Al CES 2026, Samsung ha svelato la sua nuova gamma di smart TV di quest’anno, con modelli QLED, Lifestyle, Neo QLED, Micro RGB, Micro LED e naturalmente OLED. Proprio questi ultimi sono tra i maggiori protagonisti dell’evento, grazie a una gamma composta da quattro serie di modelli (una in più rispetto allo scorso anno): scopriamoli insieme.
Samsung svela quattro serie di TV OLED al CES 2026
Come stiamo vedendo, Samsung ha portato diverse novità al CES di Las Vegas: attraverso l’evento The First Look, la casa di Seoul ha presentato la propria visione Companion to AI Living, una strategia operativa il cui principio fondante è l’intelligenza artificiale. In questi giorni abbiamo già iniziato a scoprire la smart TV Micro RGB da 130 pollici, la nuova gamma di soundbar e speaker, il nuovo proiettore The Freestyle+ e le tante novità riguardanti la smart home e la salute.
Questa volta ci concentriamo sulle novità per la gamma OLED di Samsung, che prevedono l’arrivo di quattro serie: si tratta delle TV S85H, S90H, S95H e S99H, con quest’ultima a costituire la serie flagship del 2026.
La serie S99H ha un design un po’ diverso dal solito, che vede una cornice metallica ben visibile circondare lo schermo: una scelta particolare da parte del produttore, che questa volta ha preferito aggiungere un bordo evidente e dall’aspetto raffinato, invece che puntare sulla scomparsa quasi totale delle cornici. È prevista nelle varianti da 55, 65, 77 e 83 pollici, tutte con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento variabile fino a 165 Hz: la versione più grande sfrutta un pannello Tandem W-OLED di LG Display, mentre le altre utilizzano i pannelli QD-OLED di Samsung Display. Rispetto ai modelli dello scorso anno, risultano più luminosi (fino al 35%) e possono contare su un rivestimento Glare Free 3.0, per immagini ancora più limpide e prive di riflessi.
La serie S95H è dotata di un design Zero Gap Wall Mount e risulta compatibile con il box Wireless One Connect (un’unità esterna che centralizza tutte le connessioni): arriva nelle varianti da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici, con la prima e l’ultima dotate di pannello Tandem W-OLED di LG Display (QD-OLED di Samsung per le altre).
La serie S90H si piazza sulla fascia media e può anch’essa contare sul rivestimento anti-riflesso Glare Free 3.0: i modelli risultano più luminosi rispetto ai predecessori e offrono una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Utilizzano pannelli QD-OLED di Samsung nelle versioni da 55, 65 e 77 pollici, e pannelli Tandem W-OLED firmati LG in quelle da 42, 48 e 83 pollici. Infine abbiamo la serie S85H, che risulterà la più abbordabile della nuova gamma OLED del produttore sud-coreano. Propone pannelli W-OLED di LG Display in tutti i formati (48, 55, 65, 77 e 83 pollici), con una frequenza di aggiornamento tra i 100 e i 120 Hz.
Tutte le nuove smart TV OLED 2026 di Samsung offrono quattro porte HDMI 2.1 (una delle quali eARC), microfoni far-field e sensore di luce integrati, oltre naturalmente a connettività Wi-Fi e Bluetooth. Supportano i nuovi formati Eclipsa Audio e HDR10+ Advanced, e mettono a disposizione funzionalità come 360 Audio, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering Pro, Dolby Atmos, HDR10, HDR10+, HLG, Object Tracking Sound e Q-Symphony.
A disposizione anche Samsung TV Plus, SmartThings Hub, Microsoft Copilot, Amazon Alexa, Airplay 2, Bixby, Smart View, Matter Hub e non solo. Lato gaming, troviamo VRR, AI Auto Game Mode, Samsung Gaming Hub, ALLM, AMD FreeSync Premium, Game Bar, Mini Map Zoom e compatibilità Nvidia G-Sync. Tutti i modelli dispongono di sistema operativo Tizen OS 10.0 e potranno contare sullo stesso supporto software offerto sugli smartphone e i tablet Samsung di fascia alta, pari a sette anni.
Ulteriori dettagli, compresi i prezzi e la disponibilità, saranno svelati nelle prossime settimane: continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne.
