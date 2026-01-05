Il CES 2026 di Las Vegas è il primo importante appuntamento del mondo della tecnologia di questo nuovo anno e, ovviamente, tutti i principali produttori sono presenti, incluso un colosso del calibro di Samsung.

Tra i prodotti portati da Samsung tra gli stand della manifestazione di Las Vegas troviamo anche un enorme televisore Micro RGB da 130 pollici: si tratta di un dispositivo così grande che il produttore ha deciso di sospenderlo su un imponente supporto metallico, con la possibilità di inclinarlo leggermente.

Il concept di smart TV da 130 pollici di Samsung

La nuova smart TV di Samsung utilizza una versione evoluta della tecnologia Mini LED, grazie alla quale è possibile fare affidamento su una precisione e una ricchezza cromatica decisamente superiori.

Oltre che con il supporto metallico, il colosso coreano ha mostrato questo suo nuovo pannello montato direttamente a parete, così da dare un’idea di come potrebbe apparire all’interno di una “normale casa” (spazio disponibile permettendo).

Il team di Samsung ci ha tenuto a fare presente che questo TV Micro RGB è soltanto un concept di ciò che l’azienda avrebbe potuto realizzare con tale tecnologia e non un prodotto concreto che ha in programma di lanciare sul mercato.

E proprio per tale motivo, Samsung non ha fornito molti dettagli sulle sue caratteristiche, limitandosi a rendere noto che può contare su un processore Micro RGB AI Engine Pro e che include le tecnologie Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro, che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare i toni spenti e perfezionare il contrasto, offrendo colori vividi e notevoli dettagli sia nelle scene luminose che in quelle scure e garantendo un elevato livello di realismo e fedeltà delle immagini.

Probabilmente questa tecnologia sarà sfruttata dal colosso coreano per nuove smart TV premium del futuro. Basta avere un po’ di pazienza.