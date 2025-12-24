Samsung ha presentato la nuova gamma di monitor da gaming Odyssey per il 2026, definita dall’azienda come la gamma più avanzata di sempre e composta in tutto da cinque modelli.

Tra i modelli, caratterizzati da risoluzioni altissime, frequenze di aggiornamento elevate e prestazioni visive immersive, rientra il primo display 3D 6K al mondo pensato per videogiocatori e creatori di contenuti che non vogliono scendere a compromessi. Scopriamo tutti i dettagli.

La gamma Samsung Odyssey 2026 è ufficiale

Come anticipato in apertura, sono ufficiali i nuovi monitor Samsung Odyssey per il 2026, pensati per rivoluzionare gli standard di risoluzione, frequenza di aggiornamento e prestazioni visive immersive.

Prima di analizzare nel dettaglio i nuovi modelli, riportiamo le parole di Hun Lee, vicepresidente esecutivo della divisione Visual Display (VD) Business presso Samsung Electronics:

“Con la nuova gamma Odyssey, offriamo esperienze visive che fino a un anno fa erano semplicemente impensabili. Dal primo monitor 3D 6K senza occhiali del settore fino alla rivoluzionaria velocità di 1.040Hz, questi monitor sono progettati per rispondere alle aspettative dei gamer più esigenti di oggi e offrire un livello di immersione capace di trasformare il modo in cui i contenuti vengono visualizzati e fruiti sullo schermo”.

Samsung Odyssey 3D (G90XH)

La punta di diamante della gamma 2026 è Samsung Odyssey 3D (G90XH), monitor che gode della tecnologia 3D glasses-free per inaugurare una “nuova dimensione dell’esperienza di gioco su monitor“.

Il dispositivo punta a creare un’esperienza visiva tridimensionale, senza la necessità di visori o altri accessori, eseguendo il tracciamento oculare in tempo reale e regolando automaticamente profondità e prospettiva in base alla posizione dell’osservatore.

Pannello IPS da 32 pollici con risoluzione 6K (6.144 x 3.456 pixel), refresh rate a 165 Hz (che può essere potenziato fino a 330 Hz in modalità Dual Mode a risoluzione 3K) e tempo di risposta GtG da 1 ms: sul fronte delle specifiche, siamo sulla fascia altissima.

Sul fronte della compatibilità, Samsung ha collaborato con gli studi di sviluppo per supportare al meglio svariati titoli (The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture e Stellar Blade) con maggiore profondità visiva, migliore percezione di distanze e superfici, migliore separazione degli oggetti rispetto al tradizionale gaming in 2D.

Samsung Odyssey G6 (G60H)

Passando alle soluzioni “tradizionali”, troviamo il nuovo Samsung Odyssey G6 (G60H). Si tratta di un monitor che, ancora una volta, conquista un primato: è la prima soluzione al mondo che supporta il refresh rate fino a 1.040 Hz, ideale per il gaming competitivo e ad alta velocità.

In realtà la frequenza di aggiornamento “base” è a 600 Hz con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel) ma, sfruttando la Dual Mode (e scendendo alla risoluzione HD), raggiunge i 1.040 Hz sopra-citati. Il pannello è un IPS LCD da 27 pollici che può incrementare istantaneamente le prestazioni e che supporta AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync.

Samsung Odyssey G8 (G80HS e G80HF)

Poi abbiamo due soluzioni versatili che ampliano la famiglia Odyssey G8, entrambi con pannelli IPS LCD: il primo è il G80HS da 32 pollici con risoluzione 6K e frequenza di aggiornamento a 165 Hz (330 Hz in Dual Mode con risoluzione 3K); il secondo è il G80HF da 27 pollici con risoluzione 5K e frequenza di aggiornamento a 180 Hz (360 Hz in Dual Mode con risoluzione QHD).

Samsung Odyssey OLED G8 (G80SH)

L’unico modello QD-OLED del lotto, quindi quello con i contrasti più profondi in assoluto, è il nuovo modello di punta della famiglia Odyssey G8, ovvero Samsung Odyssey OLED G8 (G80SH): pannello QD-OLED 4K da 32 pollici con risoluzione 4K, refresh rate a 240 Hz, luminosità da 300 nit e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Sul fronte della connettività, questo monitor supporta la DisplayPort 2.1 (UHBR20) che garantisce una larghezza di banda fino a 80 Gbps per riprodure al massimo del loro splendore i contenuti HDR e per supportare appieno i contenuti VRR. Questo modello, al pari degli altri due G8 sopra-citati, supporta AMD FreeSync Premium pro e NVIDIA G-Sync.

Specifiche dei nuovi monitor Samsung Odyssey 2026

# Odyssey 3D

(G90XH) Odyssey G60

(G60H) Odyssey G8

(G80HS) Odyssey G8

(G80HF) Odyssey OLED G8

(G80SH) Dimensione 32″ 27″ 32″ 27″ 32″ Risoluzione 6K QHD 6K 5K 4K Pannello IPS IPS IPS IPS QD-OLED Frequenza di aggiornamento 165 Hz 600 Hz 165 Hz 180 Hz 240 Hz Dual Mode 330 Hz

(in 3K) 1.040 Hz

(in HD) 330 Hz

(in 3K) 360 Hz

(in QHD) 240 Hz Porte HDMI 2.1

DP 2.1 HDMI 2.1

DP 2.1 HDMI 2.1

DP 2.1 HDMI 2.1

DP 2.1 HDMI 2.1

DP 2.1

(UHBR20)

USB-C (98 W) Funzionalità aggiuntive Glasses-Free 3D

Eye Tracking

2D -> 3D conversion FreeSync Premium Pro

G-Sync Compatible

HDR10+ Gaming Glare Free

VESA Display HDR

TrueBlack 500

HDR10+ Gaming

L’appuntamento è al CES 2026

L’intera gamma Odyssey 2026 verrà presentata da Samsung in occasione del CES 2026, l’importantissima manifestazione fieristica in programma tra il 6 e il 9 gennaio 2026 in quel di Las Vegas.

In quell’occasione, oltre a mettere i nuovi monitor a disposizione dei visitatori che vorranno provarli in anteprima, il colosso sudcoreano dovrebbe annunciare prezzi e disponibilità di tutti i modelli.

Stando ai dati diffusi da IDC, Samsung guida il mercato globale dei monitor da gaming con refresh rate superiori a 144Hz, con una quota di fatturato del 18,8%. Con la nuova gamma Odyssey, l’azienda proverà a mantenere questo primato per il settimo anno consecutivo.