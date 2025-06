L’argomento schede grafiche è più caldo che mai, non solo per via dell’arrivo dell’estate, ma anche perché questo secondo trimestre dell’anno si chiude con un’altra sfida che vede di fronte AMD e NVIDIA per la supremazia nel mercato PC gaming di fascia bassa (o medio-bassa se preferite).

Solo qualche giorno fa abbiamo visto come si comporta la nuova Radeon RX 9060 XT 16 GB, sempre con una custom ASUS, mentre oggi la palla torna a NVIDIA per la prova della TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC Edition. Della GeForce RTX 5060 abbiamo già discusso in occasione del lancio, mentre oggi cercheremo di capire cosa offre ASUS con una delle varianti custom più spinte dell’ultima arrivata in casa Blackwell.

GeForce RTX 5060 è ora la proposta più economica nel listino NVIDIA per quanto concerne le schede video per il gaming di ultima generazione, una GPU in grado di gestire senza problemi il gaming a 1080P al massimo dei dettagli e con ray-tracing abilitato.

Nei giorni scorsi, successivi al lancio per intenderci, non sono mancate alcune critiche per questa nuova scheda grafica NVIDIA, attaccata per via delle specifiche troppo conservative rispetto ai requisiti dei giochi più recenti; la stessa considerazione è stata fatta per la Radeon RX 9060 XT da 8 GB, mentre pare evidente che le due aziende non si sono preoccupate più di tanto relativamente a questi “attacchi”.

La diatriba come al solito è quasi sfuggita di mano, mentre cercando di ampliare i punti di vista oltre l’hardware, va subito evidenziato che ottenere 100 FPS a 1080P sui giochi del 2025, non è lo stesso se prendiamo in esame i giochi di tre-quattro anni fa, per intenderci quando arrivarono sul mercato le GeForce RTX 40 Ada Lovelace.

Considerando già solo questo aspetto, che rappresenta la maggior parte delle critiche ricevute, pensiamo sia utile (quantomeno in ottica statistica) dare un’opportunità a questa GeForce RTX 5060 8 GB, soprattutto se AMD butterà fuori una Radeon RX 9060 liscia da 8 GB, sufficiente secondo il produttore per giocare a 1080P i giochi più moderni (vedremo).

Fatta questa lunga ma doverosa premessa visto l’argomento, passiamo ora a scoprire la nuova custom ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, come anticipato tra le più spinte con GPU NVIDIA RTX 5060.

Recensione NVIDIA GeForce RTX 5060: cosa c’è sotto il cofano

Avendo già provato la GeForce RTX 5060, sappiamo bene come si comporta la GPU Blackwell GB206-250 in dotazione a questa ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC. I miglioramenti rispetto alla GeForce RTX 4060 8 GB sono netti, non miracolosi aggiungiamo, ma comunque tangibili e legati sicuramente alla nuova architettura GPU nonché alla rivisitazione del chip con le relative unità di elaborazione.

Anche se la dotazione di memoria rimane immutata, l’aggiornamento dalle GDDR6 alle più veloci GDDR7 28 Gbps garantisce un netto incremento della larghezza di banda (+65%) a parità di interfaccia (128 bit). Lato GPU invece, con i suoi 3.840 Cuda Core, la GeForce RTX 5060 offre il 25% in più di unità di calcolo, garantendo al contempo 120 Tensor Core e 30 RT Core, probabilmente l’unica pecca di questa configurazione che ci costringe quasi sempre all’utilizzo del DLSS nei titoli più impegnativi con RT.

Inutile quasi ribadire che anche la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC trae beneficio da tutte le tecnologie implementate da NVIDIA in ottica hardware e Intelligenza Artificiale, non solo per il gaming ma anche per la produttività: dal DLSS 4 con Multi Frame Generator, passando per Reflex 2 che abbatte le latenze, senza dimenticare tutto l’ecosistema NVIDIA RTX e l’implementazione dei nuovi encoder NVENC 9a gen che risultano nettamente più efficienti e potenti della precedente generazione.

L’incremento prestazionale, che ora verificheremo anche su questa custom ASUS, va di pari passo a una lievitazione del TBP che, dai 115 watt di una GeForce RTX 4060 passano a 145 watt, un +26% che non va tanto a favore dell’efficienza generale della scheda.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC: una custom davvero molto solida, forse troppo

Nell’ultimo periodo sono passate molte schede ASUS sopra la nostra bench test, diverse facevano parte della serie TUF Gaming, ovvero la via di mezzo proposta dall’azienda taiwanese tra la fascia media e le schede grafiche da gaming di fascia più alta come le varianti ROG (Republic Of Gamers).

