Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di febbraio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo secondo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a febbraio 2026 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a febbraio 2026

Film in uscita su Netflix

La vita va così

Apriamo le novità Netflix di febbraio 2026 da non perdere con La vita va così, film diretto da Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari e Giuseppe Ignazio Loi. La commedia è ambientata in un angolo della Sardegna che resiste al capitalismo sfrenato e racconta la storia di una comunità costretta a un bivio: scegliere tra il sogno di avere un lavoro stabile e la necessità di difendere il proprio territorio e la propria identità. Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna. Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato. Dall’altra parte c’è Giacomo, Presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro e deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso. Al suo fianco il capo cantiere Mariano, che ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra. Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra. Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi chiamata a dirimere il conflitto. Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca tra chi sogna nuove opportunità di lavoro e chi teme di perdere per sempre la propria identità, l’incrollabile “no” di Efisio si carica di un significato collettivo.

Disponibile in streaming dal 5 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La vita va così.

La vera regina degli scacchi (documentario original)

Cambiamo subito genere: da vedere questo mese c’è La vera regina degli scacchi, documentario che racconta la storia della dodicenne ungherese Judit Polgár, che coltiva il sogno di imporsi nel panorama degli scacchi internazionali, un ambiente storicamente maschile. Mentre ne scala rapidamente i vertici, punta a sconfiggere il campione del mondo Garry Kasparov: in un percorso durato quindici anni, scopre che genio e tenacia non bastano per essere considerata la più grande scacchista di tutti i tempi. Il lungometraggio è firmato dal regista candidato agli Oscar e vincitore di un Emmy Award Rory Kennedy, e sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2026.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La vera regina degli scacchi.

Brotherhood – Stato di paura (original)

In arrivo a febbraio Brotherhood – Stato di paura, primo spin-off cinematografico della fortunata serie Brotherhood. Segue la storia della diciottenne Elisa, cresciuta ai margini della criminalità. In un momento di crisi per l’associazione a delinquere Irmandade, la ragazza viene rapita da poliziotti corrotti. Mentre sua zia Cristina, una delle leader della fazione, lotta per salvarla, l’organizzazione ordina un’ondata di violenti attacchi contro le stazioni di polizia e le forze di sicurezza, facendo sprofondare la città nel caos. In mezzo ai disordini, Elisa e Cristina sono costrette ad affrontare difficili interrogativi sulla giustizia e sulla violenza in una storia che mette in discussione le scelte e le eredità che plasmano le loro vite.

Disponibile in streaming dal’11 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Brotherhood – Stato di paura.

Io sono Rosa Ricci

Questo mese debutta su Netflix Io sono Rosa Ricci, film che i fan della serie Mare fuori non possono lasciarsi sfuggire. Diretto da Lyda Patitucci, è un racconto di formazione e ribellione ambientato nella Napoli del 2020: la protagonista è Rosa Ricci (Maria Esposito), una ragazza di quindici anni con un’eredità pesante sulle spalle, visto che è la figlia di Don Salvatore (Raiz), uno dei boss criminali più temuti della città. Cresciuta in una gabbia dorata, protetta dal clan del padre ma isolata dal mondo, Rosa è una presenza silenziosa e schiva, che conosce solo le regole della famiglia e l’ombra del potere. La sua vita prende una svolta brutale quando viene rapita da un narcotrafficante deciso a colpire Don Salvatore attraverso ciò che ha di più caro. Portata su un’isola remota, Rosa si ritrova minacciata e apparentemente sola. Ma in quell’isolamento forzato, la ragazza intraprende un percorso di crescita, scoperta e resistenza. Attraverso un legame umano profondo e inatteso, Rosa inizia a vedere il mondo con occhi nuovi e a trovare dentro di sé una forza che non pensava di avere. Nel frattempo, a Napoli, il padre scatena una guerra per riportarla a casa. Rosa però non aspetta di essere salvata, e progetta la sua fuga prendendo in mano il proprio destino. Quando finalmente torna, non è più la figlia del boss. È una giovane donna trasformata, pronta a fare le sue scelte. Anche se questo significa affrontare il passato e reclamare vendetta.

Disponibile in streaming dal 18 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io sono Rosa Ricci.

