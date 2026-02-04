In un momento dove scegliere una scheda video sta diventando quasi una missione impossibile, complici prezzi in continua ascesa e disponibilità non proprio entusiasmanti, la comparativa di oggi punta a una fetta di mercato ben precisa, ovvero la fascia medio-alta del settore consumer.

Protagoniste della sfida odierna saranno infatti la AMD Radeon RX 9070 XT e la NVIDIA GeForce RTX 5070, due prodotti che coprono un segmento di prezzo che va da 600 a 750 euro circa, ma che mirano però a due obiettivi diversi, così come testimonia anche la dotazione di VRAM.

La proposta AMD con i suoi 16 GB di VRAM (bus a 256 bit) mira al gaming in 4K, mentre la RTX 5070 di NVIDIA si ferma a 12 GB VRAM (ma GDDR7) con interfaccia dati a 192 bit, molto valida se miriamo a giocare a 1440P maxato. Ma andiamo subito nel dettaglio, cercando di capire il reale divario in termini prestazionali e di efficienza energetica.

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070: schede tecniche a confronto

Mantenendo inalterato il nostro approccio rispetto alle comparative più recenti, per questa prova prenderemo in esame due schede video custom già recensite; nel dettaglio porteremo sulla nostra bench test la Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC e la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC.

In questo contesto ci occuperemo di prestazioni ed efficienza in gaming, mentre avendo già provato le schede nel dettaglio (trovate i link a fondo pagina) non ci saranno riferimenti a design, sistema di raffreddamento e/o temperature di esercizio.

Come di consueto, prima delle prestazioni facciamo un recap sulle caratteristiche tecniche dei modelli in prova. Iniziamo con Radeon RX 9070 XT, attualmente il fiore all’occhiello di AMD in ambito gaming con architettura RDNA 4.

In dotazione troviamo la GPU Navi 48 XT da 4.096 Stream Processor, affiancata da 128 AI Accelerator e 64 Ray Accelerator per i giochi e gli applicativi che sfruttano il ray-tracing. La NVIDIA GeForce RTX 5070 risponde con una GPU Blackwell GB205-300 da 6.144 Cuda Core, 192 Tensor Core e 48 RT Core.

Il reparto VRAM come detto vede in vantaggio la GPU AMD in fatto di capacità e interfaccia, mentre la RTX 5070 recupera in larghezza di banda grazie ai chip GDDR7 28 Gbps. Con questa dotazione hardware non sorprende che la Radeon RX 9070 XT abbia un TBP più elevato della controparte: 300 watt contro 250 watt, valori importanti che ci impongono anche di scegliere un alimentatore valido.

Se parliamo di tecnologie, e in particolare di Super Sampling con AI, entrambe le schede possono contare su funzionalità proprietarie; da un lato c’è AMD FSR 4 e dall’altro NVIDIA DLSS 4.5, con tutte le più recenti opzioni per la generazione di frame. Rimanendo in tema, va detto che al momento NVIDIA è andata ulteriormente avanti con la Dynamic Multi Frame Generation e modelli transformer di 2a gen, capaci ora di garantire una generazione di frame fino a x6 (partendo da un singolo frame renderizzato).

Teniamo a precisare che nelle nostre prove tendiamo a evidenziare più che altro il potenziale delle GPU senza Super Sampling, evitando quando lo abilitiamo di abbinarlo a una Frame Generator con un rapporto di frame generati superiore a 2 (o se preferite in rapporto 1:2).

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070 XT Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48 XT

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 64

Stream Processor 4.096

ROP 128

Ray Accelerator 64

AI Accelerator 128

Frequenza base 2.400 MHz

Frequenza Boost 2.970 MHz

AI TOP 1.557

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x PCI-E 12+4pin (2x6pin)

TBP 300 watt

Output video 2x HDMI 2.1b, 2x Display Port 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU GB205-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 31,1 miliardi

Dimensioni die GPU 263 mm²

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

ROP 80

Tensor Core 192

RT Core 48

TMU 192

Frequenza base GPU 2.325 MHz

Frequenza GPU Reference 2.512 MHz

AI TOPS 988

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

La nostra piattaforma hardware

Fatti tutti i ripassi e le premesse del caso, ora passiamo alla pratica e tuffiamoci nei benchmark di rito; prima però un breve sguardo alla piattaforma hardware e software utilizzata nelle nostre sessioni per misurare le prestazioni e i consumi.

Se ci avete seguito negli scorsi episodi, saprete bene che per ottenere dati attendibili e facilmente interpretabili cerchiamo sempre di condurre le varie prove a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software. Diamo uno sguardo al nostro setup:

Schede video: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD e Intel aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Test Gaming

Al pari delle precedenti “puntate”, la nostra modalità di test prevede una serie di benchmark sintetici, giochi e applicativi per la produttività. I giochi sono testati nelle tre risoluzioni di riferimento (1080P, 1440P e 4K), con e senza ray-tracing, abilitando anche AMD FSR e DLSS di NVIDIA (dove disponibili); ogni tornata di test viene ripetuta tre volte, riportando nel grafico la media di tali risultati.