I modelli ASUS TUF Gaming sono caratterizzati da un’estetica curata e aggressiva, ma si distinguono soprattutto per essere delle schede corazzate, ovvero realizzate con componentistica e PCB premium, ma anche con un massiccio sistema di dissipazione.

Nel caso della GeForce RTX 5060 tale approccio potrebbe risultare quasi sovradimensionato, infatti si nota a prima vista che la variante TUF Gaming di ASUS è di sicuro tra le più importanti in quanto a dimensioni (nel case occupa 3,1 slo+t). A bordo troviamo un PCB con rivestimento protettivo contro umidità e detriti, ma anche un esoscheletro rinforzato, cover e back-plate con prese d’aria e un terzetto di ventole Axial Tech a rotazione alternata dotate di modalità semi-passiva.

Nonostante le dimensioni importanti, la scheda a noi è piaciuta in quanto a estetica, sicuramente non è la scheda ideale per un sistema SFF, ma per quello ci sono le varianti Prime e diversi altri modelli del listino ASUS.

Previous Next Fullscreen

Chiudendo questa breve panoramica sulla ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, segnaliamo che è previsto anche il Dual-BIOS; l’alimentazione avviene con un classico connettore PCI-E 8pin, mentre lato porte sono presenti tre Display Port 2.1b a una HDMI 2.1a.

Scheda tecnica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC

Prima di passare ai test sul campo, mettiamo nero su bianco la scheda tecnica della ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, paragonata per comodità alla GeForce RTX 4060, modello ancora molto in voga per chi bazzica nella fascia più economica del settore consumer. L’overclock sulla GPU non è così sostanzioso come su altri modelli ASUS, motivo che ci vedrà più impegnati nella sessione dedicata al tweaking.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC GPU GB206-250

Streaming Multiprocessor 30

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

TMU 48

RT Core 30

Frequenza GPU 2.527 MHz

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 145 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 4060

GPU AD107

Streaming Multiprocessor 24

Cuda Core 3.072

Tensor Core 96

TMU 96

RT Core 24

Frequenza Boost GPU 2.460 MHz

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 17 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 272 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 115 watt

Interfaccia PCI-E 4.0

Output video 3x Display Port 1.4a, 1x HDMI 2.1

Recensione ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC: le nostra prova

Fatti tutti i recap necessari, passiamo ora ai test sul campo con la rilevazione delle prestazioni e relativa comparazione con altri modelli presenti nel nostro database. Per l’occasione confronteremo la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC con la neo arrivata Radeon RX 9060 XT 16 GB, ma anche con GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600 XT e Intel Arc B580.

A seguire la piattaforma hardware che utilizzeremo per i test di oggi:

Schede video: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4060 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB Intel Arc B580

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: ASUS TUF GAMING 850G

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Riguardo i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC: test termici, consumi e overclock

Visto il sistema di dissipazione utilizzato da ASUS, eravamo curiosi di vedere come si comporta la TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC sotto il profilo delle temperature. Il massiccio corpo lamellare, in abbinamento alle tre ventole Axial Tech, dovrebbero permettere di mantenere un basso profilo delle ventole, impattando positivamente sulla rumorosità generale della scheda. Ma vediamo se è effettivamente così:

Come previsto, il TBP ridotto della GeForce RTX 5060 OC non mette minimamente alla corda il dissipatore a triplo slot realizzato da ASUS; le temperature sono già accettabili con gestione automatica della ventola (spenta fino a 55 °C), mentre se vogliamo spingere sull’overclock dobbiamo tenere in conto un profilo personalizzato, almeno con un regime rotativo delle ventole impostato al 65% (siamo a temperatura ambiente).

Ovviamente nessuno ci impedisce di cercare le massime prestazioni sul sistema di dissipazione, ma in questo caso c’è da mettere in conto anche l’impatto sulla rumorosità, mentre le differenze che abbiamo rilevato in termini di temperature non giustificano secondo noi l’incremento del rumore prodotto.

Al pari di altre GPU NVIDIA Blackwell che abbiamo testato, anche la TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC mostra una particolare propensione all’overclock, con e senza l’incremento del Power Limit (comunque limitato su questo modello).

