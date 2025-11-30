Le novità Amazon Prime Video di dicembre 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese natalizio (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a dicembre 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Karate Kid: Legends

Apriamo le novità Amazon Prime Video di dicembre 2025 da non perdere con Karate Kid: Legends, sesto film del popolare franchise ambientato tre anni dopo gli eventi della sesta stagione di Cobra Kai. Dopo una tragedia familiare, Li Fong (Ben Wang), giovane prodigio del kung fu, è costretto a lasciare la sua casa a Pechino per trasferirsi a New York con la madre. Qui, fatica ad adattarsi alla nuova vita e cerca di lasciarsi il passato alle spalle. Ma il destino ha altri piani per lui. Nel nuovo liceo, Li stringe amicizia con Emma, una compagna di classe, e con suo padre, un ex campione di karate. Tuttavia, la sua abilità nel kung fu attira presto l’attenzione di Jake Parker, il temuto campione locale di karate, che lo sfida a una competizione. Nonostante la sua esperienza nelle arti marziali, Li scopre che il karate è molto diverso dal kung fu e subisce un’umiliante sconfitta. Ferito nell’orgoglio ma determinato a migliorare, Li si rivolge al suo vecchio maestro, Mr. Han (Jackie Chan), che però sa che questa volta il ragazzo ha bisogno di qualcosa in più. Per questo, chiede aiuto a Daniel LaRusso (Ralph Macchio), affinché insegni a Li un nuovo approccio alla lotta. Sotto la guida dei due maestri, Li fonde le tecniche del kung fu con quelle del karate, creando uno stile unico. Con il sostegno della madre e dei suoi amici, affronta un duro percorso di crescita, superando le sue paure e preparandosi per la competizione finale.

Disponibile in streaming dal 1° dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Karate Kid: Legends.

Oh. What. Fun. (original)

Da vedere questo mese Oh. What. Fun., nuova commedia natalizia originale diretta da Michael Showalter con un ricchissimo cast capitanato da Michele Pfeiffer. Claire Clauster è il collante che tiene unita la sua caotica e adorabile famiglia durante le festività natalizie. Dai biscotti glassati a regola d’arte ai regali meticolosamente incartati, nessuno sa decorare casa bene come Claire. Ma quest’anno, dopo che ha organizzato una gita speciale, i suoi familiari commettono un errore cruciale: lasciarla a casa da sola. Esasperata e convinta di non essere apprezzata, Claire deciderà di partire per un’avventura improvvisata tutta sua e mentre la sua famiglia si affanna a cercarla, scoprirà la magia inaspettata di un Natale fuori dagli schemi. Una divertente commedia natalizia che celebra chi in famiglia si prodiga nell’organizzazione delle feste, finendo per ritrovarsi stremato. Il cast include Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria e Joan Chen.

Disponibile in streaming dal 3 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Oh. What. Fun..

Merv (original)

Tra il film da guardare su Prime Video a dicembre troviamo Merv, nuova commedia con protagonisti Zooey Deschanel e Charlie Cox. Quando il loro amato cane Merv perde la sua vivacità dopo la loro separazione, Anna e Russ sono costretti ad affrontare la situazione più imbarazzante possibile: condividerne la custodia. Nella speranza di risollevare il morale di Merv, Russ lo porta in Florida per una meritata vacanza, ma inaspettatamente si presenta anche Anna. Mentre Merv ritrova lentamente il buon umore, Anna e Russ scopriranno che guarire il cuore spezzato del loro cane potrebbe riaccendere la scintilla anche nel loro rapporto.

Disponibile in streaming dal 10 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Merv.

Dimmelo Sottovoce (original)

Le novità di questo mese includono Dimmelo Sottovoce, film diretto da Denis Rovira tratto dai libri di Mercedes Ron, autrice della trilogia È colpa mia?/È colpa tua?/È colpa nostra?. Kamila Hamilton aveva tutto sotto controllo… o almeno così credeva: non era nei suoi piani che i fratelli Di Bianco tornassero e le sconvolgessero di nuovo la vita. Sette anni prima, il suo primo bacio con Thiago e la protezione incondizionata che le offriva Taylor avevano segnato la sua vita per sempre. Ora, il loro ritorno minaccia di mandare in frantumi la facciata che Kami ha costruito con cura. Non è più la ragazza innocente che conoscevano: da quando se ne sono andati, sembra che nessuno possa entrare davvero in contatto con lei. Nessuno tranne loro. Riuscirà Kami a resistere alla presenza di Thiago? Cosa succederà quando Taylor inizierà a guardarla in modo diverso? Andrà tutto di nuovo distrutto in mille pezzi?

Disponibile in streaming dal 12 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dimmelo Sottovoce.

The Bikeriders

Cambiamo genere con The Bikeriders, film diretto da Jeff Nichols che racconta le vite dei membri di un club di motociclisti e ne segue l’ascesa, che in un decennio li porta dall’essere degli outsiders a una vera banda. Kathy (Jodie Comer) fa parte dei Vandals ed è sposata con un motociclista spericolato di nome Benny (Austin Butler). Nel corso degli anni, la donna cerca di fare del suo meglio per destreggiarsi tra il temperamento del marito e la fedeltà che quest’ultimo deve a Johnny (Tom Hardy), il leader della banda. Kathy, infatti, sa benissimo che deve “competere” con il capo dei motociclisti per le attenzioni del marito. Mentre la vita dei Vandals diventa sempre più pericolosa, tanto che il gruppo sembra aver imboccato una strada sinistra, Kathy, Benny e Johnny saranno costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà verso il club e tra loro.

Disponibile in streaming dal 19 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bikeriders.

28 anni dopo

Da non perdere tra le novità di questo mese il film 28 anni dopo, terzo capitolo del popolare franchise iniziato con 28 giorni dopo (2002) e proseguito con 28 settimane dopo (2007). La pellicola è diretta da Danny Boyle ed è ambientata quasi tre decenni dopo che il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche del Regno Unito. Per contenere i contagi, la terraferma britannica è messa in quarantena, e i sopravvissuti sono stati abbandonati a loro stessi. Tra questi ci sono quelli che hanno creato una piccola comunità autonoma su una piccolissima isola vicina alla costa nord orientale dell’Inghilterra, cui è collegata solo da un passaggio percorribile a piedi con la bassa marea. È su quell’isola felice che vivono Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Spike (Alfie Williams) e Isla (Jodie Comer) e rispettivamente padre, figlio e madre malata di una misteriosa malattia che la costringe a letto. Spike ha compiuto i 12 anni, e per Jamie è arrivato il momento di uscire dall’isola, arrivare sulla terraferma e ricevere il battesimo di sangue che farà di lui un uomo: uccidere con arco e frecce, uniche armi della loro comunità, il suo primo infetto. La loro spedizione solitaria, più complessa del previsto, sarà per Spike qualcosa di più di una semplice battuta di caccia o del suo primo drammatico confronto con il pericolo rappresentato dagli infetti: sarà la sua occasione di aprire gli occhi sulla complessità del mondo in cui vive e sul cammino pensato lui da suo padre, ma anche di scoprire che forse, da qualche parte, potrebbe esserci qualcuno in grado di curare sua mamma.

Disponibile in streaming dal 22 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 28 anni dopo.

Trap House (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di dicembre 2025 da vedere con Trap House, film d’azione diretto da Michael Dowse con Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis, Tony Dalton, Whitney Peak, Inde Navarrette, Zaire Adams, Kate del Castillo e Bobby Cannavale. Un agente sotto copertura della DEA e il suo partner affrontano, in un gioco del gatto e del topo, un gruppo di audaci e imprevedibili ladri: i loro stessi figli, adolescenti ribelli che hanno iniziato a derubare un pericoloso cartello, sfruttando le tattiche dei loro genitori e informazioni top-secret.

Disponibile in streaming dal 31 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Trap House.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Fallout – stagione 2 (original)

La principale novità Amazon Prime Video di dicembre 2025 da non perdere è senza dubbio la seconda stagione di Fallout, serie TV imperdibile per gli amanti dell’omonima serie di videogiochi Bethesda da cui è tratta. Racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l’apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale landa radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento. La nuova stagione riprenderà dall’epico finale della prima e ci accompagnerà in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. La serie vede protagonisti Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Questa nuova stagione è composta da otto episodi, rilasciati a cadenza settimanale fino al 4 febbraio 2026.

Disponibile in streaming dal 17 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Fallout.

Eventi live da non perdere su Amazon Prime Video

Marco Mengoni Live dalla Salle Pleyel di Parigi (live)

Questo mese di dicembre sono previsti su Prime Video due speciali eventi in diretta che faranno felici gli amanti della musica e dei videogiochi. Alle 21:00 del 3 dicembre 2025 viene trasmesso Marco Mengoni Live dalla Salle Pleyel di Parigi, la performance esclusiva dal suo tour “Live in Europe 2025”. La piattaforma streaming dà dunque l’opportunità di seguire in diretta l’evento, direttamente e comodamente da casa.

Disponibile live in streaming alle 21:00 del 3 dicembre 2025

The Game Awards 2025 (live)

L’altro evento live di questo mese in streaming su Prime Video è la cerimonia dei The Game Awards 2025. Quale sarà il gioco dell’anno? L’evento celebra i migliori videogiochi con premi, annunci delle novità in arrivo, esibizioni musicali della Game Awards Orchestra e molto altro ancora. La celebrazione annuale di fine anno dell’industria dei videogiochi, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles. Da non perdere per gli amanti del gaming.

Disponibile live in streaming alla 1:30 del 12 dicembre 2025

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo i film della saga de Il Signore degli Anelli, i quattro capitoli di Men in Black, tanti film di animazione per tutta la famiglia (tra Kung Fu Panda, Madagascar, Paddington, Hotel Transylvania e non solo), i film tratti dai libri di Dan Brown (Il codice da Vinci, Angeli e demoni, Inferno) e non solo. Vi ricordiamo anche che il 28 novembre è uscito su Prime Video Natale senza Babbo, nuova commedia natalizia con protagonisti Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri nei panni di Babbo Natale e consorte.

Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è partita la stagione della NBA, con tantissime partite da seguire su Prime Video.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a dicembre 2025 su Amazon Prime Video:

Impiegato del mese – 1° dicembre 2025

King Fu Panda – 1° dicembre 2025

Kung Fu Panda 3 – 1° dicembre 2025

Madagascar – 1° dicembre 2025

Madagascar 2 – 1° dicembre 2025

I pinguini di Madagascar: Il film – 1° dicembre 2025

I Croods – 1° dicembre 2025

I Croods 2 – Una nuova era – 1° dicembre 2025

Trolls World Tour – 1° dicembre 2025

Paddington – 1° dicembre 2025

Marco Mengoni live in Paris – 3 dicembre 2025

The Equalizer – Il vendicatore – 4 dicembre 2025

My Penguin Friend – 6 dicembre 2025

The Blacklist (stagione 4) – 7 dicembre 2025

Angeli e demoni – 9 dicembre 2025

Inferno – 9 dicembre 2025

Il codice da Vinci – 9 dicembre 2025

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello – 15 dicembre 2025

Il Signore degli Anelli – Le due torri – 15 dicembre 2025

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re – 15 dicembre 2025

Hotel Transylvania – 17 dicembre 2025

Hotel Transylvania 2 – 17 dicembre 2025

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa – 17 dicembre 2025

Outlander (stagione 7) – 18 dicembre 2025

28 giorni dopo – 19 dicembre 2025

Ace Ventura – L’acchiappanimali – 20 dicembre 2025

Ace Ventura – Missione Africa – 20 dicembre 2025

200% lupo – 22 dicembre 2025

Men in Black – 24 dicembre 2025

Men in Black II – 24 dicembre 2025

Men in Black 3 – 24 dicembre 2025

Men in Black: International – 24 dicembre 2025

Fatman – 24 dicembre 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Immaculate – La prescelta – 10 dicembre 2025

Bad Boys 4 – 12 dicembre 2025

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta – 20 dicembre 2025

Secret Team 355 – 31 dicembre 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Fargo (stagioni 1-4, 31 dicembre 2025) e Stargate SG-1 (stagioni 1-10, 31 dicembre 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio i film Black Phone 2 (dal 1° dicembre 2025), Tron: Ares (dal 2 dicembre 2025), A Big Bold Beautiful Journey (dal 10 dicembre 2025) e Regretting You: Tutto quello che non ti ho detto (dal 23 dicembre 2025), oltre alla serie TV IT: Welcome to Derry (dal 22 dicembre 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.