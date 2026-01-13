Oggi è il giorno del debutto in Italia di HBO Max: la nuova piattaforma streaming arriva non solo attraverso la sua app per smartphone, tablet, PC, smart TV e così via, ma risulta accessibile pure su Amazon Prime Video attraverso il nuovo canale dedicato. Vediamo quali sono i contenuti inclusi e come abbonarsi al nuovo Channel attraverso la piattaforma di Amazon.

HBO Max arriva anche su Amazon Prime Video Channels

A partire da oggi, 13 gennaio 2026, HBO Max è disponibile in Italia (e in Germania), anche attraverso i Prime Video Channels. Come probabilmente saprete, su Prime Video è infatti possibile accedere non solo ai contenuti messi a disposizione tramite l’abbonamento Amazon Prime, ma anche a canali aggiuntivi (a pagamento) per avere più piattaforme nello stesso posto: l’intento è quello di avere tutto a portata di mano, senza app aggiuntive, senza password extra e con una fatturazione tramite Amazon.

Ai tanti già disponibili si aggiunge da oggi il Channel di HBO Max, la nuova piattaforma streaming che esordisce in Italia proprio oggi: l’abbonamento offre l’accesso alle migliori serie HBO e ai blockbuster come The Big Bang Theory (che è infatti stato rimosso da tutti gli altri servizi alla fine di dicembre), The White Lotus, The Last of Us, Euphoria, Game of Thrones, The Pitt e non solo. Proprio al mondo de Il Trono di Spade è dedicata una delle prime grandi novità in arrivo: il 19 gennaio uscirà infatti A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie prequel che segue le avventure di Ser Duncan l’Alto e del suo scudiero Aegon Targaryen.

Nel catalogo trovano posto tantissimi contenuti dell’universo HBO, Warner Bros., DC, Harry Potter e non solo. Il film candidato agli Oscar Una battaglia dopo l’altra debutta in streaming proprio nel momento del lancio, mentre prossimamente sono in arrivo Superman, Weapons e The Conjuring – Il rito finale (gli ultimi horror firmati New Line Cinema).

Sarà inoltre disponibile un catalogo di serie e film original HBO provenienti dalla Germania e dall’Italia. Tra le serie tedesche spiccano 4 Blocks Zero, prequel della popolare serie 4 Blocks, e l’heist drama Banksters. Le produzioni italiane includono la serie Melania Rea – oltre il caso, incentrata sullo scioccante caso di omicidio avvenuto nel 2011, Portobello di Marco Bellocchio, sul caso Enzo Tortora, accusato ingiustamente, e docuserie come Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman – La verità nascosta, che esplora la lotta di una giovane donna per la libertà. Anche produzioni locali come Wunderschöner della Warner Bros. Pictures Germania e i film italiani Nonostante con Valerio Mastandrea e Squali, l’esordio alla regia di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco, saranno disponibili su HBO Max nel corso dell’anno.

In più, con l’add-on di Eurosport (sempre all’interno di HBO Max, nella sezione “Sport”, al costo di 3 euro al mese) è possibile accedere ad eventi sportivi come l’Australian Open e le imminenti Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutti i piani di abbonamento, standard o con pubblicità, possono contare sulla fatturazione facile tramite Amazon: il costo è di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a HBO Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria“, ha dichiarato Elisabetta Carruba, Director, Prime Video Channels, EMEA. “HBO è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l’aggiunta di HBO Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti“.

Come abbonarsi al canale HBO Max tramite Prime Video

Abbonarsi a HBO Max attraverso i Channels di Amazon Prime Video è semplicissimo. Non dovete fare altro che cliccare sul link qui in basso e seguire le istruzioni.