nessuno era al corrente, l’agente che sembra essere la ragione principale che spiegherebbe tutti gli omicidi.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Agente Zeta.

Pretty Lethal – Ballerine all’Inferno (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video da guardare a marzo 2026 lato film con Pretty Lethal – Ballerine all’Inferno, avvincente thriller diretto da Vicky Jewson che racconta la storia di cinque ballerine. Delle ballerine in pessimi rapporti tra loro viaggiano insieme per partecipare ad un prestigioso concorso di danza, quando il loro pullman subisce un guasto improvviso nel bel mezzo di una remota foresta. Prive di altre opzioni, a malincuore sono costrette a cercare rifugio in una inquietante locanda lungo la strada gestita da Devora Kasimer (Uma Thurman), un’ex ballerina prodigio che vive in isolamento. Fin dal loro arrivo, qualcosa non quadra e i peggiori presentimenti delle ragazze si rivelano ben presto fondati. Mentre la situazione precipita, il gruppo diviso dovrà mettere da parte le rivalità e sfruttare anni di allenamento brutale, trasformando grazia, disciplina e persino scarpe da punta in strumenti di sopravvivenza.

Disponibile in streaming dal 25 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pretty Lethal – Ballerine all’Inferno.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Il Bacio della Sirena (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di marzo 2026 da non perdere lato serie TV con Il Bacio della Sirena, nuova produzione coreana originale proposta con due episodi ogni settimana. L’investigatore Cha Woo-seok (Wi Hajun) riceve una strana telefonata da un’informatrice che sostiene di avere le prove di un omicidio legato a un caso di frode. Prima di poter rivelare la verità, l’informatrice muore misteriosamente. Le indagini di Woo-seok lo conducono quindi alla Royal Auction e alla sua banditrice d’aste, Han Seol-ah (Park Min-young), i cui tre fidanzati sono tutti morti in circostanze sospette. Per scoprire la verità, o forse per mettere alla prova la donna, Woo-seok le propone di fingere una relazione. Man mano che ne smaschera i segreti, si rende conto di essere entrato in una rete dalla quale probabilmente non potrà più fuggire e che provarci potrebbe costargli tutto.

Disponibile in streaming dal 2 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Bacio della Sirena.

Young Sherlock (original)

Tra le principali serie da non perdere questo mese sulla piattaforma streaming troviamo Young Sherlock, produzione originale con protagonista Hero Fiennes Tiffin realizzata dal visionario regista e produttore esecutivo Guy Ritchie. Un giallo irriverente e ricco di azione che segue le prime leggendarie avventure dell’iconico detective. Quando un carismatico Sherlock Holmes, giovane e ribelle, incontra nientemeno che James Moriarty, viene trascinato in un’indagine per omicidio che mette a rischio la sua libertà. Il primo caso in assoluto di Sherlock svela una cospirazione che attraversa il globo, e culmina in uno scontro esplosivo che cambierà per sempre il corso della sua vita. Ambientata in una vibrante Inghilterra vittoriana e con avventure oltre confine, la serie svela le prime gesta dell’adolescente anarchico destinato a diventare il più celebre residente di Baker Street. Tutti e 8 gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 4 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Young Sherlock.

Scarpetta (original)

Da vedere a marzo anche Scarpetta, nuova serie originale di genere crime thriller con protagonista Nicole Kidman. È basata sulla celebre serie di romanzi bestseller di Patricia Cornwell che hanno per protagonista l’amata patologa forense Kay Scarpetta (oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo dall’esordio). Porta sullo schermo l’iconico personaggio letterario, l’implacabile medico legale pronto a diventare la voce delle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che ha segnato l’inizio della sua carriera 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina. Ambientata nel mondo delle odierne indagini forensi, un thriller dalle molteplici sfaccettature che riflette sul prezzo da pagare quando si persegue la giustizia a tutti i costi. Nel cast anche Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker. Anche in questo caso, tutti e 8 gli episodi vengono proposti insieme.

Disponibile in streaming dall’11 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scarpetta.

Day One

Arriva questo mese in esclusiva su Prime Video Day One, serie “tecnologica” con Alex Gonzalez, Jordi Mollà, Asier Etxeandia e Renata Notni. Durante il Mobile World Congress, Ulises diventa il principale sospettato di un omicidio che non ha commesso. Durante la sua fuga, scopre un’imminente svolta tecnologica che supera un limite etico irreversibile per l’umanità. Braccato dalla polizia e dal proprio passato, deve affrontare ciò che ha contribuito a creare per fermare una minaccia già in atto. Tutti e 6 gli episodi sono proposti insieme.

