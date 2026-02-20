Il momento tanto atteso dai fan di Scrubs è arrivato. Disney+ ha infatti pubblicato il trailer ufficiale italiano della nuova stagione della popolare serie: il revival uscirà in Italia il prossimo 25 marzo 2026, con un po’ di ritardo rispetto agli Stati Uniti.

Il revival di Scrubs in arrivo in Italia a marzo su Disney+

Dopo oltre 15 anni di distanza dalla conclusione di Scrubs (e delle sue 8+1 stagioni), sta per arrivare il momento di accogliere una nuova tornata di episodi: si tratta dell’attesissimo revival pianificato ormai dal 2022, che più di recente è stato confermato con il ritorno di parte del cast originale. All’interno del trailer ufficiale lanciato proprio oggi, possiamo vedere ancora una volta Zach Braff nei panni di J.D., ma ci sono anche Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot), Judy Reyes (Carla) e John C. McGinley (Dottor Cox).

Il reboot di Scrubs farà il suo esordio su AMC e Hulu il 26 febbraio 2026, ma gli spettatori italiani dovranno aspettare un mesetto in più: la nuova stagione ci farà tornare al Sacro Cuore solo dal 25 marzo 2026, naturalmente su Disney+. Sappiamo già che la stagione revival risulta composta da 9 episodi.

La sinossi della nuova stagione di Scrubs: J.D. e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer ufficiale italiano. Quali sono le vostre aspettative per questo revival? Riuscirà la nuova stagione a divertire come le prime?