Firebreak (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di febbraio 2026 lato film con il thriller spagnolo Firebreak. Dopo la morte del marito, Mara (Belén Cuesta) parte con la figlia Lide (Candela Martínez), il cognato Luis (Joaquín Furriel), sua moglie Elena (Diana Gómez) e il loro figlio (Mika Arias) per la casa delle vacanze di famiglia nel bosco, nel tentativo di chiudere le vecchie ferite per sempre. Quello che era partito come un semplice addio si trasforma rapidamente in un incubo quando, dopo una lite, la figlia scompare nel bosco senza lasciare traccia. La situazione degenera quando nella zona scoppia un incendio incontrollabile. Mentre le fiamme si propagano rapidamente, le autorità sono costrette a sospendere le ricerche e a ordinare l’evacuazione immediata. Disperata, Mara si rifiuta di andarsene: con un’ultima estrema decisione i familiari sfidano l’ordine di evacuazione e si addentrano nella foresta per cercare la bambina da soli. Isolati, senza gli aiuti ufficiali e con l’incendio che si avvicina, la loro unica speranza rimasta è Santi (Enric Auquer), il guardaboschi locale. Ma mentre il pericolo cresce, Mara inizia a sospettare che il fuoco non sia l’unica minaccia: qualcuno sta mentendo.

Disponibile in streaming dal 20 febbraio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Firebreak.

Serie TV da vedere su Netflix

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – stagione 4 (original)

Apriamo le novità Netflix di febbraio 2026 da vedere lato serie TV con la quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la quarta stagione è l’adattamento di “La legge dell’innocenza“, sesto romanzo della serie. Il protagonista Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) affronta il caso più difficile della sua carriera e deve lavorare senza tregua con il suo team per dimostrare la propria innocenza nell’omicidio dell’ex cliente Sam Scales. Per scagionarlo, devono indagare sull’ultima truffa di Sam, finendo per scontrarsi con l’ufficio del procuratore distrettuale, l’FBI e i fantasmi del passato di Mickey. Nel cast anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson.

Disponibile in streaming dal 5 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer.

Leonesse (original)

In arrivo Leonesse, serie TV francese che unisce azione e commedia. Cinque donne si alleano per uscire da una situazione difficile rapinando una banca travestite da uomini. Una scarica di adrenalina e 36.280 euro dopo, le ladre dilettanti sono costrette a ricominciare da capo. Non passa molto tempo prima che politici, polizia e gangster si mettano sulle loro tracce, senza immaginare che dietro questa banda di mercenari si nasconda un gruppo di donne comuni.

Disponibile in streaming dal 5 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Leonesse.

Motorvalley (original)

Da guardare questo mese tra i contenuti più attesi c’è Motorvalley, serie con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Arturo, Elena e Blu hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. La storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere, ma anche una ragione di vita, o di morte.

Disponibile in streaming dal 10 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Motorvalley.

Da Belfast al paradiso (original)

In streaming su Netflix da febbraio Da Belfast al paradiso, serie TV britannica che vede protagoniste Saoirse, brillante e caotica sceneggiatrice televisiva, Robyn, affascinante madre stressata di tre figli, e Dara, affidabile e timida badante. Le tre sono amiche affiatate fin dai tempi della scuola, e anche ora che hanno superato i 30 anni sono molto unite. Quando ricevono un’e-mail che le informa della morte della quarta componente della loro banda di amiche d’infanzia con cui avevano perso i contatti, una serie di eventi inquietanti durante la veglia funebre le catapulta in un’odissea oscura, pericolosa e divertente attraverso l’Irlanda e oltre, mentre ognuna di loro cerca di ricostruire la verità sul passato. Una serie sull’amicizia, la memoria e ciò che accade quando la vita non va proprio come previsto.

Disponibile in streaming dal 12 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Da Belfast al paradiso.

Million-Follower Detective (original)

Spostiamoci a Taiwan con Million-Follower Detective, serie thriller ambientata nel mondo degli influencer. Quando l’influencer Yen Wei (Kent Tsai) è colpito da un proiettile mentre tenta di aggredire la polizia, il detective esperto Chen Chia-jen (Ekin Cheng) scopre che il giovane sta agendo su ordine di qualcun altro. L’investigatrice dell’unità informatica Li Hsin-ping (Patty Lee) si unisce al caso e presto emerge un’agghiacciante serie di omicidi di influencer collegati a una profetessa online conosciuta come Baba la Strega, le cui inquietanti premonizioni si avverano sempre, compresi quattro omicidi consecutivi. Le profezie di Baba la Strega scatenano un’indagine virale online tra gli influencer, che finisce per coinvolgere più di un milione di utenti. Nel frattempo, Chen si rende conto che il caso potrebbe avere legami con la figlia con cui ha perso i contatti (Chen Yan-fei). Così, unisce le forze con l’influencer Lin Ting-yu (Shou Lou) e si immerge sempre di più nella rete di bugie, portando alla luce un passato oscuro.

Disponibile in streaming dal 12 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Million-Follower Detective.

Il museo dell’innocenza (original)

Da vedere tra le novità Netflix di febbraio 2026 Il museo dell’innocenza, serie tratta dal romanzo di Orhan Pamuk acclamato a livello internazionale. Racconta la storia tormentata di Kemal, rampollo di una delle famiglie più ricche di Istanbul, e di Füsun, una giovane parente lontana di umili origini, a partire dagli anni ’70. Pronto a mettersi contro il mondo intero in nome dei propri sentimenti, Kemal inizia a collezionare gli orecchini, le forcine per capelli e persino i mozziconi di sigaretta dell’amata. Che cos’è l’amore? Un’ossessione, un tormento, un incidente capace di mandare fuori strada la vita, o una grande e innocente felicità?

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale de Il museo dell’innocenza.

The Night Agent – stagione 3 (original)

Tra le novità più attese troviamo la terza stagione di The Night Agent, serie tratta dal romanzo di Matthew Quirk e sofisticato thriller d’azione che vede come protagonista un agente dell’FBI, Peter Sutherland (Gabriel Basso). Dopo gli eventi esplosivi della seconda stagione, il night agent Peter Sutherland ha il compito di rintracciare un giovane analista del FinCEN fuggito a Istanbul con informazioni governative riservate dopo aver ucciso il suo supervisore. Nel corso degli eventi successivi, Peter indaga su una rete di riciclaggio di denaro cercando di sfuggire ai sicari al soldo dell’organizzazione. Il suo percorso si incrocia con quello di una instancabile giornalista. Lavorando insieme, i due portano alla luce segreti nascosti e vecchie rivalità in grado di far crollare il governo e mettere in pericolo le loro vite.

Disponibile in streaming dal 19 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Night Agent.

Bridgerton – stagione 4, parte 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di febbraio 2026 da non perdere con la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton. Questa stagione si concentra sul secondogenito bohémien Benedict (Luke Thompson). Nonostante il fratello minore e quello maggiore siano entrambi felicemente sposati, Benedict non ha nessuna intenzione di sistemarsi, finché non incontra un’affascinante invitata vestita d’argento al ballo in maschera di sua madre. Benedict rifiuta di mettere la testa a posto nonostante le suppliche della matriarca, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Tutto però cambia al ballo in maschera organizzato da sua madre, dove rimane affascinato da una misteriosa dama mascherata. Con l’aiuto della seppur riluttante sorella Eloise (Claudia Jessie), il giovane prova a scoprirne l’identità cercandola nell’alta società. Ma la donna dei suoi sogni è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha) al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung). Quando il destino fa rincontrare Benedict e Sophie, il giovane è diviso tra l’affetto per questa domestica affascinante e la misteriosa fanciulla vestita d’argento, senza rendersi conto che sono la stessa persona. I primi 4 episodi hanno debuttato lo scorso 29 gennaio, mentre gli ultimi 4 sono in arrivo dal 26 febbraio.

Disponibile in streaming dal 26 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. Dal 12 febbraio 2026, su Netflix si espande l’universo di Wes Anderson: oltre all’antologia di corti La meravigliosa storia di Henry Sugar e altre tre storie (disponibile dal marzo 2024), arrivano le sue opere precedenti, da scoprire o da riscoprire.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a febbraio:

Is it Cake? Dolci impossibili: San Valentino – 4 febbraio 2026

Salvador (stagione 1, original) – 6 febbraio 2026

L’amore è cieco (stagione 10, original) – 11 febbraio 2026

Bambini di piombo (stagione 1, original) – 11 febbraio 2026

Il treno per il Darjeeling – 12 febbraio 2026

The French Dispatch – 12 febbraio 2026

Grand Budapest Hotel – 12 febbraio 2026

I Tenenbaum – 12 febbraio 2026

In viaggio con Joe (original) – 13 febbraio 2026

The Art of Sara (stagione 1, original) – 13 febbraio 2026

Single ma non troppo – 13 febbraio 2026

Reality Check: la verità su America’s Next Top Model (docuserie, original) – 16 febbraio 2026

The Swedish Connection (original) – 19 febbraio 2026

Les Orphelins (original) – 20 febbraio 2026

Pavana (original) – 20 febbraio 2026

Strip Law (stagione 1, original) – 20 febbraio 2026

En el Barro (stagione 2, original) – febbraio 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a febbraio 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.