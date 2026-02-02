A distanza di poco tempo dalle prime tracce individuate all’interno dell’app Zepp Health, continuano a emergere nuove indiscrezioni sull’Amazfit T-Rex Ultra 2, il prossimo smartwatch rugged di Zepp Health che, stando a quanto trapelato, potrebbe rappresentare un’evoluzione decisamente più ambiziosa rispetto agli attuali modelli della gamma.
Le informazioni arrivano da alcuni post apparsi sul forum 4pda, non accompagnati da fonti ufficiali e dunque da prendere con la dovuta cautela, ma nel complesso delineano uno scenario interessante: Zepp Health sembrerebbe voler puntare senza mezzi termini al segmento premium rugged, andando a sfidare direttamente soluzioni come Garmin Fenix.
Tutto quello che sappiamo sul prossimo Amazfit T-Rex Ultra 2
Secondo quanto riportato, Amazfit T-Rex Ultra 2 potrebbe adottare un display MicroLED da 1,5 pollici, con una luminosità massima superiore ai 3.000 nit e protezione in vetro zaffiro. Un netto passo avanti rispetto al pannello AMOLED dell’attuale T-Rex 3 Pro e, soprattutto, una scelta tecnologica che lo porterebbe sullo stesso piano di smartwatch ben più costosi come il Garmin Fenix 8 Pro MicroLED.
Sul fronte dei materiali, le indiscrezioni parlano di una scocca interamente in titanio TC4 (grado 5), anche se su questo punto le informazioni non sono del tutto univoche; in ogni caso, il prossimo dispositivo targato Amazfit punta a una maggiore resistenza strutturale, accompagnata da dettagli come un possibile corpo in acciaio inossidabile 316L e pulsanti riprogettati con struttura anti-fango, pensati per ambienti estremi.
Un altro aspetto che emergerebbe con forza riguarda la resistenza all’acqua, che potrebbe salire fino a 10 ATM, con certificazione per immersioni fino a 100 metri e conformità allo standard EN13319. Un miglioramento significativo rispetto all’Amazfit T-Rex 3 Pro, che rafforzerebbe ulteriormente l’identità outdoor del dispositivo.
Sempre secondo le fughe di notizie, Amazfit T-Rex Ultra 2 potrebbe integrare anche messaggistica satellitare e funzione SOS, seguendo un trend ormai ben consolidato tra gli smartwatch di fascia alta dedicati all’avventura e alla sicurezza off-grid; anche in questo caso, va sottolineato che si tratta di informazioni non confermate, ma coerenti con l’evoluzione del mercato.
Non mancherebbe infine una versione aggiornata del sensore BioTracker, a conferma dell’attenzione di Zepp Health anche per il monitoraggio della salute e delle attività sportive.
Le indiscrezioni parlano anche di una batteria da 700 mAh, capace di garantire 30-35 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo standard, migliorando ulteriormente i già buoni risultati di Amazfit T-Rex 3 Pro. Un dato interessante, soprattutto considerando che la tecnologia MicroLED non sempre si è dimostrata sinonimo di autonomia eccezionale nei prodotti concorrenti.
Sul fronte del prezzo invece, si prospetta un deciso aumento: la fascia indicata sarebbe compresa tra 449 e 549 dollari, ben più alta rispetto agli attuali modelli Amazfit, ma comunque sensibilmente inferiore rispetto agli smartwatch MicroLED di Garmin.
Un lancio nel primo trimestre 2026 appare sempre più plausibile, con fine febbraio o inizio marzo come finestra temporale possibile, magari in concomitanza con il Mobile World Congress. Come spesso accade, le fughe di notizie potrebbero anticipare un annuncio ufficiale ormai imminente, ma per ora non ci sono conferme da parte di Zepp Health.
In sintesi, Amazfit T-Rex Ultra 2 potrebbe segnare una svolta importante per il brand: display MicroLED, materiali premium, funzioni satellitari e maggiore robustezza, il tutto accompagnato da un inevitabile aumento di prezzo. Bisognerà attendere per scoprire quanto di tutto questo verrà effettivamente confermato, e se Zepp Health riuscirà davvero a insidiare i big del settore rugged di fascia alta.
