L’argomento schede grafiche è più caldo che mai, e oggi ci occupiamo di due prodotti che, almeno secondo noi, saranno tra i più ricercati in questo 2026 dai PC builder che vogliono assemblare una build da gaming con un buon rapporto prestazioni / prezzo.

Protagoniste della nostra comparativa odierna saranno infatti la NVIDIA GeForce RTX 5070 e la GeForce RTX 5060, ovvero quelle che a oggi sono le schede grafiche di ultima generazione più popolari tra i giocatori.

Non lo diciamo noi, ma i più concreti e recenti sondaggi di Steam che, a gennaio 2026, hanno registrato un netto incremento di popolarità delle GPU NVIDIA su quella che senza dubbio si può definire la piattaforma ludica più importante a livello globale.

Se questo non bastasse, la “crisi” delle memorie (della quale anche noi iniziamo a non sopportare il nome), ci sta mettendo chiaramente di fronte a una realtà che chi bazzica il mondo PC dovrà accettare almeno per questo 2026:

niente novità sul versante schede video consumer da parte di AMD e NVIDIA (non sappiamo Intel), senza dimenticare che lo shortage dovrebbe solo peggiorare e rendere praticamente inaccessibili e/o introvabili tutti quei modelli con 16 GB di VRAM e più.

Riassunta la situazione attuale, vediamo quindi insieme cosa cambia nel dettaglio tra una GeForce RTX 5070 e una RTX 5060 nei vari scenari d’utilizzo.

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs RTX 5060: schede tecniche a confronto

Passiamo ai fatti, come al solito prima con una breve panoramica sulle specifiche tecniche dei due modelli in prova. Per l’occasione usiamo due custom delle schede NVIDIA, nel dettaglio i modelli della serie Gaming OC di Gigabyte.

Per un approfondimento sulle versioni Gigabyte riguardo design, sistema di dissipazione e temperature, potente consultare i link diretti alle recensioni a fondo pagina, mentre in questa occasione ragioneremo sulle caratteristiche generali delle GPU secondo le specifiche NVIDIA.

Partiamo con la GeForce RTX 5070, ovvero quello che rappresenta il punto d’ingresso per i giocatori più esigenti che vogliono cimentarsi con il gaming a 1440P maxato. La scheda è dotata di una GPU Blackwell da 6.144 Cuda Core, 192 Tensor Core e 48 RT-Core, decisamente più spinta del chip che equipaggia GeForce RTX 5060.

La piccola di casa NVIDIA (ma non dimentichiamo la RTX 5050), risponde con 3.840 Cuda Core, 120 Tensore Core e 30 RT Core, una dotazione che la confina se vogliamo al gaming 1080P, ma sempre con dettagli maxati.

Il reparto memoria vede in netto vantaggio la RTX 5070 che, con 12 GB GDDR7 28 Gbps offre il 50% in più di memoria rispetto alla sorella minore (8 GB), inoltre ricordiamo che l’interfaccia memoria è a 192 bit contro i 128 bit di RTX 5060.

Anche se parliamo di TBP lo scarto è importante. Per la GeForce RTX 5070 sono richiesti 250 watt, ovvero il 72% in più rispetto al modello enty-level della serie RTX 50 (145 watt). Entrambe le schede però condividono la più recente architettura Blackwell e di conseguenza supportano le più recenti tecnologie NVIDIA, compreso il nuovo DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generator.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU GB205-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 31,1 miliardi

Dimensioni die GPU 263 mm²

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

ROP 80

Tensor Core 192

RT Core 48

TMU 192

Frequenza base GPU 2.325 MHz

Frequenza GPU Reference 2.512 MHz

AI TOPS 988

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU GB206-250

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 21,9 miliardi

Dimensione die GPU 121 mm²

Streaming Multiprocessor 30

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

TMU 48

RT Core 30

Frequenza GPU 2.497 MHz

AI TOPS 614

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 145 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 X8

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

La nostra piattaforma hardware

Riassunti gli aspetti tecnici più rilevanti delle schede video in prova, portiamole sulla test bench per le prove di rito. Come da tradizione ormai, e per avere dati più attendibili, le GPU verrano analizzate a parità di configurazione hardware e software.

A seguire trovate tutti i dettagli relativi al setup e alla suite software utilizzata:

Schede video: Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD e NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

V-Ray

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs RTX 5060 – Test Gaming

La parte riservata alla prestazioni grafiche, inizia come da prassi con i test sintetici del 3DMark; cinque sessioni nei benchmark di riferimento che mettono in risalto diverse caratteristiche e potenzialità delle GPU. Per i giochi invece, abbiamo selezionato una serie di titoli diversi, tutti provati su display 1080P/1440P/2160, prima con risoluzione nativa e successivamente con ray-tracing e supersampling (dove supportati).

Ma vediamo subito i grafici, ricordandovi che non commenteremo uno per per uno, proponendovi nel paragrafo successivo un grafico riassuntivo con la media prestazionale. Il vantaggio della GeForce RTX 5070, che non scopriamo certo oggi, è abbastanza corposo e visibile già nei 3DMark, ma anche nei giochi notiamo un evidente scarto.

Previous Next Fullscreen

Anche dove la RTX 5060 riesce a garantire un frame-rate buono, la sorella maggiore la migliora di molto e senza dubbio si pone come scelta obbligata se cerchiamo di giocare competitivo o su monitor ad alto refresh-rate.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS:

La situazione non cambia con ray-tracing abilitato e, soprattutto passando i 1080P, vede la GeForce RTX 5060 mostrare il fianco in diverse occasioni.

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs RTX 5060: media prestazioni nei giochi

Riassumendo come detto i grafici delle prestazioni, andiamo a concretizzare qual’è il reale divario tra GeForce RTX 5070 ed RTX 5060 nella nostra suite di giochi. In raster, la RTX 5070 batte in modo importante la sorella minore con uno scarto compreso tra il 46% e il 61%, un abisso se pensiamo che in mezzo a questi modelli c’è solo la RTX 5060 Ti.

Nella sessione con ray-tracing, DLSS e frame-generation abilitati, il divario rimane in percentuale quasi invariato a risoluzione 1080P e 1440P (46% e 55%), salendo fino al 71% quando guardiamo al gaming in 4K.

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs RTX 5060 – Calcolo e Produttività

Lo stesso scenario lo ritroviamo nei benchmark rivolti a calcolo e produttività, arrivando al rendering che, ricordiamo, risulta uno degli ambiti più favorevoli alle GPU NVIDIA Blackwell.

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs RTX 5060 – Consumi ed efficienza

Chiudendo questa tornata di test sull’efficienza energetica in gaming, la GeForce RTX 5070 sulla carta parte di sicuro svantaggiata rispetto alla GeForce RTX 5060: 250 watt vs 145 watt di TBP non sono affatto pochi.Ma nella pratica come funziona?

In realtà però rileviamo come quest’ultima sia quasi sempre più efficiente di GeForce RTX 5060 che, allo stesso tempo, riteniamo una delle schede video di ultima generazione piùvalide sotto questo profilo e soprattutto poco esigenti per l’alimentatore.

NVIDIA GeForce RTX 5070 vs RTX 5060 – Prezzi e considerazioni

Al termine di questa comparativa tra GeForce RTX 5070 e GeForce RTX 5060, si evince senza dubbio che lo scarto in termini di prestazioni pure tra le due schede è a dir poco importante, giustificando se vogliamo la presenza della RTX 5060 Ti nella versione da 16 GB (meno quella da 8 GB).

Il divario prestazionale tra serie GeForce x70 e x60 su NVIDIA Blackwell si conferma quindi notevole, quantificabile in un buon 50% nella nostra prova e con i titoli da noi scelti. Va ricordato però che tale differenza si concretizza anche sul costo finale del prodotto; a oggi, febbraio 2026, una GeForce RTX 5070 si può trovare a poco più di 600 euro, il prezzo medio invece èdi 650-660 euro al netto di offerte.

NVIDIA GeForce RTX 5060 invece sarà sicuramente più lenta, ma con un costo decisamente più abbordabile. Si parte da circa 320-330 euro per arrivare ai circa 350-360 euro dei modelli più elaborati.

Link all’acquisto

NVIDIA GeForce RTX 5070