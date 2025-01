Come ampiamente previsto, nella nottata NVIDIA ha annunciato al CES di Las Vegas il debutto delle nuove schede grafiche GeForce RTX 50, le prime soluzioni basate su architettura GPU Blackwell che promettono faville non solo in gaming ma in tutti quegli ambiti dove si possono sfruttare le potenzialità avanzate dell’AI.

Il keynote tenuto dal CEO NVIDIA, ha confermato più o meno quanto emerso dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, ovvero un netto salto in avanti rispetto alla generazione precedente RTX 40 Ada Lovelace. Secondo l’azienda infatti, la nuova generazione migliora le prestazioni fino a due volte, non solo per via dell’evoluzione dell’hardware, ma anche dell’AI e di altre novità come Neural Shaders e DLSS 4 di cui ci occuperemo a breve.

Detto questo NVIDIA propone un poker di nuove schede grafiche desktop, confermando tra l’altro anche il debutto delle varianti mobile che andranno ad equipaggiare i notebook next-gen, sia quelli gaming che quelli destinati alla produttività. C’è la nuova ammiraglia NVIDIA GeForce RTX 5090 con 32 GB di VRAM GDDR7, ma anche la GeForce RTX 5080 e i modelli GeForce RTX 5070 per la fascia medio-alta del segmento consumer.

NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell: tutte le novità delle nuove GPU

La tradizione NVIDIA continua anche quest’anno, come di consueto il CEO Jen-Hsun Huang ha annunciato personalmente tutti i nuovi prodotti, non solo le GeForce RTX 50 desktop ma anche le varianti laptop che arriveranno più avanti (a fine inverno per la precisione).

Le parole del CEO NVIDIA non lasciano scampo a molte interpretazioni ed enfatizzano molto la nuova architettura GPU Blackwell:

Blackwell, il motore dell’intelligenza artificiale, è arrivato per giocatori, sviluppatori e creativi su PC. Fondendo il rendering neurale basato sull’intelligenza artificiale e il ray tracing, Blackwell è l’innovazione più significativa nella computer grafica da quando abbiamo introdotto lo shading programmabile 25 anni fa.

Le nuove schede grafiche NVIDIA possono contare su diverse novità hardware e software, non poteva essere diversamente vista la bontà della gamma GeForce RTX 4000 e dell’architettura Ada Lovelace. Le nuove GPU sono dotate di Tensor Core di quinta generazione e RT Core di quarta generazione, abbinati a innovazioni nel rendering basato sull’Intelligenza Artificiale, tra cui shader neurali, tecnologie umane digitali, geometria e illuminazione.

La nuova top di gamma, la GeForce RTX 5090, è ora il riferimento assoluto nel settore gaming e della produttività; la sua GPU Blackwell GB202-300, integra ben 92 miliardi di transistor con un picco di 3.352 TOPS e prestazioni che, grazie al nuovo DLSS 4, permettono di addoppiare le performance rispetto alla GeForce RTX 4090.

NVIDIA alza il tiro con il DLSS 4 ed RTX Neural Shaders: le prestazioni volano

Prima di parlare ancora di hardware, caratteristiche e configurazioni delle nuove schede grafiche NVIDIA, un cenno a una delle novità più importanti annunciate dall’azienda, ovvero l’evoluzione della tecnologia di Super Sampling basata sull’Intelligenza Artificiale NVIDIA DLSS, giunto ora alla sua quarta iterazione.

Stando a quanto dichiarato da NVIDIA, il DLSS 4.0 permette di aumentare le prestazioni fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale; utilizzando il nuovo Multi Frame Generation, incrementa i frame rate utilizzando l’AI per generare fino a tre frame per frame renderizzato, bilanciando la latenza con NVIDIA Reflex 2.

Rimanendo in tema, NVIDIA Reflex 2 introduce Frame Warp, una tecnica innovativa per ridurre la latenza nei giochi aggiornando un frame renderizzato in base all’ultimo input del mouse appena prima che venga inviato al display. Reflex 2 può ridurre la latenza fino al 75%, offrendo all’utente un vantaggio nei giochi multiplayer ad esempio ma anche negli FPS.

Con il DLSS 4 arriva anche la prima applicazione in tempo reale dell’architettura del modello transformer nel settore della grafica. I modelli DLSS Ray Reconstruction e Super Resolution basati su Transformer utilizzano il doppio dei parametri e un’elaborazione quattro volte superiore rispetto al passato per fornire più stabilità, riduzione dell’effetto ghosting, maggiori dettagli e anti-aliasing migliorato. NVIDIA DLSS 4 sarà supportato sulle GPU GeForce RTX serie 50 in oltre 75 giochi e applicazioni già in fase di lancio.

NVIDIA RTX Neural Shaders: l’Intelligenza Artificiale arriva anche negli shader e non solo

A distanza di venticinque anni dall’introduzione di GeForce 3, degli shader programmabili, passando nel tempo al pixel shading, compute shading e al ray tracing in tempo reale, con le GeForce RTX 50 NVIDIA introduce RTX Neural Shaders; questa tecnica in pratica porta piccole reti AI in shader programmabili, sbloccando materiali di qualità cinematografica, illuminazione e molti altri effetti in tempo reale nei giochi.

In questo contesto migliora anche il rendering dei personaggi nei giochi, uno dei compiti più impegnativi nella grafica in tempo reale, poiché gli artefatti sono facilmente visibili. Qui arrivano in aiuto RTX Neural Faces, una tecnica che prende un semplice volto rasterizzato e dati di posa 3D come input e utilizza l’AI generativa per eseguire il rendering di un volto digitale temporalmente stabile e di alta qualità, il tutto in tempo reale e aiutato allo stesso tempo da RTX Mega Geometry.

Allo stesso tempo, NVIDIA sta lavorando a tecniche che sfruttano le funzionalità e le capacità dell’AI per creare/realizzare personaggi di gioco autonomi parallelamente al rendering del gioco. Tra queste troviamo un’evoluzione e l’implementazione di NVIDIA ACE, tecnologia già nota che consente Di creare personaggi di gioco in grado di percepire, pianificare e agire come giocatori umani. Sempre in ambito software AI, sviluppatori e GeForce RTX 50, l’azienda propone i microservizi NVIDIA NIM per creare agenti e assistenti AI; NVIDIA rilascerà una pipeline di microservizi NIM e progetti AI per PC AI RTX da parte di sviluppatori come Black Forest Labs, Meta, Mistral e Stability AI.

Non ci sono solo i gamer, ma anche i creator, sempre più concentrati e dipendendi dall’Intelligenza Artificiale; a tal proposito le GPU GeForce RTX serie 50 potenziano i flussi di lavoro creativi in quanto supportano la precisione FP4, raddoppiando le prestazioni di generazione delle immagini AI per modelli come FLUX e consentendo ai modelli AI generativi di funzionare localmente con meno spreco di risorse (vedi memoria) rispetto all’hardware di generazione precedente.

C’è infine anche l’app NVIDIA Broadcast, aggiornata con due funzionalità beta basate sull’AI per i livestreamer; parliamo di Studio Voice, che aggiorna l’audio del microfono, e Virtual Key Light, che riaccende i volti per flussi rifiniti.

NVIDIA GeForce RTX 50 desktop: ecco tutte le specifiche e i modelli annunciati

Ma passiamo al succo di questo annuncio, ovvero le specifiche tecniche delle nuove NVIDIA GeForce RTX 50 desktop. NVIDIA presenta al pubblico quattro modelli:

NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7

Partiamo dalla nuova ammiraglia, la tanto attesa GeForce RTX 5090, un “nuovo mostro” se così possiamo definire questa GPU a dir poco impressionante. Basata come detto sul chip NVIDIA Blackwell GB202-300 con 92 miliardi di transistor, GeForce RTX 5090 è equipaggiata con 32 GB di velocissima VRAM GDDR7 da 28 Gbps e un interfaccia memoria che dai 384 bit della RTX 4090 passa a ben 512 bit.

Nessun compromesso per questa scheda sulla carta fantastica, che offre 21.760 Cuda Core e una larghezza di banda pari a 1.792 GB/s; segnaliamo inoltre che NVIDIA è passata anche allo standard PCI-E 5.0, così come importante è segnalare il TBP impressionante di 575 watt. L’alimentazione è affidata a un singolo connettore PCI-E 12V-2×6, mentre per fortuna non aumentano le dimensioni del sistema di dissipazione, almeno della Founders Edition, che arriva con un dissipatore a doppia ventola ottimizzato con il design double flow-through.

Dai primi dettagli emersi dopo il lancio, sappiamo che la GeForce RTX 5090 FE misura 304 mm in lunghezza e 137 mm in altezza; il cooler utilizza un TIM liquido mentre il PCB della scheda risulta essere a triplo strato.

Come vedremo a breve nel riassunto delle specifiche tecniche condivise da NVIDIA, GeForce RTX 5090 lascia il vuoto dietro, o meglio, lo stacco rispetto alla GeForce RTX 5080 è molto più netto, lasciando comunque un certo spazio per una GeForce RTX 5080 SUPER che arriverà sicuramente più avanti.

Non si ripete quindi l’errore visto con le RTX 40, la GeForce RTX 5090 doppia per prezzo e specifiche la sorella minore che comunque rimane sulla carta validissima e a quanto pare molto valida rispetto alla “vecchia” GeForce RTX 4090. In questo caso si passa a una GPU da 10.752 Cuda Core che sfrutta memorie GDDR7 (16 GB) da 30 Gbps su bus a 256 bit; la larghezza di banda arriva quindi a 960 GB/s, rimangono invariate le altre caratteristiche di base viste sul modello flagship (il TBP scende a 360 watt).

Chiudono per il momento la gamma GeForce RTX 50 i modelli RTX 5070, l’interessante GeForce RTX 5070 Ti con 8.960 Cuda Core e 16 GB GDDR7 (300 watt) e la GeForce RTX 5070 con 6.444 Cuda Core, 12 GB di VRAM GDDR7 e interfaccia memoria a 192 bit (TBP 250 watt).

Specifiche tecniche delle NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell (desktop)

NVIDIA GeForce RTX 5090:

GPU GB202-300

Streaming Multiprocessor 170

Cuda Core 21.760

Memoria 32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 512 bit

Larghezza di banda memoria 1.792 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16 pin

TBP 575 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1

NVIDIA GeForce RTX 5080:

GPU GB203-400

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16 pin

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti:

GPU GB203-300

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 896 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16 pin

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1

NVIDIA GeForce RTX 5070:

GPU GB205-300

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 6.144

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16 pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1

NVIDIA GeForce RTX 50 laptop: anche i notebook passano alle GPU Blackwell

Non ci sono solo le schede grafiche desktop ma anche le NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop, altrettanto interessanti, ma che stando al produttore approderanno sui notebook da gaming e non solo a partire dal mese di marzo.

Per la piattaforma notebook NVIDIA ricalca l’offerta vista su desktop, rispettivamente con GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti e GeForce RTX 5070. A seguire le specifiche tecniche condivise per il momento dall’azienda:

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop:

GPU GB203

Cuda Core 10.496

Memoria 24 GB GDDR7

Interfaccia memoria 256 bit

TGP 95-150 watt

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop:

GPU GB203

Cuda Core 7.680

Memoria 16 GB GDDR7

Interfaccia memoria 256 bit

TGP 80-150 watt

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop:

GPU GB205

Cuda Core 5.888

Memoria 12 GB GDDR7

Interfaccia memoria 192 bit

TGP 60-115 watt

NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop:

GPU GB206

Cuda Core 4.608

Memoria 8 GB GDDR7

Interfaccia memoria 128 bit

TGP 50-100 watt

NVIDIA GeForce RTX 50: disponibilità e prezzi

Partiamo subito con la disponibilità. NVIDIA GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080 saranno disponibili dal 30 di gennaio, mentre per GeForce RTX 5070 Ti e GeForce RTX 5070 arriveranno a febbraio. Come già anticipato, le varianti GeForce RTX 50 Laptop invece arriveranno sul mercato a marzo, con i modelli di punta GeForce RTX 5090 e 5080; le varianti GeForce RTX 5070 invece sono programmati per il mese aprile.

Parlando di prezzi invece, vengono confermate le indiscrezioni delle scorse settimane con la GeForce RTX 5090 che lievita rispetto alla sua antenata sino a ben 1.999 dollari. Ma riassumiamo tutto al meglio: