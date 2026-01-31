Le novità Amazon Prime Video di febbraio 2026 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo secondo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2026 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a febbraio 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

Relationship Goals (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di febbraio 2026 da non perdere con Relationship Goals, film originale con Kelly Rowland e Cliff “Method Man” Smith. Quando la brillante produttrice televisiva Leah Caldwell sta per entrare nella storia come prima donna a condurre il morning show più seguito di New York, il suo ex Jarrett Roy entra in scena per competere per la stessa posizione. Lui sostiene di essere un uomo nuovo, trasformato dai saggi consigli di un libro bestseller del New York Times “Relationship Goals”. Dopo che anche la sua ristretta cerchia di amici si immerge nella lettura di questo libro cambia vita, tutti quanti iniziano a riscoprire che cos’è per loro l’amore. Tuttavia Leah, concentrata sulla carriera, non è ancora pronta a credere nella possibilità di innamorarsi, anche se l’innegabile chimica con il suo ex rischia di riaccendere la vecchia fiamma.

Disponibile in streaming dal 4 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Relationship Goals.

Finding Harmony: A King’s Vision (documentario, original)

In arrivo questo mese sulla piattaforma Finding Harmony: A King’s Vision, documentario che racconta la storia dell’impegno profuso da Sua Maestà Re Carlo nel corso della sua vita per promuovere la filosofia Harmony e l’ambientalismo. Il lungometraggio esorta gli spettatori a proteggere il nostro pianeta e a creare un futuro più sostenibile per le generazioni future. È la vincitrice dell’Oscar Kate Winslet la voce narrante di questo viaggio attraverso l’importante lavoro svolto dalla King’s Foundation.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Finding Harmony: A King’s Vision.

Ehi, tu!

Da vedere su Prime Video a febbraio c’è Ehi, tu! (Oh, Hi! il titolo originale), commedia nera con Logan Lerman e Molly Gordon. Racconta la storia di Isaac e Iris, che stanno insieme da alcuni mesi: un giorno decidono di partire per un romantico weekend e tutto sembra filare liscio finché Iris viene a sapere che l’uomo non è alla ricerca di una vera relazione. Arrabbiata con lui, vuole fargliela pagare scherzosamente, ma la burla si trasforma in una situazione che va un po’ troppo oltre, e dalla quale è impossibile tornare indietro.

Disponibile in streaming dall’8 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ehi, tu!.

Love Me Love Me (original)

Giusto in tempo per San Valentino arriva su Prime Video Love Me Love Me, film tratto dal primo romanzo della tetralogia “Love Me, Love Me” di Stefania S.. Dopo la morte di suo fratello, June si trasferisce a Milano per ricominciare da capo. Nella sua nuova scuola d’élite internazionale, inizia a frequentare Will, lo studente modello. Ma il suo fragile equilibrio viene scosso da una rivalità esplosiva con James, il migliore amico di Will: un ragazzo carismatico e tormentato che nasconde una vita pericolosa fatta di combattimenti clandestini di MMA. Il risentimento si trasforma presto in un’attrazione irresistibile, costringendo June a scegliere tra la sicurezza e un amore che mette in discussione tutto ciò che credeva di desiderare. Il cast è guidato da Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Love Me Love Me.

In the Lost Lands (original)

Da non perdere a febbraio su Amazon Prime Video In the Lost Lands, film basato sul racconto omonimo di George R. R. Martin (autore de Il Trono di Spade) e con protagonisti Dave Bautista e Milla Jovovich. La potente maga Gray Alys (Milla Jovovich) viene inviata da una regina in una landa desolata e post-apocalittica, accompagnata dall’enigmatico cacciatore Boyce (Dave Bautista). Nel viaggio, costellato di pericolosi incontri con uomini e demoni, Alys affronterà le conseguenze della sua magia. Con la regia di Paul W. S. Anderson.

Disponibile in streaming dal 21 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In the Lost Lands.

