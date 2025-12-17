Samsung annuncia oggi l’ampliamento della sua gamma di TV Micro RGB con nuovi formati e funzionalità sempre più avanzate. Nel 2026 la gamma Micro RGB di Samsung vedrà aggiungersi modelli da 55, 65, 75, 85, 100 e 115 pollici, che puntano a definire un nuovo standard per l’esperienza visiva premium a livello domestico.

Samsung pronta a lanciare le nuove TV Micro RGB in vari formati

La scorsa estate abbiamo visto la prima TV Micro RGB firmata Samsung: si trattava della prima televisione al mondo con retroilluminazione RGB micrometrica da 115 pollici. Con il CES 2026 di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio, avremo la possibilità di scoprire la nuova gamma allargata, ma il produttore ha comunque fornito qualche anticipazione in anteprima.

“Grazie alle tecnologie più avanzate di Samsung, il nostro portfolio Micro RGB riproduce colori e dettagli con una tale chiarezza da rendere film, contenuti sportivi e programmi TV ancora più espressivi e coinvolgenti“, ha dichiarato Hun Lee, Executive Vice President di Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. “Con l’ampliamento della gamma 2026, inauguriamo una nuova categoria premium, adatta a tutti gli spazi abitativi di oggi, senza compromessi sugli standard più elevati di qualità dell’immagine”.

Molti consumatori guardano sempre di più alla qualità dell’immagine come fattore più determinante nelle decisioni di acquisto di una TV, soprattutto nel segmento premium, naturalmente. Con i nuovi modelli in arrivo, il produttore promette l’integrazione dell’architettura più avanzata, risultato dell’impegno dell’azienda a livello ingegneristico e qualitativo.

Come detto, quest’anno Samsung ha già svelato il suo modello da 115 pollici, ma la gamma è destinata ad ampliarsi presto. I nuovi modelli Micro RGB integreranno funzionalità avanzate studiate per migliorare le prestazioni visive sotto tutti i punti di vista, tra colori, nitidezza e immersione.

Queste sono le principali peculiarità delle TV Micro RGB di Samsung:

tecnologia Micro RGB : utilizza LED rossi, verdi e blu inferiori a 100 μm , ciascuno dei quali emette luce in modo indipendente . Questa architettura permette un controllo molto preciso della luce e una maggiore accuratezza cromatica. Le tecnologie di elaborazione dell’immagine migliorate, tra cui 4K AI Upscaling Pro e AI Motion Enhancer Pro ottimizzano inoltre la luminosità, rendono i movimenti più fluidi e aggiungono nitidezza in tempo reale.

: utilizza LED rossi, verdi e blu , ciascuno dei quali emette luce in modo . Questa architettura permette un controllo molto preciso della luce e una maggiore accuratezza cromatica. Le tecnologie di elaborazione dell’immagine migliorate, tra cui 4K AI Upscaling Pro e AI Motion Enhancer Pro ottimizzano inoltre la luminosità, rendono i movimenti più fluidi e aggiungono nitidezza in tempo reale. Micro RGB AI Engine Pro : il chipset AI di nuova generazione garantisce ancora più chiarezza e realismo. Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro offrono un’esperienza cromatica più vivida che rende la visione dei contenuti ancora più vicina alla realtà.

: il di nuova generazione garantisce ancora più chiarezza e realismo. Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro offrono un’esperienza cromatica più vivida che rende la visione dei contenuti ancora più vicina alla realtà. Micro RGB Precision Color 100 : integra una sorgente luminosa Micro RGB raffinata con una precisione di dimming RGB migliorata per un’espressione cromatica senza pari. Certificato VDE, Micro RGB Precision Color 100 raggiunge il 100% dello spazio colore BT.2020 , garantendo tonalità realistiche e una luminosità brillante.

: integra una sorgente luminosa Micro RGB raffinata con una per un’espressione cromatica senza pari. Certificato VDE, Micro RGB Precision Color 100 raggiunge il , garantendo tonalità realistiche e una luminosità brillante. Vision AI Companion aggiornato : la piattaforma multi-agent combina intelligenza basata su modelli linguistici avanzati (LLM) a interazioni naturali tramite Bixby. Consente ricerche conversazionali, domande e risposte interattive, suggerimenti proattivi e accesso a funzioni AI e app come Live Translate e Generative Wallpaper per la traduzione in tempo reale e la generazione di sfondi.

: la piattaforma multi-agent combina intelligenza basata su modelli linguistici avanzati (LLM) a interazioni naturali tramite Bixby. Consente ricerche conversazionali, domande e risposte interattive, suggerimenti proattivi e accesso a funzioni AI e app come Live Translate e Generative Wallpaper per la traduzione in tempo reale e la generazione di sfondi. Tecnologia proprietaria Glare Free : i riflessi vengono ridotti così da preservare la chiarezza del colore e il contrasto nelle diverse condizioni di illuminazione.

: i vengono ridotti così da preservare la chiarezza del colore e il contrasto nelle diverse condizioni di illuminazione. Impostazioni audio avanzate: non mancano Dolby Atmos per un suono multidimensionale, Adaptive Sound Pro per ottimizzare la chiarezza in base alla stanza e al tipo di contenuto, e Q-Symphony, che collega gli altoparlanti del TV con dispositivi Samsung compatibili per un palcoscenico sonoro più profondo. Su tutti i TV Samsung 2026 sarà disponibile anche Eclipsa Audio, un nuovo sistema audio spaziale progettato per un’esperienza 3D ancora più immersiva.

Le vedremo al CES 2026 di gennaio

La presentazione ufficiale della nuova gamma Micro RGB di Samsung avverrà a gennaio, durante il CES 2026 di Las Vegas. Tra il 6 e il 9 gennaio saranno mostrate le più recenti innovazioni della casa di Seoul nel campo della qualità dell’immagine: il produttore vuole confermare il suo impegno nel rendere l’intrattenimento domestico ultra-premium accessibile a un pubblico sempre più ampio, attraverso la commercializzazione di questi nuovi formati adatti a tutti gli spazi abitativi.

Siete intrigati dalla nuova tecnologia? Torneremo a parlarne nelle prossime settimane.