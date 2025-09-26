A distanza di circa sei mesi dalla presentazione ufficiale, finalmente siamo riusciti a mettere le mani sulla Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC, ovvero uno dei modelli custom più potenti ed elaborati della Radeon RX 9070 XT di AMD.

Dopo un periodo che ha visto NVIDIA dominare con la serie GeForce RTX 30/40, AMD ha finalmente tirato fuori un’architettura davvero convincente che, seppur non potendo ancora competere con le soluzioni più potenti della serie GeForce RTX 50 Blackwell (vedi GeForce RTX 5090 ed GeForce RTX 5080), riesce a offrire comunque una soluzione di fascia medio-alta molto efficiente e soprattutto convincente sotto il profilo performance/watt.

La Radeon RX 9070 XT rappresenta quindi il meglio che AMD ha potuto tirare fuori dall’architettura RDNA 4, in attesa di vedere se con la prossima generazione ci sarà finalmente un “livellamento” anche nel segmento enthusiast.

La custom di Sapphire come detto è tra le più ambite tra gli amanti delle schede Radeon 9000; il produttore, partner esclusivo di AMD, ha messo in questa scheda il meglio della sua tecnologia, abbinando le prestazioni della GPU a un prodotto molto elaborato ma come vedremo decisamente convincente.

Recensione Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC: una sguardo alle caratteristiche

Avendo già provato altre schede video della serie Radeon RX 9000, sappiamo bene quali sono le peculiarità dell’architettura RDNA 4; le abbiamo discusse in diverse occasioni, ma un ripasso veloce non fa mai male.

Le AMD Radeon RX 90X0 possono contare non solo su un nodo produttivo ottimizzato, ma anche su una Compute Unit rivisitata e più efficiente, RT Accelerator di terza generazione e AI Accelerator di seconda generazione che, tra le altre cose, supportano ora il calcolo FP8.

Un netto salto quindi rispetto a RDNA 3, ma non è tutto. A bordo di queste GPU troviamo anche un nuovo Media Engine che garantisce un boost prestazionale anche in ambito produttività e multimediale (vedi supporto H.264, HEVC e AV1).

La proposta targata AMD sposa anche l’interfaccia PCI-E 5.0, output video HDMI 2.1b e Display Port 2.1a e, non per ultima, integra onboard una Infinity Cache 3a gen da 64 MB. Non c’è solo l’hardware però, un posto molto importante è occupato dal software, sia sul versante driver (molto migliorato nel tempo) che per quanto concerne funzionalità pensate ad hoc per ottimizzare le prestazioni con l’Intelligenza Artificiale.

AMD risponde quindi a NVIDIA e al suo DLSS 4 con l’FSR 4, ora con frame-generation e altre opzioni a livello driver come Fluid Motion Frames 2.1, integrato con AMD HYPR-RX che, a sua volta, prevede AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost.

Prima di esaminare nel dettaglio la scheda video targata Sapphire, riportiamo alla vostra attenzione le caratteristiche della GPU che alimenta la Radeon RX 9070 XT, una Navi 48 XT dotata di 4.096 Stream Processor, 128 AI Accelerator e 64 RT Accelerator per gestire gli applicati e giochi dove entra in ballo il ray-tracing.

Per il resto non troviamo molte altre differenze con la sorella minore Radeon RX 9070; c’è lo stesso quantitativo di VRAM, ovvero 16 GB GDDR6 su BUS a 256 bit, mentre il TBP (o Total Board Power) si attesta a circa 300 watt (330 watt per questa custom Sapphire).

Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC: design e funzionalità proprietarie

Lo abbiamo detto in apertura, la Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC è una delle custom più ambite della Radeon RX 9070 XT che, tra le altre cose, non prevede ricordiamo modelli reference AMD. Oltre a essere mastodontica, come vedremo, si tratta di un modello molto spinto e con un’ottima qualità costruttiva, al pari per intenderci di altri prodotti Sapphire enthusiast che abbiamo provato in passato.

Iniziamo parlando del dissipatore TRI-X, un massiccio corpo lamellare attraversato da heatpipe in rame e un design a moduli che mira a raffreddare le parti più critiche della scheda. La Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC occupa nel case oltre tre slot PCI-E, monta un robusto back-plate magnetico con prese d’aria e tre ventole ad alte prestazioni AeroCurve.

Rimanendo in ambito dissipazione, l’azienda non ha lasciato nulla al caso, compreso il TIM (Thermal Interface Material); in questo caso siamo di fronte a una soluzione premium che Sapphire definisce Honeywell PTM950, secondo l’azienda un materiale termoconduttivo nettamente superiore alle paste termiche tradizionali che dovrebbe fare guadagnare a sua volta qualche grado su GPU e memorie.

