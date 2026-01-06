A quanto pare Samsung ha deciso di puntare forte sul CES 2026 di Las Vegas, sfruttando questa manifestazione per il lancio di vari nuovi device e tra i prodotti portati tra gli stand del primo importante appuntamento dell’anno vi sono anche i modelli della serie Samsung Galaxy Book6.
Sono tre, in particolare, i modelli pensati dal colosso coreano per chi è alla ricerca di un notebook Windows 11 per affrontare le attività di tutti i giorni senza preoccupazioni: alla versione base, infatti, si affiancano quella Pro e quella Ultra.
MacBook Air 13'', M4 (2025), 512GB
Ecco la nuova serie Samsung Galaxy Book6
Ovviamente è la variante Ultra quella più interessante ma tutti i nuovi modelli presentano un design curato sin nei minimi particolari e funzionalità software studiate per sfruttare al meglio l’ecosistema di dispositivi del colosso coreano.
E a proposito di software, grande attenzione è stata prestata da Samsung per quanto riguarda le funzionalità del pacchetto Galaxy AI, grazie al quale gli utenti potranno fare affidamento su soluzioni rapide e intuitive, che spaziano senza problemi tra intelligenza artificiale integrata nel dispositivo e basata sul cloud.
Iniziamo dalle principali caratteristiche di Samsung Galaxy Book6:
- display
– IPS antiriflesso da 14,0 pollici, WUXGA (1.920×1.200), 350 nit
– IPS Touch da 16,0 pollici, WUXGA (1.920×1.200), 350 nit
– IPS Anti-Glare da 16,0 pollici, WUXGA (1.920 x 1.200), 350 nit
- processore Intel Core Ultra 7/5
- Intel NPU (fino a 49 TOPS)
- RAM 16 GB/32 GB (LPDDR5X)
- memoria di archiviazione SSD da 256 GB/512 GB/1 TB (PCle)
- Windows 11 Home
- Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.4, 802.11 ax 2×2
- batteria da 61,2 Wh
- porte: USB tipo C (2), USB tipo A (2), HDMI, microSD, RJ45, S-Lock, cuffie/microfono
Queste, invece, sono le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Book6 Pro:
- display
– 14,0 pollici Touch AMOLED, antiriflesso
– 16,0 pollici Touch AMOLED, antiriflesso
- processore Intel Core Ultra X7 / 7 / 5
- Intel NPU (fino a 50 TOPS)
- RAM 16 GB/32 GB (LPDDR5X)
- memoria di archiviazione SSD da 256/512 GB/1 TB (PCle)
- Windows 11 Home
- Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, 802.11be2x2
- batteria da 67,18 Wh (14,0 pollici) e da 78,07 Wh (16,0 pollici)
- porte: Thunderbolt4 (2), USB Type-A, porta HDMI 2.1 (supporta 8K@60, 5K@120), cuffie/microfono
Queste, infine, sono le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Book6 Ultra:
- display da 16,0 pollici Touch AMOLED, antiriflesso, WQXGA+ (2.880×1.800 pixel), 1.000 nit
- processore Intel Core Ultra X9 / 9 / X7 / 7 Series 3
- Intel NPU (fino a 50 TOPS)
- RAM 16 GB/32 GB/64 GB (LPDDR5X)
- memoria di archiviazione SSD da 512 GB/1 TB/2 TB (PCle), slot di espansione
- Windows 11 Home
- Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, 802.11be2x2
- batteria da 80,20 Wh
- porte: Thunderbolt4 (2), USB tipo A, porta HDMI 2.1 (supporta 8K a 60, 5K a 120), SD, cuffie/microfono
La serie Samsung Galaxy Book6 sarà disponibile nei colori grigio o argento in mercati selezionati a partire dalla fine di questo mese.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Amazon rinnova Fire TV e rilancia l’ecosistema proprietario al CES 2026 con diverse novità
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo