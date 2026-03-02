A una settimana esatta dalle precedenti versioni in anteprima, mai rilasciate ai beta tester pubblici (eccezion fatta per la beta 2 di macOS 26.4 Tahoe), Apple ha portato avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che dovrebbe durare ancora per qualche settimana e che storicamente si è sempre rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 3 di iOS 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”. Almeno per il momento, per macOS 26.4 Tahoe non è stata rilasciata la beta 3. Scopriamo tutti i dettagli delle nuove build e come installarle.

Apple porta avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, versioni in anteprima che corrispondono al terzo passo nel quarto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che è già stato esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di marzo (guardando alla precedente generazione, iOS 18.4 e soci vennero rilasciati il 31 marzo 2025). Aggiorneremo questo contenuto nel momento in cui dovesse arrivare le beta 3 di macOS 26.4 Tahoe.

Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.4 e iPadOS 26.4

La terza build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23E5223f (sostituisce la 23E5218e rilasciata come beta 2 di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 il 23 febbraio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.4, la build che porta con sé la beta 3 “per lo sviluppo” ha un peso di 10,58 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.3). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build passa da una classificazione “e” a una classificazione “f”, compiendo alcuni passi indietro (almeno sulla carta).

Beta 3 “per lo sviluppo” di watchOS 26.4

La terza build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23T5226e (e sostituisce la 23T5221e rilasciata come beta 2 di watchOS 26.4 lo scorso 23 febbraio).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe essere interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che è cambiata la prima lettera del codice della build (da “S” a “T”). Dal punto di vista della stabilità, invece, la build mantiene una classificazione “e”.

Beta 3 “per lo sviluppo” di tvOS 26.4

La terza build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23L5224d (sostituisce la 23L5219e rilasciata come beta 2 di tvOS 26.4 e audioOS 26.4 il 23 febbraio scorso).

Come detto poco sopra per watchOS, anche in questo caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “e” a una classificazione “d”, compiendo un passo avanti verso la stabilità.

Beta 3 “per lo sviluppo” di visionOS 26.4

Il team di sviluppo porta avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio anche per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 3 “per lo sviluppo” di visionOS 26.4 tramite la build 23O52225f (sostituisce la 23O5220e rilasciata come beta 2 di visionOS 26.4 lo scorso 23 febbraio). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), passiamo in questo caso da una build “e” a una build “f” (compiendo un passo indietro).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il quarto ciclo di sviluppo intermedio è quello che storicamente si configura come il più interessante per quanto concerne l’introduzione di nuove funzionalità su tutti i sistemi operativi (o almeno sulla maggior parte di essi).

In un certo senso, Apple ha rispettato le aspettative e, già con le beta 1 e 2, abbiamo visto l’arrivo di molte novità. Grandi assenti sono il nuovo Siri potenziato da Gemini e qualcosa di veramente nuovo in ottica Apple Intelligence.

In attesa di scoprire le novità delle beta 3 (pubblicheremo presto un articolo dedicato nel caso in cui emergessero novità interessanti), andiamo a riepilogare cosa è emerso dalle precedenti beta 1 e beta 2:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 3 dei sistemi operativi iOS 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, sono attualmente disponibili nella sola versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le nuove beta pubbliche potrebbero arrivare nei prossimi giorni.