Proprio per questo non troverete commenti grafico per grafico per ciascun gioco, vedremo prima i risultati ottenuti nella nostra suite, riassumendo appunto la media prestazionale dei due modelli in un grafico ad hoc che risulterà probabilmente più intuitivo e rapido.

Si parte con i benchmark sintetici del 3DMark, a seguire i test grafici nei giochi in raster, per concludere con una sessione con ray-tracing e Super Sampling abilitato. I risultati parlano chiaro già dall’inizio: la Radeon RX 9070 XT stacca nettamente l’avversaria soprattutto sui test meno recenti, con la proposta NVIDIA che sembra rimontare in titoli come Steel Nomad e Speedway.

Nei giochi la potenza della RX 9070 XT viene fuori tutta però, alla GeForce RTX 5070 non resta che inseguire, riuscendo a contenere (non colmare attenzione) il gap solo in pochi scenari / risoluzioni.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS:

Se abilitiamo il ray-tracing, dove supportato, la bontà dell’architettura Blackwell e delle tecnologie NVIDIA si fanno sentire, non cambiando proprio le carte in tavola, ma permettendo alla RTX 5070 di primeggiare dove manca il supporto per il più recente FSR di AMD.

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070: media prestazioni nei giochi

Per fare ulteriore chiarezza, ora vi proponiamo due grafici con la media prestazionale delle GPU nelle tre risoluzioni adoperate in game, prima in raster e successivamente con ray-tracing. Avrete intuito senza problemi che la Radeon RX 9070 XT va di più nei giochi, ma quanto?

Bene, in raster si va dal 20% al 25%, mentre con ray-tracing abilitato rileviamo un pareggio a 1080P, con un vantaggio contenuto della scheda AMD 1440P (+12%) e un netto distacco a risoluzione 4K, ambito dove la GPU NVIDIA risulta indietro di oltre il 30%.

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Calcolo e Produttività

Se dal gaming ci spostiamo alla produttività e al calcolo, lo scenario cambia leggermente, sempre grazie alle doti dell’architettura NVIDIA che permette alla GeForce RTX 5070 di primeggiare in alcuni applicativi come Blender e Geekbenck 6; la Radeon RX 9070 XT è invece davanti in Gekkbench AI e Indigo, anche se in quest’ultimo caso solo di poco.

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Consumi ed efficienza

Chiudendo questa prova con i consumi e l’efficienza energetica in game, iniziamo col dire che con i suoi 300 watt la Radeon RX 9070 XT risulta una scheda molto esigente e per questo anche più “calda”; non ci riferiamo tanto alla nostra variante, ma più che altro a modelli con design e dissipazione standard.

La GeForce RTX 5070 consuma meno, ma si attesta comunque a 250 watt, risultando allo stesso tempo molto più efficiente del chip AMD, almeno nei titoli presi in esame.

Lo scenario più favorevole alla GPU NVIDIA si registra su Assassin’s Creed Mirage, ambito dove batte l’avversaria anche del 50% (che non è poco).

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Prezzi e considerazioni

Tirando le somme sulla comparativa tra AMD Radeon RX 9070 XT e NVIDIA GeForce RTX 5070, dal lato puramente tecnico rileviamo che a fronte di un profilo decisamente più alto della proposta AMD, quest’ultima non “distrugge” del tutto la RTX 5070 come si potrebbe pensare.

Lo scarto medio in raster è del 22% circa, con un picco del 30% quando abilitiamo il ray-tracing in 4K, terreno che ricordiamo non è consono alla GeForce RTX 5070; discorso diverso se scendiamo con la risoluzione e cerchiamo di sfruttare al meglio le tecnologie proprietarie NVIDIA.

AMD Radeon RX 9070 XT vince per potenza bruta nei giochi, un po’ meno in alcuni ambiti legati alla produttività, mentre non c’è dubbio che la GeForce RTX 5070 è ampiamente più efficiente.

Venendo ai costi però, a oggi non possiamo ignorare l’andamento dei prezzi o, più in generale, i listini e tutto quello che si potrebbe argomentare sulla rilevanza nel 2026 sul tanto discusso MSRP (prezzo suggerito da AMD e NVIDIA per intenderci). L’attuale crisi delle memorie sta influenzando come detto anche il segmento schede video, al momento di più NVIDIA, ma si parla anche di un possibile “adeguamento” di AMD nelle prossime settimane.

Attualmente la Radeon RX 9070 XT 16 GB si trova anche a 700 euro, mentre per la RTX 5070 siamo poco sopra i 610 euro, uno scarto del 13% circa a fronte di prestazioni nettamente superiori della proposta AMD. Valutati tutti gli scenari del caso, speriamo di aver fornito qualche elemento in più per aiutare il lettore nella valutazione dei due prodotti in prova.

In questo contesto, continueremo a monitorare la situazione schede video, soprattutto per vedere se AMD sposerà la stessa strategia di NVIDIA riguardo i prezzi e l’eventuale “forzatura” dei modelli con 8 GB di VRAM rispetto alle varianti da 12 / 16 GB, argomento che nelle ultime ore purtroppo sta trovando sempre più conferme.

