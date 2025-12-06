Quali sono le novità da vedere a dicembre 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese natalizio. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a dicembre 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Mickey 17

Tanti film da non perdere tra le novità NOW e Sky On Demand di dicembre 2025. Iniziamo con Mickey 17, pellicola diretta da Bong Joon Ho (premio Oscar con Parasite) ambientata in un futuro segnato da sovrappopolamento e disastri climatici. L’umanità cerca nuove terre da colonizzare, e la guida del tirannico Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), viene organizzata una spedizione verso Niflheim, un pianeta ghiacciato e inospitale. Mickey Barnes (Robert Pattinson), insieme all’amico Timo (Steven Yeun), si unisce all’equipaggio: mentre Timo diventa pilota, Mickey viene scelto come Sacrificabile, un lavoratore destinato a compiti estremamente pericolosi. Ogni volta che muore, una speciale tecnologia rigenera un suo clone, identico nell’aspetto e nei ricordi, permettendo alla missione di continuare senza perdere personale. Durante il lungo viaggio, Mickey muore numerose volte, sottoponendosi a esperimenti e missioni letali. Una volta arrivati su Niflheim, viene incaricato di catturare una misteriosa creatura aliena, ma precipita in un crepaccio e viene dato per morto. Seguendo il protocollo, la nave attiva un suo nuovo clone, Mickey18. Tuttavia, contro ogni previsione, Mickey17 riesce a sopravvivere e torna alla base, scoprendo con orrore l’esistenza del suo doppione. Essere un Multiplo è proibito dalle rigide regole della spedizione, e la loro coesistenza rappresenta una minaccia. Quando Mickey17 si rifiuta di farsi da parte, il fragile equilibrio della missione si spezza.

Disponibile dal 1° dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mickey 17.

Presence

Proseguiamo con Presence, film firmato Steven Soderbergh che unisce horror e thriller. La vicenda si svolge in una casa dei sobborghi residenziali di una cittadina americana, con prato curato e un passato di oltre cento anni. Quando ad abitarla arriva la famiglia Payne, alla ricerca di un nuovo inizio dopo un tragico evento che ha segnato profondamente la figlia minore Chloe, iniziano a verificarsi eventi sinistri e inspiegabili. La ragazza è la prima ad avvertire una presenza inquietante nella sua camera, ma le sue parole vengono inizialmente ignorate. Col passare dei giorni, però, strani rumori, movimenti impercettibili e oggetti fuori posto diventano sempre più frequenti, minando la serenità della famiglia e alimentando tensioni latenti. I nuovi ospiti si convincono che l’abitazione sia abitata da una forza maligna, qualcosa che era lì da prima del loro arrivo. La particolarità del film è che viene raccontato proprio dal punto di vista di questa misteriosa entità, che osserva gli esseri umani e li influenza in silenzio, con pazienza. Invisibile ma onnipresente, la presenza assiste al lento sgretolarsi della loro sicurezza, alimentando la paura giorno dopo giorno. Nel cast Lucy Liu, Julia Fox e Chris Sullivan.

Disponibile dal 3 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Presence.

Trust

Da guardare questo mese anche Trust, thriller diretto da Carlson Young con Sophie Turner, Katey Sagal, Billy Campbell e Peter Mensah. Racconta la storia di una star di Hollywood, che dopo essere stata travolta da uno scandalo decide di sparire per un po’ e rifugiarsi in una baita isolata, lontano dai paparazzi, dai social media e da un mondo che ora la giudica. La solitudine in cui si è rintanata, però, è solo un’illusione, perché non c’è solo lei lì. La donna viene tradita proprio dall’uomo di cui si fidava e unico alleato che le era rimasto, e rimane intrappolata in un gioco psicologico. Quando capisce che la fuga non è un’opzione, si trova costretta a lottare per la sua sopravvivenza.

Disponibile dall’11 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Trust.

Bad Boys: Ride or Die

Tra le novità NOW e Sky On Demand di dicembre 2025 da vedere c’è Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della popolare serie di film con protagonisti gli agenti (e amici da una vita) Mike Lowrey e Marcus Burnett (interpretati da Will Smith e Martin Lawrence). Questa volta i due si ritrovano a seguire le indagini di corruzione all’interno della polizia di Miami. Scoprono così che il loro ex Capitano Conrad Howard (Joe Pantoliano), ora defunto, è accusato di aver lavorato con i cartelli della droga. Questa scoperta però si ritorce contro di loro, visto che da quel momento sono sospettati di aver collaborato con lui e alcune organizzazioni criminali della città. Ora Lowrey e Burnett devono scappare per non farsi catturare da polizia e malviventi e per poter risolvere il caso lavorando al di fuori della legge. Tra imprese maldestre, fughe estreme ed esplosioni che mettono le loro vite in pericolo, i due agenti affrontano una missione senza precedenti. Riusciranno a cavarsela anche stavolta? Nel cast anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Tasha Smith e Joe Pantoliano.

Disponibile dal 15 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bad Boys: Ride or Die.

L’Amico Fedele

Cambiamo genere con L’Amico Fedele, film diretto da Scott McGehee e David Siegel con Bill Murray e Naomi Watts. Segue la storia di Iris (Naomi Watts), una scrittrice che vive a Manhattan e sta affrontando il lutto per la morte del suo caro mentore Walter (Bill Murray), che si è suicidato recentemente. La vedova di Walter, Barbara (Noma Dumezweni), le chiede di prendersi cura del cane del marito, un imponente Alano di nome Apollo. Iris, riluttante ma ispirata dalla storia di Hachikō, accetta di prendersene carico. Nonostante gli animali siano vietati nel suo appartamento, spera di sfruttare una clausola che le permetterebbe di tenerlo se il proprietario di casa non se ne accorge entro tre mesi. Ben presto viene scoperta, ma ormai è affezionata ad Apollo e si rifiuta di separarsene anche a rischio di essere sfrattata. Nel frattempo, la scrittrice inizia a riflettere sul suo passato, sulla perdita di Walter e sulla sua creatività, mentre cerca di trovare un equilibrio tra la vita personale e le sue nuove responsabilità.

Disponibile dal 19 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Amico Fedele.

La Trama Fenicia

Da vedere a dicembre su Sky e NOW c’è La Trama Fenicia, pellicola diretta da Wes Anderson con un cast capitanato da Benicio Del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera, e che comprende nomi come Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Willem Dafoe e Benedict Cumberbatch. Racconta la storia di un’azienda di famiglia che si trova al centro di una trama intricata e carica di tensione. Protagonisti sono Zsa-Zsa Korda, uno degli uomini più ricchi e potenti d’Europa, e sua figlia, sempre accompagnata dal suo tutore Bjorn Lund. Nonostante lavorino fianco a fianco nell’azienda di famiglia, il loro rapporto è segnato da conflitti e incomprensioni, che creano una dinamica familiare tesa e fragile. I due condividono un passato irrisolto e una quotidianità fatta di silenzi pesanti e sguardi sfuggenti. Questa complicata relazione padre-figlia subisce un ulteriore scossone quando entrano in un turbinio di eventi legati a un’oscura vicenda di spionaggio internazionale, che coinvolge segreti industriali, intercettazioni e ricatti. In un clima crescente di tradimenti e inganni, Zsa-Zsa e sua figlia si trovano costretti a fare scelte morali discutibili che minano ancora di più il loro rapporto, già compromesso da vecchie ferite mai del tutto rimarginate.

Disponibile dal 22 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Trama Fenicia.

Dragon Trainer

Il giorno di Natale arriva Dragon Trainer, film tratto dal libro Come addestrare un drago (di Cressida Cowell) e remake in live action dell’omonimo film di animazione del 2010. La vicenda è ambientata sulla selvaggia e remota isola di Berk, nella quale vivono i vichinghi, acerrimi nemici dei draghi da diverse generazioni. Tra di loro vi è Hiccup (Mason Thames), un giovane vichingo, figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler). Il ragazzo è diverso da tutti gli altri, ha una mente geniale, ma viene sottovalutato dall’intera comunità vichinga. Hiccup sfiderà secoli e secoli di tradizione e di odio stringendo amicizia con Sdentato, un drago temibile del tipo Furia Buia. Il loro legame rivelerà la vera natura dei draghi, da sempre concepiti erroneamente come terribili creature, e metterà in discussione quelle che per lungo tempo sono state le fondamenta della società vichinga. Insieme adAstrid (Nico Parker), giovane donna determinata e con un animo coraggioso, e al fabbro del villaggio Gambedipesce (Nick Frost), si ritroverà ad affrontare un mondo che teme e non comprende i draghi. Quando una minaccia antica riemerge, sia vichinghi che i draghi si troveranno in serio pericolo e il legame tra Hiccup e Sdentato diventerà la chiave per aprire le porte di un nuovo futuro. I due si spingeranno al di là dei confini terrestri e ridefiniranno il modo di essere eroe e leader, intraprendendo un nuovo percorso di pace tra draghi e vichinghi.

