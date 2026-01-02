In vista del CES 2026 di Las Vegas, in programma tra il 6 e il 9 gennaio 2026, Samsung ha annunciato in anteprima il lancio su scala globale di Samsung The Freestyle+, il nuovo proiettore portatile potenziato dall’IA e progettato per offrire un’esperienza di intrattenimento flessibile e personalizzata.

Dimensioni compatte, immediatezza del processo di configurazione, luminosità elevata e funzioni di IA avanzate, utili perché ottimizzano automaticamente lo “schermo” in base all’ambiente e ai contenuti in riproduzione, fanno sì che questo proiettorie sia perfetto per lo streaming, per il gaming e per la visione dei contenuti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Samsung The Freestyle+ è ufficiale

Come anticipato in apertura, Samsung The Freestyle+ è il nuovo proiettore che Samsung ha presentato in anteprima in vista del CES 2026 di Las Vegas. Si tratta di un dispositivo che riprende il design del modello originale, implementando funzioni di IA più evolute, maggiore luminosità e più opzioni di intrattenimento.

Prima di analizzare nel dettaglio le peculiarità del nuovo proiettore del colosso sudcoreano, riportiamo le parole di Hun Lee, vicepresidente esecutivo della divisione Visual Display Business presso Samsung:

The Freestyle+ riflette la visione di Samsung di creare display che si adattino in modo naturale allo stile di vita delle persone e ai loro spostamenti tra diversi spazi. Unendo una portabilità autentica a un’intelligenza artificiale capace di adattarsi automaticamente sia all’ambiente di visione sia ai contenuti, The Freestyle+ permette di godere con facilità di un’esperienza di alta qualità, ovunque ci si trovi.

Progettato nel segno della flessibilità

Samsung The Freestyle+ è stato realizzato a partire dal design distintivo dei proiettori di questa gamma (con forma cilindrica) ed è progettato all’insegna della portabilità, con dimensioni compatte per facilitarne lo spostamento da una stanza all’altra (o per portarlo in giro).

Il proiettore può essere rotato fino a 180 gradi per garantire la possibilità di collocarlo su praticamente qualsiasi posizione (pareti, pavimenti, soffitti) senza supporti o accessori aggiuntivi.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello è inoltre in grado di spingersi fino al doppio della luminosità, rendendo i contenuti nitidi e coinvolgenti negli ambienti di vita quotidiana.

Funzioni per l’intrattenimento e suono immersivo

Proprio con l’intenzione di portare l’intrattenimento ovunque, Samsung The Freestyle+ non necessita di dispositivi esterni o installazioni fisse. L’audio è potente e immersivo, grazie a un altoparlante integrato a 360 gradi che è stato ottimizzato per restituire un audio ricco e corposo, nonostante il design compatto.

Sfruttando la tecnologia Q-Symphony, il proiettore è in grado di funzionare in sinergia con le soundbar compatibili del colosso sudcoreano: sfruttato in questo modo, The Freestyle+ può offrire un’esperienza sonora ancor più ricca e coinvolgente.

Dal punto di vista delle funzionalità, integra l’accesso a Samsung TV Plus, ai servizi OTT certificati e al Samsung Gaming Hub per la visione dei contenuti in streaming, la navigazione e il gaming senza hardware aggiuntivo.

L’IA è al centro della scena

Il vero “core” di Samsung The Freestyle+ è la sua suite di tecnologie/funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale: al centro c’è AI OptiScreen, tecnologia di ottimizzazione dello schermo che regola automaticamente l’immagine in base agli spazi e velocizzare la procedura di posizionamento e puntamento. Questa tecnologia include svariate funzioni come:

3D Auto Keystone – correzione delle distorsioni sulle superfici irregolari o non piane

– correzione delle distorsioni sulle superfici irregolari o non piane Messa a fuoco in tempo reale – regola continuamente il fuoco mentre il proiettore ruota o si muove

– regola continuamente il fuoco mentre il proiettore ruota o si muove Screen Fit – adatta automaticamente l’immagine nell’area di proiezione

– adatta automaticamente l’immagine nell’area di proiezione Wall Calibration – riduce le distrazioni visive in seguito all’analisi di colore/motivo della superficie di proiezione.

Ad affiancare AI OptiScreen troviamo la piattaforma IA Vision AI Companion: essa combina una versione evoluta di Bixby con i servizi di intelligenza artificiale forniti dai partner global del colosso sudcoreano. Gli utenti potranno interagire in maniera naturale e conversazionale con i contenuti presenti a schermo.

Dispobibilità e prezzo del nuovo Samsung The Freestyle+

Come anticipato, Samsung The Freestyle+ è stato per il momento solo “anticipato” dal colosso sudcoreano e verrà ufficializzato durante il CES 2026 di Las Vegas: il lancio globale è comunque previsto, in forma graduale, entro la prima metà dell’anno.

Capitolo prezzi: non abbiamo ancora indicazioni ufficiali. È però lecito attendersi un prezzo più elevato rispetto a quello del The Freestyle 2nd Gen del 2023 che, attualmente, può essere acquistato in offerta a 512,10 euro (invece di 599 euro) sul Samsung Shop.