Per la nostra sessione però non ci siamo risparmiati, portando a fondo scala ventole e PL, ottenendo così un + 280 MHz sulla GPU e +4Gbps sulla VRAM; il tutto porta a un incremento delle prestazioni assolute della scheda fino a un +10%. Piccola parentesi conclusiva sui consumi globali, ambiti dove la proposta ASUS mostra picchi di 148 watt, in linea per intenderci con altre custom simili.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC: ecco come va nei giochi

Iniziando come da prassi con i test sintetici del 3DMark, notiamo che in linea di massima la GeForce RTX 5060 è dietro la Radeon RX 9060 XT 16 GB di AMD, fatta eccezione per il più recente 3DMark Speedway, incentrato ricordiamo sul ray-tracing.

Previous Next Fullscreen

Nei giochi invece, la lotta con la proposta AMD si fa più serrata; la GeForce RTX 5060 recupera in molti casi sulla sua antagonista (da 16 GB ricordiamo), arrivando leggermente dietro solo in alcuni scenari, o meglio in quei giochi dove è favorita AMD (e viceversa).

Previous Next Fullscreen

In ambito ray-tracing si invertono le parti, con la Radeon RX 9060 XT davanti solo nel test di F1 22 RT nativo e la GeForce RTX 5060 di ASUS davanti in tutti gli altri ambiti dove abilitiamo le varie tech della gamma RTX.

Previous Next Fullscreen

Test produttività, rendering e AI

Riguardo l’AI e la potenza di calcolo puro, ambiti dove cercheremo di ampliare la nostra suite per dare più spazio all’architettura RDNA 4, ritroviamo più o meno lo stesso scenario. La GeForce RTX 5060 è davanti nel rendering, con un pareggio su Geekbench 6 e un netto stacco sul test Geekbench AI afavore della Radeon; la proposta AMD qui va decisamente meglio, collocandosi però dietro alla GeForce RTX 5060 Ti 16 GB.

Quanto costa e dove acquistare ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC è già ampiamente disponibile, non solo sito ufficiale ASUS ma anche presso i maggiori rivenditori di settore, inclusa Amazon Italia. Attualmente questo è il modello più costoso proposto da ASUS per questa GPU, oscillando in questo periodo tra 450 e 475 euro.

Le considerazioni sul prezzo in rapporto alle prestazioni le vedremo tra poco, mentre per chi vuole risparmiare ricordiamo che la stessa ASUS offre varianti nettamente più economiche; tra queste segnaliamo i modelli ASUS DUAL e ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8 GB, sicuramente più abbordabili visto che si trovano vicino all’MSRP, con offerte a partire da 330-340 euro. Per comodità comunque vi lasciamo qualche link per l’acquisto:

Considerazioni

Le considerazioni, ma anche il comportamento della GeForce RTX 5060, non sono cambiati più di tanto rispetto a quanto detto in occasione della nostra recensione al day-one; l’unico spunto di riflessione, a parte le scelte custom di ASUS, ce lo concede la 9060 XT di AMD recentemente annunciata. La GeForce RTX 5060 8 GB mostra i suoi limiti legati al quantitativo ridotto di VRAM, ma tale peculiarità viene fuori quando iniziamo a salire con la risoluzione; in tali contesti la diretta avversaria (o quasi) a marchio AMD risulta avvantaggiata, ma parliamo di incrementi che spesso lasciano il tempo che trovano visto che non fanno la differenza per un gameplay fluido in 2K o 4K (passare da 60 a 65 FPS o da 70 a 76 non è miracoloso).

Tenendo sempre presente che il livello di dettagli utilizzato nei vari giochi può fare molta differenza, a 1080P invece la scheda ASUS permette di gestire praticamente tutti i nostri titoli sopra i 100 FPS, a volte a 120 FPS altre oltre i 200 FPS; solo Alan Wake 2 fa eccezione (81 FPS), ma nel momento in cui abilitiamo DLSS 4 e MFG le cose cambiano nettamente e si vede un distacco notevole anche rispetto alla Radeon RX 9060 XT.

Riguardo la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC, protagonista di questa prova, siamo di fronte a una delle migliori custom che possiamo reperire sul mercato, sia per qualità costruttiva che per sistema di dissipazione e capacità di overclock. Per questo motivo, il prezzo della scheda lievita sostanzialmente rispetto ad altri modelli anche a marchio ASUS, risultando un’opzione indirizzata soprattutto a quell’utenza che non ha particolari problemi di budget.

Nel precedente articolo abbiamo affermato che questa GeForce RTX 5060 8 GB, così come la Radeon RX 9060 XT, è una scheda grafica da valutare a un prezzo vicino a quello di listino; ovviamente non abbiamo cambiato idea, mentre modelli custom di livello come la TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC vanno tenuti d’occhio perché spesso sono interessati da sconti importanti, con buone possibilità di portarle a casa risparmiando anche il 20-30% sul prezzo ufficiale.