The Bluff (original)

Proseguiamo con The Bluff, film originale con protagonista Priyanka Chopra Jonas. Ercell “Bloody Mary” Bodden pensava di essere sfuggita al suo violento passato da pirata, dopo aver trovato pace nelle Isole Cayman con il suo amato marito T.H. (Ismael Cruz Cordova), loro figlio Isaac (Vedanten Naidoo) e la cognata Elizabeth (Safia Oakley-Green). Ma quando il suo famigerato ex capitano Connor (Karl Urban) ritorna in cerca di vendetta, il mondo di Ercell viene distrutto. Costretta ad affrontare i demoni che ha cercato di seppellire, Ercell si ritrova catapultata in un mortale gioco di segreti e sopravvivenza. Armata di una letale maestria nella scherma, di trappole astute e della feroce volontà di proteggere coloro che ama, ingaggia una guerra brutale contro la spietata ciurma di Connor. La lotta di Ercell per salvare la sua famiglia si trasforma in un viaggio di redenzione, mentre rivendica il suo potere e abbraccia la guerriera che era un tempo. Sullo sfondo mozzafiato della Caverna del Teschio e delle imponenti scogliere di Cayman Brac, una avventura d’azione cruda e adrenalinica che parla di famiglia, sopravvivenza e dell’indomabile forza dell’amore di una madre.

Disponibile in streaming dal 25 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bluff.

Man on the Run (documentario, original)

Chiudiamo i principali lungometraggi in arrivo su Amazon Prime Video a febbraio facendo un salto nel mondo della musica, con un nuovo documentario da non perdere: parliamo di Man on the Run, che accompagna gli spettatori in un viaggio intimo attraverso la straordinaria vita di Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles e la formazione dei Wings con sua moglie Linda. Diretto dal regista premio Oscar Morgan Neville, racconta l’evoluzione della carriera da solista di McCartney, messo di fronte a numerose sfide mentre tenta di creare nuova musica per definire un nuovo decennio. Grazie all’accesso senza precedenti a filmati inediti e rari materiali d’archivio, il documentario cattura l’era della trasformazione post-Beatles di Paul da una prospettiva unica e coinvolgente.

Disponibile in streaming dal 27 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Man on the Run.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Sweetpea

Apriamo le novità Prime Video di febbraio 2026 da vedere lato serie TV con Sweetpea, serie con protagonista Ella Purnell (Fallout, Yellowjackets). In una storia contorta e subdola sulla rabbia adolescenziale, quest’ultima veste i panni di Rhiannon, una ragazza tranquilla e timida che intraprende un viaggio oscuro, comico e intricato alla scoperta di se stessa, con conseguenze letali. Rhiannon Lewis non fa una grande impressione: le persone le passano accanto senza degnarla di uno sguardo; viene continuamente ignorata per una promozione al lavoro, il ragazzo che le piace non vuole una relazione con lei e suo padre è molto, molto malato. Ma poi la sua vita prende una piega differente. Rhiannon viene spinta oltre il limite e perde il controllo. Improvvisamente la ragazza timida scompare e al suo posto appare una giovane donna capace di tutto… La vita di Rhiannon si trasforma quando entra in possesso di un nuovo, inebriante potere, ma riuscirà a mantenere il suo segreto micidiale? Tutti e 6 gli episodi vengono resi disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sweetpea.

Alex Cross – stagione 2 (original)

Gli amanti dei polizieschi e dei romanzi di James Patterson (presente come produttore esecutivo) non possono perdersi la seconda stagione di Alex Cross, serie basata proprio sui suoi libri. La serie thriller è ambientata a Washington D.C., e segue Alex Cross (Aldis Hodge), brillante detective della omicidi e psicologo forense, dotato della particolare capacità di scavare nella mente degli assassini per identificarli e catturarli. Dopo il successo della prima, la seconda stagione porta la serie in una fase più audace e pericolosa, quando il magnate Lance Durand (Matthew Lillard) chiede la protezione dell’FBI in seguito ad una minaccia di morte, che lo collegherebbe all’omicidio di un playboy miliardario. Il detective Alex Cross e l’agente dell’FBI Kayla Craig (Alona Tal) guidano una nuova missione congiunta per proteggere Durand e trovare l’assassino, che lascia dietro di sé una serie di indizi raccapriccianti. Nel frattempo, John Sampson (Isaiah Mustafa), partner e amico di lunga data di Cross, fa una sorprendente scoperta. La nuova stagione è composta da 8 episodi: i primi 3 arrivano insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale (fino al 18 marzo 2026).

Disponibile in streaming dall’11 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Alex Cross.

