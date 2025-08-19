Mancano un paio di mesi all’inizio della stagione NBA 2025-2026, la prima che verrà trasmessa da Amazon Prime Video: l’accordo è arrivato l’anno scorso, e in queste ore la piattaforma ha annunciato il primo calendario della stagione inaugurale. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle partite in arrivo in streaming.

Amazon Prime Video svela il calendario delle partite NBA in streaming

Prime Video ha annunciato oggi 67 partite di regular season per la stagione inaugurale di NBA sulla piattaforma, in concomitanza con la pubblicazione del calendario completo da parte della stessa NBA. Si partirà sabato 25 ottobre alla 1:30, con i New York Knicks che ospiteranno i Boston Celtics, e a seguire sarà proposta la sfida tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers (diretta alle 4:00).

Oltre alle 67 partite della regular season annunciate oggi, ne arriveranno altre 20 con un nuovo annuncio nelle prossime settimane (per un totale di 87). Non è comunque finita qui: su Prime Video gli abbonati italiani potranno accedere in esclusiva alle partite NBA di Berlino e Londra del 15 e 19 gennaio 2026, nelle quali si affronteranno Orlando Magic e Memphis Grizzlies, e seguire in esclusiva il Play-In Tournament 2026, un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei Playoff e una serie delle Conference Finals, come parte delle sfide della post-season. Non mancherà infine la copertura esclusiva delle NBA Finals del mese di giugno 2026.

“Siamo entusiasti di dare il via alla stagione inaugurale della NBA su Prime Video con un calendario di partite eccezionale“, ha dichiarato Jay Marine, Global Head of Sports di Prime Video. “Dalle rivalità iconiche agli scontri competitivi tra conference, fino agli incontri di alto livello dell’Emirates NBA Cup, siamo felici di portare ai fan le storie più avvincenti e le stelle più brillanti durante tutta la stagione. Non vediamo l’ora di offrire ai clienti Prime di tutto il mondo una copertura unica del basket, capace di informare, coinvolgere i fan e celebrare il gioco ai massimi livelli“.

Le partite della fase a gironi della NBA Cup faranno il loro debutto su Prime Video ad Halloween, con cinque settimane di serate a doppio appuntamento: saranno proposte 10 partite, tra cui Philadelphia 76ers contro Boston Celtics il 1° novembre, Houston Rockets contro San Antonio Spurs e Denver Nuggets contro Golden State Warriors l’8 novembre, Miami Heat contro New York Knicks il 15 novembre e Indiana Pacers contro Cleveland Cavaliers il 22 novembre.

Per il periodo del Black Friday, continueranno i doppi appuntamenti con Milwaukee Bucks contro New York Knicks e Dallas Mavericks contro Los Angeles Lakers (29 novembre), con la conclusione della fase a gironi che determinerà le squadre qualificate per i turni a eliminazione diretta della NBA Cup. La presentazione su Prime di tutte e sette le partite dei turni a eliminazione diretta inizierà con i Quarti di Finale (martedì 9 dicembre e mercoledì 10 dicembre), seguiti dalle Semifinali (sabato 13 dicembre) e dalla Finale (martedì 16 dicembre), con copertura in diretta da Las Vegas.

La stagione regolare vedrà partite di livello e metterà in scena rivalità leggendarie: ad esempio, i Celtics ospiteranno i Lakers il 6 dicembre alla 01:00, seguiti dalla trasferta dei Mavericks, guidati dalla scelta numero 1 Cooper Flagg, a Oklahoma City per affrontare l’MVP NBA 2024-25 Shai Gilgeous-Alexander e i campioni in carica dei Thunder alle 03:30 (sempre il 6 dicembre). Gli stessi Thunder saranno protagonisti di 10 match su Prime Video, compresi i due incontri contro i rivali Minnesota Timberwolves (20 dicembre e 30 gennaio), e la rivincita delle NBA Finals contro gli Indiana Pacers (24 gennaio).

Anche Lakers, Knicks e Warriors saranno protagonisti di 10 apparizioni per franchigia su Prime Video. Gli Houston Rockets, con il nuovo acquisto Kevin Durant, giocheranno su Prime Video per sette volte, così come i Celtics e i Timberwolves guidati da Anthony Edwards. I Mavericks compariranno cinque volte, comprese due partite contro la loro ex stella Luka Dončić e i Lakers, il 29 novembre e il 13 febbraio a Los Angeles. Il 10 aprile, Prime Video trasmetterà l’ultima partita della regular season tra Lakers e Warriors.

Il calendario delle partite trasmesse in streaming da Amazon Prime Video include anche otto partite di sabato sera, così da poter vedere in azione anche le stelle europee più importanti: Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs (Spurs vs Charlotte Hornets il 31 gennaio e Mavericks vs Spurs il 7 febbraio), Moritz (aka Moe) e Franz Wagner degli Orlando Magic (Magic vs Minnesota Timberwolves il 7 marzo) e Giannis Antetokounmpo dei Bucks (Bucks vs Atlanta Hawks il 14 marzo e Spurs vs Bucks il 28 marzo). Il 4 aprile, Wembanyama e gli Spurs affronteranno i Denver Nuggets di Nikola Jokić.

Per quanto riguarda il periodo di post-season, Prime Video trasmetterà il Play-In Tournament 2026 con sei partite in programma il 14, 15 e 17 aprile. Il torneo vede sfidarsi le squadre classificate dal 7° al 10° posto di ciascuna conference per contendersi il 7° e l’8° seed dei playoff NBA. Gli abbonati italiani potranno accedere alla copertura esclusiva di un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei Playoff, di una serie delle Conference Finals e delle NBA Finals a partire da giugno 2026.

Gli spettatori in Italia potranno seguire l’NBA su Prime Video (incluso nell’abbonamento Prime, senza costi aggiuntivi) e NBA League Pass (disponibile con abbonamento aggiuntivo) su centinaia di dispositivi compatibili: come ormai dovreste sapere, lo streaming è infatti accessibile dal web o tramite l’app Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e smart TV.