Amazfit continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari: nelle ultime ore una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2. L’aggiornamento in questione porta sullo smartwatch diverse nuove funzionalità e ottimizzazioni.

Anche Garmin propone continuamente nuovi aggiornamenti software per i propri smartwatch e, oltre alle versioni “stabili”, rilascia quasi quotidianamente nuove versioni in anteprima per tutti i modelli supportati: i modelli di punta più recenti, a partire da Fenix 8 Pro, hanno appena ricevuto una nuova beta che sistema un paio di bug. Scopriamo tutti i dettagli.

Primo aggiornamento del 2026 per Amazfit Balance 2

Zepp Health ha rilasciato il primo aggiornamento software del 2026 per Amazfit Balance 2, lo smartwatch che ha debuttato in Italia nella parte finale del mese di giugno 2025, portando sul dispositivo quattro novità e svariate ottimizzazioni.

Tra le novità rientrano gli avvisi audio per l’allenamento (dall’orologio o dalle cuffie), uno strumento di pianificazione del percorso, il supporto alle sorgenti audio di terze parti e una novità legata ad Helio Strap. Le ottimizzazioni investono invece varie parti dell’esperienza utente, a partire da un miglioramento alle vibrazioni durante gli allenamenti.

Il nuovo aggiornamento fa seguito al precedente (e corposo) aggiornamento distribuito a dicembre 2025: la versione software passa dalla vecchia 3.35.0.5 alla nuova 3.39.0.4, attraverso un pacchetto da circa 16 MB che è accompagnato da un changelog piuttosto lungo nel quale vengono evidenziate sia novità che ottimizzazioni.

Il changelog completo

Amazfit Balance 2 introduce nuove funzioni e ottimizzazioni. Prova l’aggiornamento!

[Novità]

Aggiunti avvisi audio per l’allenamento tramite altoparlante o cuffie. Percorso: Impostazioni > Allenamento > Avvisi audio.

Pianificazione dei percorsi disponibile su orologio e app.

Supporto per sorgenti audio di terze parti nell’app Musica.

Supporto al rilevamento della frequenza cardiaca con Helio Strap durante il nuoto. (Helio Strap richiede la versione v3.11.0.1 o successiva.)

[Ottimizzazioni]

Vibrazioni più chiare durante l’allenamento.

Logica dei tasti rapidi ottimizzata; doppio clic del tasto inferiore disattivato in sport e cronometro.

Esperienza subacquea migliorata con minori interferenze di sistema.

Migliorata l’esperienza dei piani Zepp Coach.

Migliorata la visualizzazione e l’interazione della mappa.

Notifiche e consumi energetici ottimizzati.

Migliorata la visualizzazione del codice di blocco e dei caratteri.

Risolti problemi noti.

Come aggiornare Amazfit Balance 2

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

Garmin aggiorna in beta Fenix 8 Pro e gli altri flagship più recenti

Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update per i propri smartwatch e sportwatch di punta più recenti: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A pochi giorni dalla precedente beta (versione 21.19), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.20 beta che si preoccupa esclusivamente di risolvere un paio di bug presenti, evidenziati all’interno del changelog ufficiale, circoscritti ad alcuni modelli specifici.

Changelog – Versione 21.20 beta (dalla versione 21.19 beta) Corretto il problema per cui gli allarmi su Enduro 3 emettevano un solo segnale acustico anziché continuo. Corretto il problema per cui il timer di riposo risultava vuoto durante gli allenamenti sui dispositivi Solar.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.