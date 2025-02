Finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa e il preoccupante posticipo dell’ultimo minuto avvenuto al CES di Las Vegas, AMD annuncia ufficialmente oggi la nuova serie di schede grafiche consumer Radeon RX 9070. Chi ci segue sa bene che l’argomento non è per niente nuovo; nei giorni scorsi si è parlato molto delle ultime GPU AMD, ma anche e soprattutto della battaglia che partirà nei prossimi giorni con NVIDIA e la serie GeForce RTX 5070 per aggiudicarsi lo scettro di migliore scheda grafica di fascia media (e medio/alta) del segmento gaming.

AMD in realtà aveva già condiviso con noi diverse informazioni tecniche sulle Radeon RX 9070 e sulla neonata architettura GPU RDNA 4; molte di queste sono confermate in toto, con la differenza che adesso abbiamo le specifiche complete delle schede e i benchmark ufficiali del produttore.

Riguardo questi ultimi, vi anticipiamo subito che al momento manca un confronto diretto con le NVIDIA GeForce RTX 40, GeForce RTX 50 e le stesse Radeon RX 7900 XT/XTX; in poche parole, bisognerà attendere la prossima settimana quando saranno pubblicate le prime recensioni indipendenti e i prodotti saranno finalmente disponibili per l’acquisto.

Fatte le premesse del caso, vediamo insieme le novità proposte dall’azienda di Lisa Su per il mercato GPU gaming, rimandando qualsiasi commento o giudizio definitivo alla prova sul campo (rimanete sintonizzati su TuttoTech).

AMD Radeon RX 9070: finalmente le schede grafiche per la massa?

Delle Radeon RX 9070 sapevamo tutto o quasi, in primis che non avrebbero battagliato con NVIDIA nella fascia enthusiast del segmento consumer. Ora faremo un recap sulle caratteristiche tecniche e le novità dell’ultima architettura GPU AMD, mentre è importante sottolineare come oggi l’azienda abbia definitivamente confermato che l’obiettivo principale di RDNA 4 è quello di accaparrarsi il più possibile i favori dei gamer (diciamo insoddisfatti).

Potremmo aggiungere che AMD ha scelto un preciso target di utenza, ovvero il segmento di fascia media, ma il lancio di questi prodotti secondo noi ha obiettivi ancora più ampi e mira a conquistare quella grossa fetta di utenza (85% dice AMD) che vuole fare un upgrade “indolore” della scheda grafica, sia dal punto di vista economico che da quello pratico.

Secondo l’azienda statunitense, la “massa” dei PC gamer mira infatti a un prodotto che non superi i 700 dollari e con buone prestazioni in 1440P e 4K (ray-tracing compreso), il tutto però senza dover mettere mano alla PSU grazie a connettori di alimentazione PCI-E 8pin. Vista l’attuale situazione del mercato schede video, sulla carta sembra tutto corretto, ora rimane solo da verificare come vanno le GPU AMD e, cosa più importante, quanto costeranno davvero.

AMD Radeon RX 9070: architettura RDNA 4, FSR4 e molto altro

Passando al lato prettamente tecnico, partiamo dicendo che la serie di schede grafiche AMD Radeon RX 9070 è la prima a utilizzare l’architettura GPU AMD RDNA 4. Le novità rispetto alla già valida RDNA 3 sono diverse: partendo da una Compute Unit rivisitata e migliorata nelle sue componenti, dalle Scalar Unit, passando per il sottosistema memoria e le frequenze di clock.

Con AMD RDNA 4 migliorano nettamente le prestazioni in ambito ray-tracing, questo grazie all’implementazione dei Ray Accelerator di terza generazione che, sempre secondo AMD, permettono quasi di raddoppiare le prestazioni di calcolo di ogni singola CU. Ma non è tutto ovviamente.

Anche l’AI ha un ruolo determinante grazie ai Ray Accelerator di seconda generazione, nettamente migliorati nei calcoli FP16, INT8 e ora con supporto avanzato per il calcolo FP8; inutile dire che, in questo caso, i Ray Accelerator avranno un ruolo importante anche per tutte le tecnologie implementate da AMD (FSR4 incluso).

Con RDNA 4 e le Radeon RX 9070 migliora sensibilmente anche il Media Engine (Radiance Display Engine di seconda generazione), senza dimenticare che arriva il supporto per lo standard PCI-E 5.0 con output HDMI 2.1b e Display Port 2.1a.

AMD Radeon RX 9070 e Radeon RX 9070 XT: cosa c’è sotto il cofano

Andando ancora più nello specifico, le schede AMD utilizzano un chip RDNA 4 che nella sua variante più spinta integra 53,9 miliardi di transistor. Questa verosimilmente è la configurazione della Radeon RX 9070 XT, il modello di punta che viene equipaggiato con 64 CU, 64 Ray Accelerator e 128 AI Accelerator; il risultato è una GPU da 1.557 TOPS che mantiene un Total Board Power entro i 300 watt o quasi (304 watt per la precisione).

La sorella minore invece, la Radeon RX 9070 liscia, presenta 56 CU e 56 Ray Accelerator, abbinati a 112 AI Accelerator (1.165 TOPS) per un TBP che scende a 220 watt; rimane identico il quantitativo di VRAM con 16 GB GDDR6 su bus a 256 bit. Riguardo l’alimentazione della scheda, AMD parla della possibilità di utilizzare vecchi alimentatori grazie ai connettori PCI-E 8pin, tuttavia segnaliamo che alcune custom della Radeon RX 9070 XT sono state avvistate sulla rete con il nuovo PCI-E 16pin. Ma facciamo un riepilogo delle specifiche tecniche ufficiali rilasciate da AMD.

AMD Radeon RX 9070 XT

Compute Unit 64

Ray Accelerator 3a gen 64

AI Accelerator 2a gen 128

Frequenza Boost GPU 2,97 GHz

Memoria 16 GB GDDR6

Prestazioni AI 1.557 TOPS

Interfaccia memoria 256 bit

Alimentazione PCI-E 8pin

TBP 304 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output Display Port 2.1a e HDMI 2.1b

AMD Radeon RX 9070 XT

Compute Unit 56

Ray Accelerator 3a gen 56

AI Accelerator 2a gen 112

Frequenza Boost GPU 2,52 GHz

Memoria 16 GB GDDR6

Prestazioni AI 1.165 TOPS

Interfaccia memoria 256 bit

Alimentazione PCI-E 8pin

TBP 220 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output Display Port 2.1a e HDMI 2.1b

AMD RDNA 4 punta anche sul software: FSR4, HYPR-RX e AFMF 2.1

Come anticipato poco sopra, l’evoluzione dell’hardware e in questo caso delle unità AI Accelerator, permetterà alle nuove schede grafiche Radeon di sfruttare ancora meglio tutte le funzionalità e le tecnologie di Super Sampling basate sull’Intelligenza Artificiale.

AMD aveva già anticipato le caratteristiche principali di FSR4, la tecnologia di upscaling nata appositamente per RDNA 4 e ampiamente potenziata con il machine learning. FSR4 prevede ora un frame generator più efficiente e, sempre stando all’azienda, latenza ulteriormente ridotta grazie all’implementazione di AMD Anti-LAG 2; con tali caratteristiche, FSR4 migliora non solo dal punto di vista della qualità dell’immagine, ma anche delle prestazioni, con un incremento degli FPS a risoluzione 4K fino a 3,4 volte rispetto al nativo.

Nelle slide condivise con la stampa, AMD cita anche il Neural Rendering, senza particolari dettagli aggiuntivi (vedremo), mentre tornando a FSR4, ci saranno oltre 30 giochi supportati al lancio e oltre 75 titoli si aggiungeranno nel corso del 2025. Non c’è solo FSR4 però, o i suoi predecessori FSR3 ed FSR2; l’azienda infatti annuncia l’imminente arrivo di AMD Fluid Motion Frames 2.1.

AMD Fluid Motion Frames 2.1, ma più in generale HYPR-RX, rappresenta l’asso nella manica di AMD per tutti quei titoli (o vecchie GPU) dove non è supportato FSR. Ricordiamo che HYPR-RX è una funzionalità che combina tecnologie come AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost, il tutto per garantire un incremento del frame-rate in game che può arrivare ora sino al tre volte rispetto alla risoluzione nativa (dati AMD).

Come avrete intuito, si tratta di una funzionalità a livello driver che apre la porta a centinaia o migliaia di titoli supportati. Rimanendo in tema, l’Intelligenza Artificiale diventa una parte integrante anche del software di gestione delle schede grafiche Radeon, ovvero Adrenalin AI, arricchito con nuove funzionalità per un controllo ancora più minuzioso e preciso della scheda.

L’azienda non ha parlato di consumi in gaming o efficienza, sicuramente non estremizzati viste le specifiche, mentre ha ulteriormente enfatizzato il miglioramento gen su gen in ottica Media Engine, ambito dove troviamo supporto per H.264, HEVC e AV1, oltre alla codifica/decodifica di flussi 8K sino a 80 FPS. Grazie a tutte queste novità, i miglioramenti delle Radeon RX 9070 in ottica AI, produttività e creazione di contenuti sono altrettanto interessanti, con miglioramenti gen su gen quantificati in un range che va dal 30% al 70% circa.

AMD Radeon RX 9070: ecco come vanno nei benchmark interni

Eccoci arrivati alla parte che tutti aspettavano, ovvero quella relativa alle prestazioni delle Radeon RX 9070 e Radeon RX 9070 XT. Come spesso accade in queste occasioni, per il momento consigliamo di prendere questi dati con le pinze, questo perché rappresentano il migliore scenario possibile ricostruito dal produttore che non sempre sarà possibile replicare.

In attesa quindi delle prime recensioni ufficiali, o di provare in prima persona i prodotti, vediamo cosa ci dice AMD riguardo alle doti velocistiche di RDNA 4. Purtroppo i benchmark di riferimento vedono le nuove Radeon RX 9070 confrontate con prodotti come Radeon RX 7900 GRE o le GeForce RTX 30, quindi se non vi tornano i conti è tutto normale.

I tecnici AMD ci dicono in sostanza che la Radeon RX 9070 XT riesce a essere in media il 42% più veloce di una Radeon RX 7900 GRE nel gaming 4K maxato. Questo gap varia, anche di molto, in base al titolo adoperato e vale sia per il raster che quando abilitiamo il ray-tracing; se prendiamo in considerazione il gaming a 1440P invece, questa media scende sino al +38% con picchi che in titoli come F1 2024 possono toccare addirittura il +68% (vedremo).

Se guardiamo alla sorella minore, la Radeon RX 9070, la differenza prestazionale rispetto alla Radeon RX 7900 GRE si attesta a una media del +20% sia a risoluzione 4K che a 1440P; in ray-tracing il divario può toccare il 38-40%, quindi sembra chiaro che AMD abbia lavorato molto in questo senso per ridurre il gap da NVIDIA.

Quando escono le AMD Radeon RX 9070 e quanto costano?

Rispondiamo subito alla prima domanda. Le Radeon RX 9070 e Radeon RX 9070 XT saranno disponibili per l’acquisto a partire dal prossimo 6 marzo. AMD per il momento non ha voluto annunciare i prezzi di listino che, allo stesso tempo, sembrano più chiari che mai (almeno da logica).

Questa slide condivisa da AMD secondo noi dice tutto e posiziona le nuove schede Radeon RX 9070 in una fascia di prezzo compresa tra 549 e 899 dollari. Voci di corridoio parlano di prezzi che non dovrebbero sforare quota 700-750 euro in Italia, ma qui ci tocca attendere indicazioni dal produttore che comunque non dovrebbero tardare ad arrivare.