Disponibile in streaming dal 13 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Day One.

The Show presenta Vita Nova

A marzo debutta sulla piattaforma The Show presenta Vita Nova, con protagonisti i volti del popolare canale YouTube. Bendato, caricato su un aereo e abbandonato in un Paese straniero: Jaser non sa in che Nazione si trova, non ha soldi e non conosce la lingua. Ha solo un telefono senza SIM e due obiettivi: scoprire dove si trova e costruirsi una vita da zero. Mentre Alessandro lo filma a camera nascosta, dovrà farsi degli amici, trovare un lavoro e un posto in cui vivere. Ce la farà? Tutti e 9 gli episodi sono disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 16 marzo 2026.

Invincible – stagione 4 (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di marzo da non perdere spicca l’attesissima quarta stagione di Invincible, serie TV animata basata sulla pluripremiata serie a fumetti di Robert Kirkman, del co-creatore Cory Walker e del contributing creator Ryan Ottley. Racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson, che eredita i superpoteri del padre e si ripropone di diventare il più grande difensore della Terra. Nei nuovi episodi (8 in tutto, i primi 3 insieme e i successivi con cadenza settimanale), mentre il mondo si riprende dalla catastrofe, un Mark ormai cambiato lotta per proteggere la sua casa e le persone che ama, finendo così per scontrarsi con una minaccia che potrebbe alterare per sempre il destino dell’umanità.

Disponibile in streaming dal 18 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Invincible.

Deadloch – stagione 2 (original)

Nuova stagione (la seconda) per Deadloch, serie originale creata da Kate McCartney e Kate McLennan. I detective Dulcie Collins (Kate Box) ed Eddie Redcliffe (Madeleine Sami) si trovano nell’afoso Top End australiano, ovvero la parte più settentrionale del Territorio del Nord, per indagare sulla morte dell’ex partner di Eddie, Bushy. Ma quando il corpo di un noto personaggio locale viene ritrovato in una remota cittadina, i due si ritroveranno coinvolti in un caso ancora più sudato, appiccicoso e pieno di coccodrilli del precedente. La seconda stagione è composta da 9 episodi: i primi due vengono proposti insieme, i successivi sempre a coppia con cadenza settimanale fino al finale del 17 aprile.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Deadloch.

Amor Animal (original)

Da guardare a marzo c’è Amor Animal, nuova serie argentina di genere drammatico. Kaia, un’artista di strada proveniente dalla periferia della città, incontra Nico, un giovane dell’alta borghesia afflitto da angoscia esistenziale. Nonostante le loro diverse realtà e le forze esterne che tentano di separarli, i due cercano di trovare lo spazio per far crescere il loro amore e, così facendo, finiscono per scatenare una guerra tra bande. Nel cast Franco Masini, Tatiana Glikman, Santiago Achaga e Valentina Zenere. Tutti e 8 gli episodi vengono proposti insieme.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Amor Animal (v.o.).

Bait – Fuori parte (original)

Cambiamo genere con Bait – Fuori parte, serie comedy dal Premio Oscar e vincitore dell’Emmy Award Riz Ahmed. La vicenda è incentrata sul personaggio di Shah Latif, un attore in difficoltà. La sua ultima possibilità di sfondare arriva sotto forma di un’audizione irripetibile. Nel corso di quattro giorni frenetici la sua vita precipiterà nel caos e la sua famiglia, la sua ex fidanzata e il mondo intero si chiederanno se sia o meno l’uomo giusto per quel lavoro. Tutti e 6 gli episodi vengono proposti insieme.

Disponibile in streaming dal 25 marzo 2026.

La Casa di Davide – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di marzo 2026 da vedere con la seconda stagione di La Casa di Davide, che racconta la storia dell’ascesa dell’icona biblica Davide. Nei nuovi episodi, la vittoria diventa una pericolosa ascesa al potere. Reduce dal suo trionfo su Golia, Davide si ritrova catapultato nelle oscure sale della corte di re Saul, dove ogni alleato potrebbe essere un nemico e la vittoria sul campo di battaglia conta ben poco nella guerra interna per la corona. Mentre la paranoia di Saul si acuisce sempre di più, Davide è costretto a muoversi su un terreno insidioso tra lealtà e ambizione. Ogni passo verso il destino che gli è stato profetizzato lo trascina ancora più in profondità in una rete di macchinazioni di palazzo, per scoprire che vivere all’ombra di un re può essere più pericoloso che affrontare i giganti. Mentre a corte si susseguono bisbigli sulla successione al trono, donne potenti si fanno avanti come vere artefici del potere, tessendo alleanze che ridisegneranno il futuro del regno. Tra tradimenti, storie d’amore e intrighi politici, Davide dovrà imparare che uscire dall’ombra di Saul significherà sostituirla con la propria. Tutti e 8 gli episodi vengono proposti insieme.

