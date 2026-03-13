Buone notizie per tutti i videogiocatori appassionati e nostalgici, con i rumor e le voci di corridoio del set LEGO dedicato alla prima PlayStation che si fanno sempre più consistenti, seguendo il recente lancio del videogioco LEGO Horizon Adventures. In particolare, un recente leak ne avrebbe svelato il prezzo di listino e la disponibilità sui mercati di tutto il mondo: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Set LEGO dedicato alla PlayStation: i (presunti) prezzi e disponibilità

È sicuramente un buon periodo per i videogiocatori appassionati dei set LEGO, con il lancio del Game Boy in versione mattoncini (per un totale di 421 pezzi, ad essere precisi) avvenuto lo scorso anno, cui seguirà probabilmente il set dedicato alla prima PlayStation, lanciata in origine da Sony nell’ormai lontano dicembre del 1994.

Stando al leak, il nuovo set LEGO dedicato alla PlayStation sarà composto da 1911 pezzi, che comprenderanno ovviamente la console stessa accoppiata ad un singolo controller: un numero sicuramente imponente, nonostante sia inferiore al set LEGO dedicato al Nintendo Entertainment System, che includeva dalla sua 2646 pezzi. Resta ancora incerta la presenza (o meno) della memory card, il supporto fisico che all’epoca conteneva i salvataggi e i progressi di gioco.

Nonostante non si conosca ancora la data d’uscita precisa, il debutto del set LEGO dedicato alla prima PlayStation è previsto per il mese di dicembre, ad un prezzo stabilito di 159,99 dollari (per gli Stati Uniti), che diventeranno con ogni ogni probabilità 159,99 euro in Europa.

Come sempre è bene ribadire che si tratta di indiscrezioni non ufficiali da prendere con le dovute pinze, nell’attesa di una conferma (o eventuale smentita) direttamente da parte della compagnia produttrice. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da LEGO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.