Spostandoci sull’estetica e il design, come anticipato sopra la Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC risulta a dir poco imponente, questo per via di quello che il produttore chiama Cold Rolled Steel Frame, una vera e propria “fortezza” che protegge la scheda e le sue componenti.

Previous Next Fullscreen

Il tutto è abbellito da una grande barra ARGB posto sul fianco del dissipatore, con tanto di connettore ARGB esterno per gestire gli effetti luce via software attraverso la scheda madre. Rimanendo in ambito connettori, bisogna segnalare un’altra chicca della Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC, ovvero l’impiego di un connettore di alimentazione PCI-E 12+4pin, o meglio il nuovo 2x6pin conforme con lo standard PCI-E 5.1.

Sull’utilità o meno di questo connettore potremmo discutere, ma al netto di problematiche viste su altri modelli (che ora non ci interessano), la cosa che più salta all’occhio è il posizionamento del connettore, nascosto alla vista e posizionato sotto il back-plate magnetico.

In chiusura, confermiamo il TBP di 330 watt, circa il 10% in più rispetto al “design reference” AMD che, di conseguenza, si concretizza in frequenze di clock abbastanza spinte: 2.520 MHz per la frequenza base e fino a 3.060 MHz in Boost Clock.

Scheda tecnica Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC

Viste più o meno tutte le peculiarità della Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC, facciamo un attimo il punto della situazione sulla scheda tecnica; per comodità abbiniamo anche quella della sorella minore, Radeon RX 9070, in modo che possiate fare un confronto diretto e immediato.

Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48 XT

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 64

Stream Processor 4.096

ROP 128

Ray Accelerator 64

AI Accelerator 128

Frequenza base 2.520 MHz (Reference 2.400 MHz)

Frequenza Boost 3.060 MHz (referenze 2.970 MHz)

AI TOP 1.557

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x PCI-E 12+4pin (2x6pin)

TBP 330 watt

Output video 2x HDMI 2.1b, 2x Display Port 2.1a

AMD Radeon RX 9070 Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 56

Stream Processor 3.584

ROP 128

Ray Accelerator 56

AI Accelerator 112

Frequenza base 2.070 MHz

Frequenza Boost 2.520 MHz

AI TOP 1.156

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Recensione Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC: configurazione di test

Dopo questa breve panoramica sulla carta tra la Radeon RX 9070 XT e la Radeon RX 9070 liscia, buttiamo la scheda sulla nostra bench-test per i classici test di rito. Le prestazioni della scheda Sapphire verranno confrontate con tutti gli altri modelli presenti nel database di TtuttoTech, compresa la sorella minore Radeon RX 9060 XT.

Detto questo, ecco la piattaforma hardware che utilizzeremo per i test di oggi:

Schede video: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB NVIDIA GeForce RTX 5060 Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4060 AMD Radeon RX 7600 XT

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 ELITE 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD e Intel aggiornati all’ultima versione

Per quanto riguarda i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC: temperature, consumi e overclock

Iniziamo subito i test valutando la resa del sistema di dissipazione utilizzato da Sapphire, a prima vista leggermente sovradimensionato visto il TBP della scheda. Ma sarà davvero così?

La prova si articola come di consueto in quattro sessioni, la prima con regime delle ventole gestito in automatico dalla scheda (vedi BIOS), le altre con impostazioni manuali dove andiamo sostanzialmente a bloccare gli RPM rispettivamente al 50%, 75% e 100% del valore limite. Ecco i risultati:

Come ampiamente prevedibile, l’approccio di Sapphire premia sotto il profilo delle temperature, sia per la GPU che per la memoria VRAM (un po’ meno), ma ovviamente ci chiediamo: ci sarà qualche impatto sulla rumorosità?

Anche in questo caso proporremo lo stesso scenario visto sopra, con regime delle ventole variabile (AUTO, 50%, 75% e 100%), così da avere un riscontro diretto con i valori di temperature visti sopra.

Teniamo a precisare che la Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC monta tre ventole AeroCurve da 120 mm capaci di raggiungere i 3.880 RPM, motivo che spiega una rumorosità di picco così elevata; guardando alle temperature però, come spesso accade in questi casi, non è necessario settare le ventole al 100%, soprattutto considerando che il carico sarà sempre inferiore a quello che utilizziamo su FurMark.

Arrivando ai consumi, con un TBP di circa 300 watt, la Radeon RX 9070 XT sconfina senza dubbio nel segmento delle schede grafiche di fascia alta, per intenderci da abbinare a un alimentatore di qualità (soprattutto visto il connettore PCI-E 2x6pin). Il modello Sapphire aggiunge a questo valore un 10% circa, toccando i 333 watt se la sottoponiamo a una sessione di FurMark. Nei giochi lo scenario è leggermente diverso, o meglio, i picchi sono vicini al TBP massimo, ma i consumi medi sono ampiamente più contenuti e variano in base al gioco, risoluzione e dettagli.

Chiudendo con l’overclock, possiamo confermare che al pari di altri modelli AMD Radeon seire 90×0, anche questa Sapphire non mostra un’estrema propensione a operare fuori specifica, almeno non nel senso che siamo abituati quando abbiamo a che fare con l’overclock di GPU e memoria video.

Sicuramente il BIOS già così spinto, con frequenze oltre i 3 GHz, non permette miracoli; qualcosa ovviamente si guadagna, ma ribadiamo che per le schede RDNA 4 si può ottimizzare meglio agendo sul Power Limit o sul downvolt (della GPU ovviamente).

Nel nostro caso, non abbiamo avuto fortuna incrementando frequenza di core e memorie (almeno riguardo alle prestazioni assolute), mentre rileviamo che incrementando il Power Limit di un altro 10% si guadagna qualcosa in termini prestazionali, ma a discapito dei consumi che arrivano a circa 360 watt.

Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC: la nostra prova in gaming

Visto come si comporta la scheda sotto il profilo termico e dei consumi, passiamo ai numeri veri e propri nei giochi, ambito dove la Radeon RX 9070 XT di Sapphire non delude. Iniziamo coi test sintetici del 3DMark:

Previous Next Fullscreen

Passando ai giochi, come da previsione l’ammiraglia AMD riesce a competere alla grande con NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, battendola molte volte soprattutto in raster, con percentuali variabili in base al titolo.

Previous Next Fullscreen

Quando entra in campo il ray-tracing lo scenario cambia, l’architettura NVIDIA è ancora avvantaggiata, ma il recupero di AMD rispetto alla precedente generazione è ormai evidente; la differenza la notiamo ovviamente nei titoli ottimizzati per la GeForce RTX, anche se vogliamo precisare che non abbiamo voluto utilizzare il DLSS 4 con MFG con modelli x4 (dove disponibile).

Previous Next Fullscreen

Test produttività

Nel contesto del calcolo puro e della produttività, in questo caso non spinta aggiungiamo, la Radeon RX 9070 XT si difende molto bene e, al contrario di quanto pensavamo, riesce a battere GeForce RTX 5070 Ti in due test su tre nel benchmark Geekbench AI, posizionandosi invece nettamente dietro quando passiamo al classico Geekbench 6.

Stranamente, la GPU Navi 48 XT se la cava meglio in Open CL che con le API Vulkan, mentre se guardiamo all’ultimo test, ovvero il rendering di Indigo, rileviamo che NVIDIA e la sua diretta avversaria GeForce RTX 5070 Ti sono davanti con un margine non indifferente.

Quanto costa e dove acquistare Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC

La Radeon RX 9070 XT OC si dimostra una scheda video molto concreta e prestante, mentre riguardo il prezzo bisogna dire che l’MSRP suggerito da AMD pari a 599 dollari è un po’ lontano dal costo reale sul mercato italiano. Sapphire ovviamente è tra i brand più competitivi se guardiamo ai prodotti AMD, tuttavia questo in prova è di sicuro il modello più spinto prodotto dall’azienda e per questo il costo nel nostro Paese supera anche quota 800 euro.

Bisogna anche dire che i modelli Sapphire sono interessati spesso da promozioni e offerte, come del resto ritroviamo oggi su Amazon; per comodità vi lasciamo il link diretto all’acquisto.

Considerazioni

Arrivando a tirare le somme sulla Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC, concorderete con noi che questa custom AMD convince e sicuramente risulta tra le più valide che possiamo reperire sul mercato. Come al solito, tutto quello che ha a che vedere con estetica e design è molto soggettivo, mentre non si può obiettare sul fatto che la proposta Sapphire è anche tra le più ingombranti.

Dietro a queste dimensioni generose c’è di sicuro un design particolare e studiato ad hoc (con tanto di backplate magnetico), che non solo mira a ottimizzare l’ariflow e proporre una soluzione con cavo di alimentazione nascosto, ma offre una protezione aggiuntiva per PCB e componentistica, rendendo anche tutto più ordinato.

Le prestazioni della GPU ci sono tutte e guardando alla diretta avversaria, la GeForce RTX 5070 Ti, questa AMD Radeon RX 9070 XT attrae sicuramente per un prezzo leggermente inferiore; anche la stessa versione custom di Sapphire, seppur prezzata a oltre 800 euro di listino, si trova spesso in offerta come del resto molte altre proposte dei competitor.

Gli ultimi driver Adrenalin infine ci sono piaciuti molto rispetto al recente passato, stabili e performanti almeno con la nostra configurazione, danno un contributo nettamente superiore rispetto alla fase di lancio questo inverno.