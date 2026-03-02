Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di marzo 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese tra inverno e primavera, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a marzo 2026 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a marzo 2026

Film in uscita su Netflix

War Machine (original)

Apriamo le novità Netflix di marzo 2026 da vedere con War Machine, nuovo film d’azione con Alan Ritchson, Dennis Quaid e Daniel Webber. Segue le ultime reclute giunte nella fase finale della selezione per gli Army Ranger USA, una delle forze speciale statunitensi. Quando una minaccia inimmaginabile proveniente fuori dal nostro mondo incombe sull’umanità, l’addestramento si trasformerà in una lotta per la vita. Per sconfiggerla dovranno mettere in campo tutte le conoscenze apprese durante le fasi di selezione.

Disponibile in streaming dal 6 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di War Machine.

Louis Theroux: dentro la manosfera (documentario original)

Nel suo primo documentario per Netflix, Louis Theroux: dentro la manosfera, Theroux si reca a Miami, New York e Marbella per incontrare una rete di influencer e creatori di contenuti al centro dell’ala più estrema della manosfera. Il lungometraggio esplora come figure chiave, tra cui Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller ed Ed Matthews, stiano contribuendo a rimodellare le idee dei ragazzi sulla mascolinità e promuovendo la rinascita di un movimento globale per i diritti degli uomini. Louis si immerge nel loro ecosistema, incontrando figure di spicco al suo interno, ognuna delle quali offre una propria interpretazione dei ruoli e dei valori tradizionali di genere. Impara così il loro linguaggio, incluse espressioni come “prendere la pillola rossa”, ed esamina l’attrattiva esercitata da questi atteggiamenti e idee, oltre alle prospettive delle donne accanto a loro che sembrano sostenerli.

Disponibile in streaming dall’11 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Louis Theroux: dentro la manosfera.

Oi Vita Mia

Cambiamo completamente genere con Oi Vita Mia, commedia di e con Pio e Amedeo. Vede protagonisti due amici di lunga data: Pio, che gestisce una comunità di recupero per ragazzi, e Amedeo, che si occupa di una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l’altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme.

Disponibile in streaming dal 12 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Oi Vita Mia.

Peaky Blinders – The Immortal Man (original)

Una delle novità Netflix da non perdere a marzo è senza dubbio Peaky Blinders – The Immortal Man, film che vede tornare il premio Oscar Cillian Murphy nei panni dell’iconico Tommy Shelby. Birmingham, 1940. Nel caos della Seconda guerra mondiale, Tommy Shelby è costretto a tornare dall’esilio volontario per affrontare la resa dei conti più brutale della sua vita. Con il futuro della famiglia e del paese in gioco, deve affrontare i propri demoni e scegliere se fare i conti con la sua eredità o ridurla in cenere. Per ordine dei Peaky Blinders. Il cast include anche Rebecca Ferguson, il candidato agli Oscar Tim Roth, Sophie Rundle, il candidato agli Oscar Barry Keoghan e il premio Emmy Stephen Graham. Il film apre la porta a una serie sequel già confermata, contribuendo a delineare una nuova traiettoria narrativa all’interno dell’universo creato da Steven Knight.

Disponibile in streaming dal 20 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Peaky Blinders – The Immortal Man.

The Red Line (original)

Arriva questo mese anche The Red Line, nuovo film thailandese che racconta la storia di alcune donne che cadono vittime di una truffa telefonica. Nel periodo precedente il conflitto al confine thailandese, Orn, una brillante esperta di marketing ora diventata casalinga, affronta una realtà crudele dopo essere caduta vittima di una truffa che ha azzerato i cospicui risparmi della sua famiglia. Quando il sistema giudiziario si rivela incapace di recuperare ciò che è andato perduto, la disperazione si trasforma in una rabbia incontenibile. Orn unisce le forze con altre vittime: Fai, una fisioterapista che ha perso i guadagni di una vita destinati ai suoi sogni, e Wawwow, una venditrice online la cui nonna è stata derubata del denaro messo da parte. Con l’aiuto dell’abile hacker OJ danno il via a un’operazione pericolosa per dare la caccia ad Aood, lo spietato capo della banda dei call center responsabile di ogni inganno, decise a smantellare la sua organizzazione criminale e a recuperare la refurtiva.

Disponibile in streaming dal 26 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Red Line.

BTS: Il Ritorno (documentario original)

Ad accompagnare l’evento BTS The Comeback Live | ARIRANG , trasmesso in diretta esclusiva il 21 marzo alle ore 12 italiane, arriva questo mese il documentario BTS: Il Ritorno, firmato dal pluripremiato regista Bao Nguyen. Racconta la realizzazione del nuovo album dei BTS. Offre uno sguardo senza precedenti, seguendo il ritorno dei BTS all’inizio di una reunion destinata a essere scolpita nella storia della cultura pop, riflettendo al contempo sul percorso che ha trasformato sette giovani coreani in icone globali. Dal debutto nel 2013, i BTS hanno costruito una delle fanbase più devote al mondo. Dopo aver completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, i sette membri si riuniscono a Los Angeles per fare musica insieme, tornando a uno spazio creativo condiviso, modellato dal tempo che hanno trascorso separati e dai loro cambiamenti personali. Mentre milioni di fan attendono quello che è già considerato il comeback del decennio, i BTS si confrontano con domande più personali: come ricominciare, come onorare il passato senza esserne prigionieri e come andare avanti insieme. Tra momenti di dubbio, risate e riscoperta, danno vita a nuova musica che riflette ciò che sono oggi, culminando in quello che diventerà un album simbolo della sua epoca. Intimo, emozionante e spesso gioioso, il documentario è una storia che solo i BTS potevano raccontare: un ritratto di resilienza, fratellanza e reinvenzione artistica.

Disponibile in streaming dal 27 marzo 2026.

53 domeniche (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di marzo lato film con 53 domeniche, che racconta la storia di tre fratelli che si incontrano per decidere cosa fare con il padre ottantaseienne, che ha iniziato a comportarsi in modo strano. Devono forse ricoverarlo in una casa di riposo? Uno di loro deve farsene carico? Quella che ha inizio come un’educata riunione di famiglia si trasforma rapidamente in una situazione esilarante e inaspettata che presto sfugge completamente al controllo.

Disponibile in streaming dal 27 marzo 2026.

Serie TV da vedere su Netflix

Vladimir (miniserie original)

Passiamo alle novità Netflix da guardare a marzo lato serie TV con Vladimir, serie con Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery, Ellen Robertson e Jessica Henwick tratta dall’acclamato romanzo di Julia May Jonas. Quando il suo mondo inizia a sgretolarsi, una professoressa appassionata ma sconsiderata sviluppa una pericolosa fissazione per un suo nuovo affascinante collega. Seduzione e ossessione si scontrano in una provocatoria miniserie ricca di desideri proibiti, ironia tagliente e personaggi carismatici e imprevedibili. Mentre i confini si confondono e i segreti iniziano a venire a galla, la protagonista rischierà tutto per dare vita alle sue fantasie più scandalose.

Disponibile in streaming dal 5 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Vladimir.

Il Serial Killer di TikTok (docuserie original)

Da vedere a marzo Il Serial Killer di TikTok, una nuova docuserie true crime. Esther scompare senza lasciare traccia e la famiglia riesce a ricostruire i suoi ultimi spostamenti grazie a José Jurado Montilla, un viaggiatore che attraversa la Spagna condividendo su TikTok video emozionanti dei suoi viaggi. Ma “Dinamita” Montilla, l’ultima persona ad aver visto Esther, nasconde un passato oscuro.

Disponibile in streaming dal 6 marzo 2026.

One Piece – Verso la rotta maggiore (stagione 2) (original)

La novità Netflix più attesa da non perdere a marzo 2026 è probabilmente la seconda stagione di One Piece, intitolata Verso la rotta maggiore. Nuovo capitolo per l’adattamento live action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda, che segue Monkey D. Luffy nella sua ricerca del leggendario tesoro One Piece e nel tentativo di diventare il re dei pirati. L’epica avventura piratesca attraverso i mari torna per la sua seconda stagione, rivelando avversari ancora più agguerriti e le missioni più pericolose di sempre. Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpano alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione.

Disponibile in streaming dal 10 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di One Piece.

Virgin River – stagione 7 (original)

Arriva questo mese anche la settima stagione di Virgin River, serie romantica con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson tratta dai romanzi bestseller di Robyn Carr. Continua il racconto della vita di Mel nella cittadina californiana che ha fatto innamorare milioni di spettatori, in particolare della sua storia d’amore con Jack. I nuovi episodi ripartono proprio dal matrimonio di Mel e Jack, seguendo il loro viaggio come coppia sposata tra lune di miele, nuove opportunità e sfide da affrontare. Mentre la comunità di Virgin River vive momenti di gioia, dramma e grandi decisioni, vecchie questioni irrisolte e nuovi arrivi scuotono la tranquillità della cittadina. La nuova stagione approfondisce le relazioni personali, le possibilità di una famiglia e le tensioni che minacciano di cambiare per sempre la vita di chiunque chiami Virgin River “casa”. Tra le nuove aggiunte al cast troviamo Sara Canning, Cody Kearsley e Austin Nichols.

Disponibile in streaming dal 12 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima stagione di Virgin River.

Quella notte (original)

In uscita questo mese su Netflix anche Quella notte, nuova miniserie thriller spagnola con Clara Galle, Claudia Salas e Paula Usero. Durante una vacanza di famiglia nella Repubblica Dominicana, Elena investe accidentalmente un uomo con la sua auto. Disperata e terrorizzata, chiama le sorelle Paula e Cris per chiedere aiuto. Al loro arrivo, devono decidere come gestire l’incidente, poiché non sopportano l’idea che la sorella minore finisca in prigione, lasciando suo figlio senza madre. Fino a che punto saranno disposte a spingersi per proteggere la loro famiglia?

Disponibile in streaming dal 13 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Quella notte.

Detective Hole (original)

Creata da Jo Nesbø, al debutto in streaming la serie Detective Hole, un giallo con serial killer che ha come protagonista il famoso antieroe Harry Hole. Si tratta di un dramma incentrato su due agenti di polizia (e presunti colleghi) che operano su fronti opposti della legge. Nel corso della prima stagione, Harry si scontra con il suo avversario di sempre, il detective corrotto Tom Waaler. Harry è un brillante ma tormentato investigatore della omicidi che lotta con i suoi demoni. Mentre i due si muovono tra i labili confini etici del sistema giudiziario, Harry deve fare tutto il possibile per catturare un serial killer e consegnare Waaler alla giustizia prima che sia troppo tardi.

Disponibile in streaming dal 26 marzo 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Detective Hole.

Something Very Bad is Going to Happen (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da vedere a marzo 2026 con Something Very Bad is Going to Happen, miniserie horror in otto episodi ambientata durante un matrimonio. La storia ruota attorno a Rachel Harkin (Camila Morrone) e Nicky Cunningham (Adam DiMarco), in procinto di sposarsi nella casa di famiglia, una dimora isolata e opulenta. Un luogo in cui, ben presto, cominciano a verificarsi strani eventi. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Gus Birney, Karla Crome e Jeff Wilbusch. Si tratta della prima serie horror prodotta dalla Upside Down Pictures, casa di produzione televisiva fondata e diretta dai fratelli Matt e Ross Duffer.

Disponibile in streaming dal 26 marzo 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Something Very Bad is Going to Happen.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a marzo:

Un mondo a parte – 1° marzo 2026

The Actor Awards presentati da SAG-AFTRA – 1° marzo 2026

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: Hashira Training Arc – 3 marzo 2026

La Tregua (original) – 4 marzo 2026

Vita nella banlieue 3 (original) – 4 marzo 2026

Person of Interest (stagioni 1-5) – 4 marzo 2026

A friend, a murderer: Il caso Emilie Meng (documentario original) – 5 marzo 2026

Boyfriend on demand (original) – 6 marzo 2026

Hello Bachhon (stagione 1, original) – 6 marzo 2026

Sesame Street (stagione 2, original) – 9 marzo 2026

The Man in the High Castle (stagioni 1-4) – 11 marzo 2026

Age of Attraction (stagione 1, original) – 11 marzo 2026

One Tree Hill (stagioni 1-8) – 11 marzo 2026

Made in Korea (original) – 12 marzo 2026

L’amore è cieco: Svezia (stagione 3, original) – 12 marzo 2026

Bad Boys: Ride or Die – 13 marzo 2026

Dynasty: I Murdoch (stagione 1, docuserie original) – 13 marzo 2026

Furies (stagione 2, original) – 18 marzo 2026

Emergenza Radioattiva (stagione 1, original) – 18 marzo 2026

Steel Ball Run – Le bizzarre avventure di JoJo (stagione 1, original) – 19 marzo 2026

L’ascesa dei Red Hot Chili Peppers (documentario original) – 20 marzo 2026

It Ends with Us – 21 marzo 2026

Ready or Not: Texas (stagione 1, original) – 24 marzo 2026

40 secondi – 25 marzo 2026

Heartbreak High (stagione 3, original) – 25 marzo 2026

MLB Opening Night: Yankees vs. Giants (evento in diretta) – 25 marzo 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a marzo 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals.