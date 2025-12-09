Cosa vedere tra le novità Disney+ di dicembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese natalizio accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a dicembre 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a dicembre 2025

Film in uscita su Disney Plus

I Roses (original)

Apriamo le novità Disney+ di dicembre 2025 da non perdere con I Roses, film originale Searchlight Pictures con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg e Kate McKinnon. La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy e Theo Rose: carriere di successo, un matrimonio ricco d’amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta per scatenare una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. Si tratta della rivisitazione del classico film del 1989 La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler.

Disponibile in streaming dal 3 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Roses.

Diario di una Schiappa – Ora Basta!

Da guardare questo mese Diario di una Schiappa – Ora Basta!, film di animazione diretto da Matt Danner che segue la storia di Greg Heffley (voce originale di Aaron Harris), alle prese con una delle sfide più grandi della sua vita. Mentre si prepara al prossimo talent show della scuola, occasione perfetta per mettersi finalmente in luce e magari fare colpo su Holly Hills, la cheerleader che gli piace, deve anche fare i conti con le aspettative sempre più pressanti di suo padre Frank. Dopo una serie di disastri quasi comici e tentativi falliti, Frank perde la pazienza e propone a Greg un ultimatum: o dimostra di saper diventare più responsabile, oppure verrà iscritto alla temutissima Accademia Militare, la famigerata Spag Union, un luogo che per una “schiappa” come lui sarebbe una condanna. Per Greg questo significa solo una cosa, e cioè evitare a tutti i costi quella scuola. Così comincia a elaborare piani su piani, cercando modi più o meno geniali per convincere suo padre che non ha bisogno di un’educazione militare. Tra una gita nella natura organizzata da Frank per temprare il carattere e mille imprevisti, Greg deve dimostrare che non serve trasformarsi in qualcun altro per diventare la versione migliore di sé. Riuscirà a evitare la Spag Union, impressionare Holly e dimostrare a suo padre che, anche se rimane sempre un po’ una schiappa, sa cavarsela comunque?

Disponibile in streaming dal 5 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diario di una Schiappa – Ora Basta!.

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

I fan di Taylor Swift non possono perdersi i due contenuti previsti per questo mese. Il primo è Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, film concerto integrale registrato durante l’ultimo show del tour a Vancouver, British Columbia. Presenta per la prima volta l’intero set di “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, inserito nel tour dopo l’uscita dell’album nel 2024.

Disponibile in streaming dal 12 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show.

Unicorni

Tra i film da vedere in streaming su Disney+ a dicembre c’è Unicorni, commedia diretta da Michela Andreozzi con Valentina Lodovini, Edoardo Pesce e Daniele Scardini. Vede protagonista Lucio, un conduttore radiofonico brillante, carismatico e progressista, molto amato dal suo pubblico. Accanto a lui c’è sua moglie Elena, bella, sensibile e profondamente legata al marito, da cui spesso cerca conferme emotive e rassicurazioni. Insieme formano una famiglia allargata sorprendentemente equilibrata, che include la prima moglie di Lucio, la loro figlia adolescente e un figlio di nove anni, Blu. Questo ha una passione speciale: ama indossare abiti femminili. A casa, il desiderio è accolto con naturalezza e affetto dai genitori, che gli concedono piena libertà e ascolto, ma quando il bambino annuncia di voler partecipare alla recita scolastica vestito da Sirenetta, Lucio ed Elena si trovano improvvisamente spiazzati. Quel gesto innocente mette in crisi le loro convinzioni, spingendoli a confrontarsi davvero con i propri limiti interiori. Divisi tra il bisogno di proteggere il figlio e la volontà di sostenerlo senza riserve, iniziano un percorso di crescita sincero. A guidarli sarà un gruppo colorato e solidale detto “Genitori Unicorni”, coppie molto diverse tra loro unite dalla sfida quotidiana di crescere figli fuori dagli schemi tradizionali. A facilitare il cammino, una psicologa empatica e aperta, che li aiuterà a scoprire che la vera accettazione richiede più coraggio del previsto.

Disponibile in streaming dal 21 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Unicorni.

Serie TV da vedere su Disney+

Star Wars: Young Jedi Adventures – stagione 3 (original)

Apriamo le novità lato serie con la terza stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures, serie animata che segue un gruppo di giovani Padawan che stanno imparando a diventare Cavalieri Jedi durante l’era dell’Alta Repubblica, secoli prima dei film sulla saga degli Skywalker. Si tratta della prima serie animata di Star Wars rivolta ad un pubblico molto giovane. Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, segue i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza, imparano dal Maestro Jedi Yoda, esplorano la galassia e aiutano i cittadini e le creature in difficoltà. In questi nuovi episodi, i giovani protagonisti si ritrovano ad affrontare Rek Minuu, uno scaltro riparadroidi ,e faranno amicizia con Dotti, l’amabile proprietaria di un negozio locale nota per le sue doti nella manutenzione dei droidi, e con un trio di nuovi amici droidi: Beepers, Dozer e Gigi.

Disponibile in streaming dall’8 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – stagione 2 (original)

Tra le novità più attese da guardare a dicembre 2025 su Disney+ c’è di sicuro la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, serie TV basata sulla raccolta letteraria composta dai cinque libri scritti da Rick Riordan. La prima stagione era tratta dal primo libro Il ladro di fulmini, mentre questa da Il mare dei mostri (da cui sono già stati tratti i film del 2010 e del 2013). Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il leggendario Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo. Questa seconda stagione arriva a distanza di due anni dalla prima, e vede un cast capitanato da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. I primi due episodi debuttano in contemporanea, mentre i seguenti proseguiranno con cadenza settimanale (ogni mercoledì).

Disponibile in streaming dal 10 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place – stagione 2 (original)

Proseguiamo con la seconda stagione de I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place, che riprende con nuovi episodi una delle serie più amate di Disney Channel che lanciò Selena Gomez (che ritorna nei panni di Alex e di produttrice esecutiva). Billie, una giovane e potente maga al centro di una misteriosa profezia, viene mandata a vivere nel mondo dei mortali con l’unico insegnante di magia che può aiutarla a controllare i suoi poteri: Justin Russo. Quest’ultimo è ormai adulto, e ha scelto una vita normale e ”mortale” con la sua famiglia: dovrà rispolverare le sue abilità magiche per fare da mentore alla nuova maga, destreggiandosi tra la salvaguardia del mondo dei maghi e le sue responsabilità quotidiane.

Disponibile in streaming dal 10 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione de I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place.

The End of An Era (docuserie)

Il secondo contenuto riguardante Taylor Swift è The End of An Era, docuserie in sei episodi che offre uno sguardo intimo sulla vita di Taylor mentre il suo tour era in prima pagina ed entusiasmava i fan di tutto il mondo. Mette in luce artisti, familiari e amici, tra cui Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch, offrendo una visione inedita di ciò che ha contribuito a creare un fenomeno. A partire dal 12 dicembre con due episodi a settimana.

Disponibile in streaming dal 12 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The End of An Era.

Tracker – stagione 3

Debutta questo mese in streaming anche la terza stagione di Tracker, serie TV basata sul ciclo di romanzi bestseller di Jeffery Deaver incentrato su Colter Shaw. Segue Justin Hartley nei panni di quest’ultimo, un survivalista solitario che, a bordo del suo camper, viaggia in lungo e in largo negli Stati Uniti contribuendo in modo fondamentale a risolvere crimini e individuare persone scomparse in cambio di una ricompensa. Straordinariamente abile nel seguire le tracce, Shaw aiuta le forze dell’ordine ma anche comuni cittadini a risolvere ogni sorta di mistero, mentre affronta le difficoltà della sua stessa famiglia profondamente spaccata.

Disponibile in streaming dal 17 dicembre 2025. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della terza stagione di Tracker.

The Lowdown (original)

Le novità Disney+ di dicembre 2025 da vedere includono The Lowdown, serie originale FX che segue le coraggiose imprese del giornalista partecipativo Lee Raybon (interpretato da Ethan Hawke), un autoproclamato “veristorico” di Tulsa la cui ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Pur non essendo un idealista, Lee è fermamente determinato a smascherare la corruzione e a portare alla luce il marciume nascosto della città, anche quando questo lo mette in pericolo. Quando la pubblicazione dell’ultima inchiesta di Lee, un’indagine approfondita sulla potente famiglia Washberg, è immediatamente seguita dal sospetto suicidio di Dale Washberg, Lee capisce di essersi imbattuto in qualcosa di grosso. Seguendo le tracce lasciate da Dale, che invitano a indagare più a fondo sulle circostanze della sua morte, Lee scopre che Betty Jo, la vedova in lutto, sembra essere più interessata al cognato che al suo amato defunto. E poteri forti vogliono impedire a Lee di scoprire altro.

Disponibile in streaming dal 26 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Lowdown.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, diversi film a tema natalizio e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Shrek – 1° dicembre 2025

Shrek 2 – 1° dicembre 2025

Shrek Terzo – 1° dicembre 2025

Ritorno al Futuro – 1° dicembre 2025

Ritorno al Futuro 2 – 1° dicembre 2025

Ritorno al Futuro 3 – 1° dicembre 2025

9-1-1: Nashville (original) – 3 dicembre 2025

9-1-1 (stagione 9, parte 1, original) – 3 dicembre 2025

La Vita Segreta delle Mogli Mormoni (stagione 3, speciale reunion) – 4 dicembre 2025

Anche se è amore non si vede – 5 dicembre 2025

All’s Fair (finale di stagione con doppio episodio, original) – 9 dicembre 2025

Disney Topolino e Minni – Holiday Songs: Christmas (versione karaoke) – 10 dicembre 2025

Bob’s Burgers (stagione 15) – 24 dicembre 2025

Law & Order: Unità Vittime Speciali (stagioni 14-17) – 31 dicembre 2025

Grey’s Anatomy (nuovi episodi stagione 22) – ogni giovedì

The Kardashians (nuovi episodi stagione 7)

Electric Boom (nuovi episodi)

Io e Topolino (nuovi episodi stagione 2)

In più, questo dicembre proseguono gli appuntamenti della UEFA Women’s Champions League, con 18 partite tra la quinta (9-10 dicembre) e la sesta giornata (17 dicembre). Disney+ propone naturalmente anche una selezione di contenuti a tema natalizio, che includono ad esempio Last Christmas, L’amore non va in vacanza, An Almost Christmas Story e le due stagioni di Nuovo Santa Clause Cercasi. Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a dicembre 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci