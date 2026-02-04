Puntuale come ogni inizio del mese, Steam ha rilasciato le statistiche relative al software e all’ hardware più diffuso sulla piattaforma che, ricordiamolo, con un picco di oltre 40 milioni di utenti collegati simultaneamente e 132 milioni di utenze mensili, rappresenta senza dubbio il bacino d’utenza gaming più vasto e “realistico” a cui possiamo attingere per avere un’idea di dove sta andando il mercato ludico su PC.

Gli ultimi dati relativi al mese di gennaio, a dir poco da record per utenti connessi, ci dicono anche che la serie GeForce RTX 50 di NVIDIA si sta facendo strada tra i gamer, in particolare e ovviamente per quanto concerne la fascia media e medio-bassa con modelli come GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5070.

GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5070 in netta crescita, meno le Radeon RX 9000

Che il periodo non sia particolarmente florido per il mercato delle schede video (e gli utenti che si trovano davanti un acquisto) non è una novità. Basta guardare le schede grafiche più diffuse, ovvero GeForce RTX 4060 ed RTX 3060, con un’ampia fascia di utenza ancora alle prese con RTX 4060 laptop e addirittura GeForce RTX 3050.

Un quadro non proprio entusiasmante per chi segue il settore come noi, tuttavia in questo contesto spicca un’adozione in netto rialzo per GeForce RTX 5070 e GeForce RTX 5060, modelli che rispetto al mese di dicembre segnano rispettivamente un +19% e +40%, segno che una certa percentuale di gamer ha deciso di aggiornare cercando sostanzialmente di contenere le spese.

Allo stesso tempo, il dato non sorprende più di tanto se pensiamo che, sempre su Steam, il 52,5% degli utenti gioca su monitor Full-HD 1080P, risoluzione ampiamente gestibile dai modelli in oggetto anche con dettagli maxati e ray-tracing attivo.

Lato AMD invece, a parte i chip grafici integrati Radeon, con uno share del 2%, la prima scheda grafica che incontriamo in classifica (all’undicesimo posto) è la Radeon RX 7800 XT, ovvero su architettura RDNA 3. Un prodotto molto valido per giocare anche a 1440P, mentre se guardiamo alla serie Radeon 9000, ci appare solo la Radeon RX 9070 liscia, entrata in classifica solo questo mese con uno share dello 0,16%.

Diffusione a parte, anche gli utenti che hanno scelto AMD confermano che il budget rimane nell’ordine dei 600 euro, ma nel caso di NVIDIA ad esempio è presente anche la GeForce RTX 5080 che, con uno share dell’1,31% a gennaio, ci dice orientativamente che oltre 1,5 milioni di utenti dovrebbero aver acquistato una GeForce RTX 5080.

AMD e la sfida con Intel nel mercato CPU gaming

Su Steam AMD perde la sfida con NVIDIA sul versante GPU, mentre se vogliamo fare “un salto” nel segmento processori, le cose con Intel vanno meglio anche se la leadership sulla piattaforma è ancora in mano al competitor di Santa Clara. A partire da questo autunno, AMD aveva costantemente recuperato sull’avversario, mentre da gennaio sembra esserci una sorta di cambio di tendenza, non sappiamo se sia temporaneo quindi dovremo monitorare la situazione nei prossimi mesi.

Allo stato attuale Intel ha in mano il 56,64% di share con AMD al 41,31%; l’azienda ha da poco annunciato il Ryzen 7 9850X3D che è il nuovo re del gaming, ma Intel a breve dovrebbe rispondere con la serie Core Ultra 200 Plus che identifica i processori Arrow Lake Refresh.

Torneremo a breve sull’argomento, intanto rimanendo in tema di schede grafiche, vi segnaliamo la nostra più recente comparativa tra AMD Radeon RX 9070 XT e NVIDIA GeForce RTX 5070, con quest’ultima che come detto sta incontrando sempre più favori da parte del pubblico.