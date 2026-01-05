Tra i grandi protagonisti al CES 2026 di Las Vegas troviamo Samsung che, in occasione dell’evento The First Look, ha presentato la propria visione Companion to AI Living, una vera e propria strategia operativa il cui principio fondante è l’intelligenza artificiale.

Andiamo quindi a scoprire tutte le novità che il colosso sudcoreano ha presentato alla fiera dell’elettronica di consumo più importante dell’anno, tra novità per l’intrattenimento, novità per la home living, novità per la salute e altre novità per il proprio ecosistema.

Samsung: le novità al CES 2026 per l’intrattenimento

Il primo ambito discusso da Samsung al CES 2026 durante l’evento The First Look è quello della Entertainment Companion, ovvero la parte dell’ecosistema connesso del colosso sudcoreano rivolta all’intrattenimento.

La novità principale in questo ambito è rappresentata dalla smart TV Micro RGB da 130 pollici, definita come un “salto significativo in termini di dimensioni e qualità dell’immagine”, con colori ancora più vividi grazie alla copertura ancora più ampia dello spettro cromatico e tante altre potenzialità molto interessanti a partire dalla Vision AI Companion che, grazie all’intelligenza artificiale, affianca gli utenti come se fosse un vero e proprio compagno per l’intrattenimento. Questa tecnologia (e tutte le funzionalità collegate) può essere sfruttata su un’ampia gamma di smart TV supportate, inclusi modelli Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED e TV UHD.

Al CES 2026, oltre alla nuova gamma di soundbar e speaker, sono presenti anche il nuovo proiettore The Freestyle+ (ne abbiamo parlato qualche giorno fa) e il nuovo schermo portatile The Movingstyle, progettato per essere spostato all’interno della casa senza fatica (anche in cucina), integrandosi perfettamente nell’ecosistema.

Altre novità per la Entertainment Companion sono rappresentate dalla smart TV OLED S95H, caratterizzata da una cornice quasi invisibile che la rendono “simile a un’opera esposta in una galleria d’arte”. La gamma TV 2026 supporta invece l’HDR10+ ADVANCED, garantendo luminosità superiore, immagini ancor più ottimizzate, livellamento intelligente del movimento, mappatura locale dei toni e miglioramenti sulle potenzialità legate al gaming. Tutti i nuovi modelli integrano il sistema audio Eclipsa Audio.

Sempre in ambito intrattenimento abbiamo la nuova gamma di monitor Odyssey, anticipata da Samsung a fine dicembre, il cui fiore all’occhiello è il primo monitor 3D 6K al mondo. Il cuore di tutti i display del colosso sudcoreano è Tizen OS, ancor più potente nell’ultima declinazione, pensato per un supporto a lunga durata (con sette anni di aggiornamenti).

Samsung: le novità al CES 2026 per la home living

Da elettrodomestici tradizionali a veri e propri compagni per la vita domestica che possano ridurre lo stress causato dalle attività quotidiane: è questo l’obiettivo della Home Living Companion, la visione che Samsung ha presentato al CES 2026 per quanto concerne l’ambito dei dispositivi per la smart home che vengono orchestrati tramite SmartThings.

Family Hub è il frigorifero dotato di intelligenza artificiale che rappresenta il cuore della casa. Grazie all’aggiornamento AI Vision (realizzato con Gemini), il frigorifero è proiettato al futuro nell’era dell’IA: è in grado di riconoscere più accuratamente gli alimenti, di monitorare ciò che viene inserito nel o prelevato dal frigorifero, di semplificare la pianificazione dei pasti e la gestione degli alimenti.

Di seguito riepiloghiamo brevemente le altre novità legate al Family Hub che, come suggerito da Samsung, lavorano in sinergia per fornire informazioni e suggerimenti utili durante la settimana:

Funzione Whats’s for Today – Suggerisce ricette sugli ingredienti disponibili o spunti “spontanei” per eliminare tutto lo “stress” legato alla scelta di cosa cucinare. Le ricette selezionate dagli utenti (tra quelle proposte), verranno mostrate in SmartThings Food e potranno essere seguite passo dopo passo o essere inviate agli elettrodomestici connessi per una preparazione “fluida” e senza interruzioni.

