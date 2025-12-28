Samsung scalda i motori in vista dell’atteso primo appuntamento del 2026: stiamo ovviamente parlando del CES di Las Vegas, manifestazione in occasione della quale il colosso coreano amplierà la sua gamma di dispositivi audio.

Nelle scorse ore il popolare produttore ha anticipato alcune delle novità che saranno portate al CES 2026, tra le quali vi saranno soundbar e altoparlanti Wi-Fi pensati “per offrire prestazioni ricche ed espressive in qualsiasi spazio e momento”.

I nuovi dispositivi audio di Samsung

A dire di Samsung, le soundbar della serie Q-Symphony 2026 reinterpretano il suono cinematografico per le case moderne, offrendo un’esperienza ancora più immersiva in stanze di diverse dimensioni e con diverse preferenze di ascolto.

Per quanto riguarda le soundbar, tra le novità della gamma 2026 vi sono il modello HW-Q990H, che introduce Sound Elevation (una tecnologia che sposta i dialoghi verso il centro dello schermo per un audio più naturale) e la funzione Auto Volume (mantiene un volume costante su tutti i canali e i contenuti, così da garantire un’esperienza di ascolto più fluida e bilanciata).

Un’altra novità nel segmento soundbar è il modello HW-QS90H, che può contare su un design Convertible Fit (supporta sia il montaggio a parete che il posizionamento su un tavolo) e su un sensore giroscopico che adatta automaticamente la distribuzione dei canali in base all’orientamento.

Passando agli smart speaker, tra le novità per il 2026 di Samsung vi è Music Studio 7 (LS70H), il modello più immersivo della serie, forte di un audio spaziale a 3.1.1 canali, della tecnologia Audio Lab Pattern Control di Samsung (riduce la sovrapposizione del segnale per una direzionalità più pulita) e dell’AI Dynamic Bass Control (offre bassi profondi con una distorsione minima).

Ed ancora, per chi desidera un design più compatto Samsung ha pensato a Music Studio 5 (LS50H), dispositivo dotato del Samsung Audio Lab e dell’AI Dynamic Bass Control.

Il colosso coreano ci tiene a mettere in evidenza che nel 2026 la gamma Q-Symphony diventerà ancora più adattabile, consentendo a TV, soundbar e altoparlanti Wi-Fi dell’azienda di funzionare come un ecosistema audio unificato (con la possibilità di associare fino a cinque dispositivi audio a una smart TV Samsung mentre il sistema analizza la disposizione della stanza e il posizionamento dei dispositivi per ottimizzare la distribuzione dei canali).

Appuntamento al CES 2026 di Las Vegas per tutti i dettagli su caratteristiche e prezzi.