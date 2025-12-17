Il 2026 è ormai alle porte, e Amazon Prime Video ha deciso anche questa volta di anticipare alcune delle principali novità in arrivo nel corso dell’anno. Il noto servizio di streaming incluso nell’abbonamento Prime ha svelato alcuni dei contenuti originali italiani e internazionali che vedremo durante il prossimo anno: andiamo a scoprire insieme quali novità saranno su Prime Video nel 2026.

Le novità Amazon Prime Video in arrivo nel 2026

Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime da ormai diversi anni (qui per abbonarvi, pure con prova gratuita), anche se dallo scorso anno ha fatto il suo debutto un numero limitato di annunci pubblicitari (1,99 euro al mese per rimuoverli). Anche il 2025 si sta chiudendo con tante novità, tra le quali possiamo citare la seconda stagione di Fallout, al debutto proprio in queste ore, e ci aspetta un 2026 particolarmente ricco tra novità assolute e nuove stagioni delle serie più amate.

Non tutti i contenuti hanno purtroppo una data o una finestra di uscita, ma possiamo iniziare a scoprire alcune delle principali novità Prime Video in arrivo nel corso del 2026, in certi casi pure con i trailer. Iniziamo come sempre dai film per poi passare a serie TV e show, partendo dai contenuti che hanno già una data.

Film in uscita su Prime Video nel 2026

Der Tiger – Viaggio all’inferno

Partiamo con Der Tiger – Viaggio all’inferno, film ambientato nel 1943. L’equipaggio di cinque uomini di un carro armato tedesco Tiger viene inviato in missione segreta oltre la linea del fronte, teatro di aspri combattimenti. Nel loro viaggio verso est, i soldati non solo si addentreranno sempre più in territorio nemico, ma dovranno anche affrontare le proprie paure e i propri abissi interiori. Sotto l’effetto della metanfetamina di cui la Wehrmacht faceva uso durante la guerra, la loro missione si trasformerà sempre più in un viaggio nel cuore delle tenebre.

Disponibile in streaming dal 2 gennaio 2026

Man on the Run

Il film accompagna gli spettatori in un viaggio intimo attraverso la straordinaria vita di Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles e la formazione dei Wings con sua moglie Linda. Diretto dal regista premio Oscar Morgan Neville, racconta l’evoluzione della carriera da solista di McCartney, messo di fronte a numerose sfide mentre tenta di creare nuova musica per definire un nuovo decennio. Grazie all’accesso senza precedenti a filmati inediti e rari materiali d’archivio, il documentario cattura l’era della trasformazione post-Beatles di Paul da una prospettiva unica.

Disponibile in streaming dal 25 febbraio 2026

È colpa tua: Londra

Il film arriva dopo l’enorme successo di È Colpa Mia: Londra, uscito all’inizio di quest’anno e rivisitazione britannica della trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron. Gli attori britannici Asha Banks (Good Girls Guide to Murder) e Matthew Broome (The Buccaneers) tornano nei panni degli amati Noah e Nick, nell’adattamento del secondo libro della trilogia bestseller di Mercedes Ron.

Disponibile in streaming nel 2026

Love Me Love Me

Tratto dal primo romanzo fenomeno della tetralogia “Love Me, Love Me” di Stefania S., segue June, che si trasferisce in Italia per un nuovo inizio dopo la morte del fratello. Nella sua nuova scuola d’élite, è attratta da James, un pericoloso bullo coinvolto in incontri clandestini di MMA, ma inizia a frequentare il suo migliore amico, Will, il perfetto studente modello. Tuttavia, le apparenze ingannano e June scopre presto che nessuno nella sua scuola è come sembra, ognuno nasconde un segreto. Mentre le tensioni aumentano e le verità nascoste vengono alla luce, June deve decidere a chi appartiene veramente il suo cuore.

Disponibile in streaming nel 2026

Non è un paese per single

Nuovo film Original italiano che costituisce l’adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley. In un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa (Matilde Gioli), madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre.

Disponibile in streaming nel 2026

Masterplan

Un ladro leggendario mette gli occhi sulla Gioconda, e decide di reclutare due giovani sconosciuti per aiutarlo nell’impresa: Chiara, un’abile esperta italiana di crimini informatici, e Jay, uno specialista francese di esplosivi dall’ego smisurato. Solo in seguito, rivela loro che sono in realtà fratelli perduti da tempo e che lui è il loro padre. Catapultati in una caotica reunion di cui nessuno di loro sentiva il bisogno, i componenti di questa nuova famiglia dovranno imparare a lavorare insieme, e cercare di non uccidersi a vicenda, se vogliono avere qualche possibilità di portare a termine il colpo del secolo. Con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo.

