Dopo mesi di attesa, il momento giusto per acquistare uno dei migliori televisori del 2024 è finalmente arrivato. Stiamo parlando del modello LG OLED evo 65” Serie G4S, il top di gamma presentato quest’anno dal colosso coreano, che oggi crolla al suo nuovo minimo storico assoluto su Amazon. Un’occasione davvero imperdibile per chi cerca la massima qualità visiva senza compromessi, con un ribasso di prezzo che rende questo prodotto estremamente competitivo. Da un prezzo di listino di 3.198€ e un prezzo recente che si era assestato sui 1.999€, l’offerta odierna lo porta a una cifra mai vista prima. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare a questo prezzo.

LG OLED Evo G4S: un concentrato di tecnologia per immagini e gaming

La Smart TV LG OLED evo 65” Serie G4S rappresenta l’apice della tecnologia LG per il 2024. Il cuore pulsante è il pannello OLED evo da 65 pollici con tecnologia Micro Lens Array (MLA), abbinato al sistema Brightness Booster Max. Questa combinazione garantisce non solo i neri assoluti e il contrasto infinito tipici della tecnologia OLED, ma anche un picco di luminosità straordinariamente elevato, superando uno dei limiti storici di questa tecnologia e offrendo immagini in HDR vibranti e realistiche.

A gestire il tutto troviamo il nuovo e potentissimo processore Alpha 11 AI, un chip progettato per ottimizzare in tempo reale ogni singolo frame, migliorando la nitidezza, i colori e la profondità delle immagini attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Il risultato è una qualità visiva mozzafiato, sia con contenuti nativi in 4K sia con sorgenti a risoluzione inferiore, grazie a un upscaling di altissimo livello.

Anche il comparto gaming è da primo della classe, rendendo questo TV la scelta ideale per i possessori di console di ultima generazione e PC. Le specifiche parlano chiaro:

Frequenza di aggiornamento nativa fino a 144Hz in 4K .

. Supporto completo a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium (VRR) per eliminare tearing e stuttering.

e per eliminare tearing e stuttering. Quattro porte HDMI 2.1 a banda piena.

a banda piena. Modalità a bassa latenza automatica (ALLM).

Il sistema audio integrato da 60W offre un suono potente e avvolgente, compatibile con le codifiche più avanzate come il Dolby Vision. La piattaforma smart è affidata al collaudato webOS 24, arricchito dall’intelligenza artificiale ThinQ AI, che rende la navigazione tra app e contenuti fluida e intuitiva. A completare il quadro troviamo la connettività Wi-Fi 6 e un design elegante che, in questa versione G4S, include anche la base da appoggio direttamente in confezione.

L’offerta su Amazon: minimo storico da non perdere

Questa promozione su Amazon rappresenta un’opportunità eccezionale. Il prezzo di listino ufficiale della tv LG OLED evo 65” Serie G4S 2024 è di 3.198€, ma oggi è possibile acquistarlo al prezzo incredibile di 1.599€. Si tratta del suo nuovo minimo storico, con un risparmio netto di 1.599€ rispetto al listino, pari a uno sconto del 50%. Anche rispetto al prezzo più comune degli ultimi mesi, attestato sui 1.999€, il risparmio è di ben 400€.

L’offerta riguarda il prodotto venduto e spedito da Amazon, il che garantisce una gestione rapida dell’ordine, la possibilità di usufruire della spedizione Prime e un’assistenza post-vendita affidabile. Considerando che si tratta di un modello appena uscito e del taglio da 65 pollici, un prezzo del genere è destinato a non durare a lungo. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, quindi è consigliabile agire in fretta per non lasciarsi sfuggire questo affare.