Soul Power (docuserie, original)

Cambiamo genere perché da guardare questo mese su Prime Video c’è Soul Power, docuserie che racconta la storia completa dell’American Basketball Association. Racconta il lancio nel 1967 di questa Lega ambiziosa e di come un gruppo di franchigie (la maggior parte delle quali si è trasferita o ha chiuso i battenti) abbia sfidato la NBA dentro e fuori dal campo per nove avvincenti stagioni. Analizza l’impatto duraturo dell’ABA sullo sport del basket, compresa l’introduzione del tiro da 3 punti, la gara di schiacciate dell’All-Star Game, il passaggio di franchigie come i Brooklyn Nets, i Denver Nuggets, gli Indiana Pacers e i San Antonio Spurs dall’ABA alla NBA, il potenziamento del ruolo delle donne nel business dello sport, e l’ascesa di giocatori superstar e figure di spicco del basket professionistico come Julius Erving, Moses Malone, Spencer Haywood, George Gervin, Rick Barry e George Karl. Il 2026 segna il 50° anniversario della fusione dell’ABA con l’NBA. Tutti e 6 gli episodi arrivano nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 12 febbraio 2026.

56 giorni (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di febbraio 2026 da vedere con 56 giorni, serie originale con protagonista Dove Cameron. Segue Oliver e Ciara, che, dopo essersi incontrati casualmente in un supermercato, si innamorano immediatamente e pericolosamente. Cinquantasei giorni dopo, gli investigatori della omicidi arrivano nell’appartamento di Oliver e trovano un cadavere non identificato, brutalmente assassinato e lasciato decomporre intenzionalmente. È stato lui a uccidere lei o lei a uccidere lui? Alternando scene del presente, in cui si svolge l’intensa giornata dedicata alle indagini, a flashback della tormentata storia d’amore tra i due giovani protagonisti, la serie è una crime story unica nel suo genere e un avvincente thriller psicologico. Tutti e 8 gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 18 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 56 giorni.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo i film di Kill Bill (Volume 1 e Volume 2), tre capitoli della serie di film di Bad Boys, i due film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., nuove stagioni per le serie La tata e The Blacklist, e tanto altro. Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è partita la stagione della NBA, con tante partite da seguire su Prime Video anche questo secondo mese del 2026.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a febbraio 2026 su Amazon Prime Video:

Hercules: Il guerriero – 1° febbraio 2026

Licorice Pizza – 1° febbraio 2026

Come in un film d’amore – 1° febbraio 2026

Attenti a quelle due – 1° febbraio 2026

Timeless (stagioni 1-2) – 1° febbraio 2026

La tata (stagione 2) – 1° febbraio 2026

Gangs of New York – 3 febbraio 2026

Kill Bill – Volume 1 – 3 febbraio 2026

Kill Bill – Volume 2 – 3 febbraio 2026

Saw – L’enigmista – 3 febbraio 2026

The Aviator – 3 febbraio 2026

The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair – 3 febbraio 2026

Fallout (finale stagione 2) – 4 febbraio 2026

Cena con delitto – Knives Out – 5 febbraio 2026

Home Sweet Home: Rebirth – 5 febbraio 2026

F*ck Valentines Day – 6 febbraio 2026

The Blacklist (stagione 6) – 7 febbraio 2026

Mangia prega ama – 8 febbraio 2026

Chiamami col tuo nome – 10 febbraio 2026

Kuroko No Basket (stagione 2, anime) – 10 febbraio 2026

Donnie Brasco – 14 febbraio 2026

Malcolm X – 15 febbraio 2026

Monk (stagioni 1-8) – 15 febbraio 2026

CIA – Un uomo nel mirino – 16 febbraio 2026

Piccole donne – 19 febbraio 2026

Bad Boys – 20 febbraio 2026

Bad Boys II – 20 febbraio 2026

Bad Boys for Life – 20 febbraio 2026

Blade Runner 2049 – 23 febbraio 2026

Sherlock Holmes – 28 febbraio 2026

Sherlock Holmes – Gioco di ombre – 28 febbraio 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Familia – 8 febbraio 2026

Late Night with the Devil: In onda con il diavolo – 27 febbraio 2026

Un mondo a parte – 28 febbraio 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Soulmates (7 febbraio 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece Young Sherlock (4 marzo 2026), Scarpetta (11 marzo 2026), la seconda stagione di Deadloch (20 marzo 2026) e la quinta e ultima stagione di The Boys (8 aprile 2026).