Disponibile in streaming nel 2026

Ancora più Sexy

Dopo Pensati Sexy tornano le avventure sentimentali di Maddalena Gentili nel film Original italiano Ancora più Sexy. Riprende la storia di Maddalena (Diana Del Bufalo) tre anni dopo il suo primo, rocambolesco incontro con il suo irriverente spirito guida: la pornostar Valentina Nappi. Questa volta, la vita di Maddalena sembra finalmente al suo posto: è una scrittrice affermata, felicemente fidanzata con Vanni, compagno amorevole e brillante editore. Ma quando Valentina riappare all’improvviso, pronta a scombinare di nuovo le carte, Maddalena si ritrova a mettere in discussione tutto: il suo rapporto, le sue certezze, e persino l’idea stessa di felicità. L’incontro con Bruno darà il colpo di grazia, spingendola a una nuova consapevolezza: il partner perfetto non esiste.

Disponibile in streaming nel 2026

Finding Harmony: A King’s Vision

Kate Winslet (Premio Oscar e ambasciatrice della King’s Foundation) è la voce narrante di questo documentario sulla filosofia di Sua Maestà Re Carlo III di armonia con la natura. Il nuovo documentario è incentrato sull’impegno profuso dal Re nel corso della sua vita a favore della filosofia dell’armonia e dell’ambiente, con l’obiettivo di esortare gli spettatori a proteggere il nostro pianeta e a creare un futuro più sostenibile per le generazioni future. Il film mette in luce il lavoro svolto dalla King’s Foundation nel Regno Unito e all’estero, con particolare attenzione alla sede centrale di questo ente benefico, Dumfries House.

Disponibile in streaming nel 2026

Zeta

Chiudiamo le principali novità Prime Video in arrivo nel 2026 lato film con Zeta. Cinque ex spie spagnole vengono uccise contemporaneamente in diverse ambasciate nel mondo. Il CNI scopre che tutte hanno partecipato 35 anni fa alla segreta “Operazione Ciénaga”, avvenuta in Colombia e in cui era coinvolto un sesto agente, l’unico sfuggito ai propri assassini. Trovarlo sarà il primo obiettivo del CNI, che affida la missione al suo miglior agente: Zeta.

Disponibile in streaming nel 2026

Serie TV e show in uscita su Prime Video nel 2026

Gigolò per caso – La sex guru (stagione 2)

Apriamo le principali novità Prime Video da vedere nel 2026 lato serie TV e show con la seconda stagione di Gigolò per caso. Nei nuovi episodi in arrivo, padre e figlio sono alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. L’attività dei Bremer è in pericolo: sta per arrivare una rivoluzione e il suo nome è Rossana Astri (Sabrina Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee sovversive metteranno a rischio il business di Giacomo (Christian De Sica) e la vita privata di Alfonso (Pietro Sermonti), soprattutto quando Margherita (Ambra Angiolini) diventa una delle sue seguaci più devote. Costretto nuovamente ad aiutare il padre, Alfonso si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra sessi che fa emergere con ironia i desideri nascosti delle donne e la disarmante difficoltà degli uomini a stare al loro passo.

Disponibile in streaming dal 2 gennaio 2026 Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Gigolò per caso

Beast Games (stagione 2)

Dopo una prima stagione da record, tornano i Beast Games. Più grande, più ambizioso e più impegnativo che mai lo show vede MrBeast riunire 100 dei concorrenti più forti del pianeta e 100 delle menti più brillanti del mondo. I giocatori di “Forza vs. Intelligenza” si contenderanno un montepremi da capogiro di 5.000.000 di dollari e, mentre si affronteranno in uno scontro estremo tra cervello e bicipiti, si formeranno alleanze e si romperanno rapporti basati sulla fiducia. Ogni sfida spingerà al limite la forza, l’intelligenza e le strategie di ciascuno di loro.

Disponibile in streaming dal 7 gennaio 2026 Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Beast Games

The Night Manager (stagione 2)

Jonathan Pine (Tom Hiddleston) pensava di aver seppellito il suo passato. Ora, nei panni di Alex Goodwin, un agente di basso rango dell’MI6 a capo di una silenziosa unità di sorveglianza a Londra, la sua vita scorre piacevolmente tranquilla. Una notte però, l’avvistamento fortuito di un vecchio mercenario dei Roper scatena un violento incontro con un nuovo intruso: l’uomo d’affari colombiano Teddy Dos Santos (Diego Calva). Pine incontra Roxana Bolaños (Camila Morrone), una donna d’affari che lo aiuta suo malgrado a infiltrarsi nell’operazione colombiana di Teddy. Pine si ritrova coinvolto in un complotto mortale che coinvolge armi e l’addestramento di un esercito di guerriglia.

Disponibile in streaming dall’11 gennaio 2026 Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Night Manager

Steal – La rapina

Un’adrenalinica serie thriller sulla rapina del secolo che vede protagonista Zara (Sophie Turner), un’impiegata qualunque che si ritrova catapultata al centro dell’azione. Una classica giornata lavorativa alla Lochmill Capital, società d’investimento di fondi pensione, viene sconvolta quando una violenta banda di ladri irrompe negli uffici e costringe Zara e il suo migliore amico Luke (Archie Madekwe) a eseguire i loro ordini.