Disponibile in streaming dal 27 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di La Casa di Davide.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo film della serie Ocean’s, la trilogia di Christopher Nolan di Batman, film dedicati ai supereroi DC, nuove stagioni di La Tata, The Blacklist, le prime quattro stagioni di The Walking Dead e tanto altro. Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è iniziata la stagione della NBA, con diverse partite da seguire su Prime Video anche questo mese di marzo.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a marzo 2026 su Amazon Prime Video:

La famiglia Addams – 1° marzo 2026

La famiglia Addams 2 – 1° marzo 2026

Wire Room – Sorvegliato speciale – 1° marzo 2026

La Tata (stagione 3) – 1° marzo 2026

The Handmaid’s Tale (stagione 6) – 1° marzo 2026

Osiris – 2 marzo 2026

– 2 marzo 2026 Salt – 2 marzo 2026

Hancock – 4 marzo 2026

L’ultima alba – 4 marzo 2026

The Woman King – 6 marzo 2026

The Blacklist (stagione 7) – 7 marzo 2026

Elevation: linea di sopravvivenza – 9 marzo 2026

– 9 marzo 2026 Paradise Beach: Dentro l’incubo – 10 marzo 2026

L’uomo bicentenario – 11 marzo 2026

Hook – Capitan Uncino – 12 marzo 2026

Uncharted – 14 marzo 2026

Worldbreaker – 15 marzo 2026

– 15 marzo 2026 Empire State – 15 marzo 2026

Mr Cobbler e la bottega magica – 15 marzo 2026

Whitney – Una voce diventata leggenda – 20 marzo 2026

The Boat – 23 marzo 2026

– 23 marzo 2026 Django Unchained – 26 marzo 2026

Esprimi un desiderio – 27 marzo 2026

– 27 marzo 2026 The Walking Dead (stagioni 1-4) – 28 marzo 2026

Cash Out: I maghi del furto – 29 marzo 2026

Final Destination – 30 marzo 2026

A Star is Born – 31 marzo 2026

Aquaman – 31 marzo 2026

Austin Powers in Goldmember – 31 marzo 2026

Batman Begins – 31 marzo 2026

Batman v Superman: Dawn of Justice – 31 marzo 2026

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco – 31 marzo 2026

Ocean’s Thirteen – 31 marzo 2026

Ocean’s 8 – 31 marzo 2026

Space Jam – 31 marzo 2026

Superman Returns – 31 marzo 2026

L’evocazione – The Conjuring – 31 marzo 2026

The Conjuring – Il caso Enfield – 31 marzo 2026

Il curioso caso di Benjamin Button – 31 marzo 2026

Il cavaliere oscuro – 31 marzo 2026

Il cavaliere oscuro – Il ritorno – 31 marzo 2026

Troy – 31 marzo 2026

Wonder Woman – 31 marzo 2026

The Blacklist (stagione 8) – 31 marzo 2026

Doc (stagione 1) – 31 marzo 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Damaged – 6 marzo 2026

Take Cover – Al riparo – 13 marzo 2026

L’amore e altre seghe mentali – 16 marzo 2026

1992 – 30 marzo 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Winx Club (stagioni 1-9, dal 7 marzo 2026), World of Winx (stagioni 1-2, dal 7 marzo 2026) e Fairy Tail (stagioni 1-9, dal 28 marzo 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece la quinta e ultima stagione di The Boys (8 aprile 2026) e la serie La casa degli spiriti (29 aprile 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio i film SpongeBob: Un’Avventura da Pirati (dal 2 marzo 2026), 28 anni dopo: Il tempio delle ossa (dal 3 marzo 2026), Breve storia d’amore (dal 13 marzo 2026), Norimberga (dal 19 marzo 2026), Attitudini: nessuna (dal 19 marzo 2026), 40 secondi (dal 25 marzo 2026), Vita privata (dal 27 marzo 2026) e Ben – Rabbia animale (dal 30 marzo 2026), oltre alla miniserie Il conte di Montecristo (dal 9 marzo 2026).

Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.