– Suggerisce ricette sugli ingredienti disponibili o spunti “spontanei” per eliminare tutto lo “stress” legato alla scelta di cosa cucinare. Le ricette selezionate dagli utenti (tra quelle proposte), verranno mostrate in e potranno essere seguite passo dopo passo o essere inviate agli elettrodomestici connessi per una preparazione “fluida” e senza interruzioni. Funzione Video to Recipe – Punta ad arricchire ulteriormente l’esperienza, trasformando i contenuti video di cucina in istruzioni facili da seguire.

– Punta ad arricchire ulteriormente l’esperienza, trasformando i contenuti video di cucina in istruzioni facili da seguire. Report settimanale FoodNote – Offre una panoramica delle abitudini alimentari degli utenti, dagli ingredienti più utilizzati ai prodotti da rifornire.

– Offre una panoramica delle abitudini alimentari degli utenti, dagli ingredienti più utilizzati ai prodotti da rifornire. NowBrief – Panoramica che porta nuovi widget sulla schermata del Family Hub.

– Panoramica che porta nuovi widget sulla schermata del Family Hub. Tecnologia Voice ID – Servizio vocale che riconosce i membri della famiglia per mostrare contenuti personalizzati ad hoc per ciascuno.

Per la pulizia della casa c’è il robot aspirapolvere Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, alimentato dal processore Dragonwing di Qualcomm, che è dotato di un sensore “steroe 3D” che rileva liquidi (come caffè, succhi o acqua) e di una telecamera che, oltre a supportare la navigazione autonoma, gli consente di agire come dispositivo “sentinella” quando gli utenti sono fuori casa. Il robot integra un Bixby più intelligente e permette agli utenti di potere interagire con esso (per le richieste sulle pulizie) con linguaggio naturale.

Sempre in ottica Home Living Companion, al CES 2026 Samsung ha annunciato una partnership innovativa con HSB (Hartford Steam Boiler) con l’obiettivo di generare risparmi concreti nella gestione domestica intelligente, ottimizzare i costi e fornire protezione di livello superiore agli utenti.

Samsung: le novità al CES 2026 per la salute

Il terzo paradigma di questo ecosistema interconnesso è il Care Companion, visione a lungo termine del colosso sudcoreano per quanto concerne la cura intelligente e la salute degli utenti che potranno trarre vantaggio dall’ecosistema integrato di dispositivi targati Samsung.

L’azienda sta trasformando l’intero ecosistema da meccanismo reattivo a meccanismo proattivo: grazie all’IA, smartphone, elettrodomestici, wearable e altri dispositivi connessi possono aiutare gli utenti a prevenire potenziali problemi di salute prima che si manifestino.

In futuro, Samsung offrirà un coaching sanitario personalizzato con programmi di allenamento, programmi di sonno e ricette (basate sugli alimenti disponibili nei frigoriferi connessi) che risultino efficaci e possano contribuire a ridurre il rischio delle principali malattie croniche.

Attraverso partnership di ricerca, il colosso sudcoreano sta inoltre ampliando le capacità di rilevamento precoce della demenza (e del declino cognitivo) con i dispositivi indossabili che saranno in grado di registrare cambiamenti (anche sottili) nella mobilità, nel linguaggio e nelle interazioni quotidiane.

Samsung mette al sicuro i dati degli utenti

Per far sì che questo ecosistema interconnesso funzioni a dovere nella sua interezza, specie ora che il tutto è stato condito con una generosissima dose di intelligenza artificiale per rendere possibile una maggiore personalizzazione attorno all’utente, Samsung non può lasciare nulla al caso nemmeno per quanto concerne la sicurezza.

In tal senso, le basi in ambito sicurezza per questo ecosistema sono Samsung Knox e Knox Matrix: i due servizi proteggono i dati degli utenti in ogni momento e, grazie alla spinta data dall’IA, si aggiornano continuamente per monitorare i rischi legati alla stessa IA, analizzando i modelli tramite red team e approvando solo quelle soluzioni che risultano essere più sicure.