Disponibile in streaming dal 21 gennaio 2026

Red Carpet – Vip al tappeto (stagione 2)

Lo show Red Carpet – Vip al tappeto torna con una seconda stagione. Condotto da Alessia Marcuzzi con le irriverenti voci e l’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), vede questa volta sfidarsi sul tappeto rosso, allestito in un parco acquatico, cinque dive d’eccezione: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento. Con loro, tre squadre di bodyguard: gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano e Giulia Vecchio. Le squadre hanno la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

Disponibile in streaming dal 23 gennaio 2026 Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Red Carpet – Vip al tappeto

Alex Cross (stagione 2)

Torna nel 2026 Alex Cross, serie poliziesca ambientata a Washington DC che segue l’omonimo brillante detective della omicidi e psicologo forense, straordinariamente capace di scavare nella mente dei serial killer per identificarli e catturarli. Nella seconda stagione, Cross è sulle tracce di uno spietato vigilante che dà la caccia a magnati miliardari corrotti.

Disponibile in streaming dall’11 febbraio 2026

Scarpetta

Tra le novità più attese del 2026 troviamo Scarpetta, che porta sullo schermo l’iconico personaggio letterario di Patricia Cornwell in un’emozionante serie con Nicole Kidman nel ruolo di protagonista. Con mani abili e uno sguardo penetrante, l’implacabile medico legale Kay Scarpetta è pronta a diventare la voce delle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che gli ha dato la notorietà 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina. Ambientata nel mondo delle odierne indagini forensi, la serie va oltre le scene del crimine per approfondire la complessità psicologica sia dei colpevoli che degli agenti di polizia.

Disponibile in streaming dall’11 marzo 2026

Invincible (stagione 4)

Da non perdere anche la quarta stagione di Invincible. Mentre il mondo si riprende dalla catastrofe, un Mark ormai cambiato lotta per proteggere la sua casa e le persone che ama, finendo così per scontrarsi con una minaccia che potrebbe alterare per sempre il destino dell’umanità. La serie animata è basata sulla pluripremiata serie di fumetti di Robert Kirkman.

Disponibile in streaming da marzo 2026

The Boys (stagione 5, finale)

La novità sicuramente più attesa del 2026 è il gran finale di The Boys. In questa quinta e ultima stagione, Patriota domina il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un “campo di libertà”. Annie lotta per organizzare una resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano.

Disponibile in streaming dall’8 aprile 2026 Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della stagione finale di The Boys

LOL: Chi ride è fuori (stagione 6)

Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico a scelta. A osservare la gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus, che questa volta potranno contare sull’aiuto di Federico Basso e Andrea Pisani.

Disponibile in streaming nel 2026

LOL Halloween Special

Lo speciale di Halloween chiamerà a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni di LOL, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera da brividi. La control room sarà affidata all’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che accompagnerà i concorrenti in questa sfida all’ultima battuta.

Disponibile in streaming nel 2026

Young Sherlock

Con la regia di Guy Ritchie, segue la storia delle origini dell’amato detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, in una rivisitazione dei primi anni di vita di questo iconico personaggio. Sherlock Holmes è un giovane caduto in disgrazia, istintivo e senza filtri, che si ritrova coinvolto in un caso di omicidio che minaccia la sua libertà. Il suo primo caso svelerà una cospirazione internazionale che cambierà la sua vita per sempre. Ambientata negli anni ’70 dell’Ottocento ad Oxford, con incursioni all’estero, la serie rivela le prime prodezze del giovane ribelle, che deve ancora diventare il più rinomato residente di Baker Street.

Disponibile in streaming nel 2026

Elle

Serie prequel di La rivincita delle bionde, la nuova serie è prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon. Seguirà Elle Woods al liceo, alla scoperta delle esperienze di vita che l’hanno plasmata rendendola la giovane donna iconica che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel film.

Disponibile in streaming nel 2026

Arriva nel corso del 2026 Spider-Noir, attesissima serie live-action basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”. Racconta la storia di un investigatore privato (Nicolas Cage) attempato e caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta, costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

Disponibile in streaming nel 2026

Clarkson’s Farm (stagione 5)

Jeremy Clarkson torna per la quinta stagione dell’amata serie Clarkson’s Farm, che lo vede alle prese con la gestione della sua fattoria nell’Oxfordshire. I nuovi episodi riportano in scena tutti i personaggi preferiti di Diddly Squat: il pragmatico gestore della fattoria Kaleb, la paziente fidanzata Lisa e, naturalmente, l’amato “Cheerful Charlie”.

Disponibile in streaming nel 2026

Le altre novità in arrivo nel 2026

La casa degli spiriti

Off Campus

Regina Rossa (stagione 2)

Deadloch (stagione 2)

Queste dunque le novità da vedere su Prime Video nel 2026 anticipate da Amazon per quanto riguarda film, serie TV e show. Se state cercando le novità di questo mese di dicembre dei vari servizi di streaming potete cliccare sui link qui in basso. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.