Disponibile dal 25 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dragon Trainer.

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Una delle novità NOW e Sky On Demand più attese di dicembre 2025 è sicuramente Mission: Impossible – The Final Reckoning, action diretto da Christopher McQuarrie e ottavo capitolo della celebre saga. Vede ancora una volta protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, specialista dello spionaggio sempre pronto ad affrontare missioni ad altissimo rischio. Ethan e il suo team si trovano ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia: devono rintracciare due chiavi che sbloccano un potente sistema di intelligenza artificiale, capace di causare disastri a livello mondiale, dai sabotaggi dei circuiti bancari internazionali al caos delle reti elettriche. A sfidarli in questa pericolosa corsa c’è Gabriel (Esai Morales), un misterioso individuo legato al passato di Ethan, anche lui alla ricerca delle chiavi. Una resa dei conti mozzafiato e acrobatica attraverso i continenti che culmina tra un treno in corsa e un aereo in volo.

Disponibile dal 26 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mission: Impossible – The Final Reckoning.

It Ends With Us – Siamo noi a dire basta

Cambiamo completamente genere con It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, film diretto da Justin Baldoni che vede protagonista Lily Bloom (Blake Lively), una giovane donna che si è trasferita a Boston per lasciarsi alle spalle i traumi dell’infanzia e intraprendere una nuova attività in proprio. Un giorno incontra l’affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Justin Baldoni) e tra i due nasce subito un’intesa speciale. Nonostante lui nutra un’avversione per le relazioni e metta subito le mani avanti, i due non possono fare a meno di innamorarsi molto rapidamente. Per Lily, la relazione con Ryle è una sfida perché le ricorda quella sofferta dei suoi genitori e fa riaffiorare in lei ferite del passato. Inoltre, quando Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), il suo primo amore, rientra inaspettatamente nella sua vita, la giovane donna deve capire cosa vuole realmente dalla vita.

Disponibile dal 28 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di It Ends with Us – Siamo noi a dire basta.

Un Film Minecraft

Chiudiamo le novità lato lungometraggi da vedere su NOW e Sky questo mese natalizio con Un Film Minecraft, trasposizione cinematografica in live-action dell’omonimo videogioco di successo. Racconta di un gruppo di improvvisati avventurieri, formato da Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), che dimenticano i loro quotidiani problemi quando vengono trascinati in uno strano mondo, l’Overworld, attraverso un misterioso portale apparso dal nulla. Qui si ritrovano in quello che appare come un paese delle meraviglie, dove tutto ha forma cubica e le leggi della natura sembrano rispondere a nuove, bizzarre regole. Per far ritorno a casa i quattro dovranno imparare come funziona questo mondo e proteggerlo. In loro aiuto arriva Steve (Jack Black), una sorta di esperto artigiano del posto. La missione permetterà loro di riscoprire le qualità che rendono ognuno di loro creativo e audace, quelle stesse abilità che dovrebbero aiutarli nella vita di tutti i giorni, anche lontano da quel mondo cubico.

Disponibile dal 29 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un film Minecraft.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Rainmaker

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand lato serie TV con The Rainmaker, serie legal thriller dal romanzo bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 ”L’uomo della pioggia”. Appena uscito dalla facoltà di legge, Rudy Baylor (interpretato da Milo Callaghan) si trova catapultato nel suo primo grande caso: uno scontro alla Davide e Golia contro Leo Drummond (John Slattery), avvocato di fama e vecchia volpe delle aule di tribunale. Ad affiancarlo, la sua mentore Bruiser (Lana Parrilla) e l’eccentrico e geniale assistente paralegale Deck (P. J. Byrne). Quando Rudy e il suo team scoprono due cospirazioni legate alla misteriosa morte del figlio di un cliente, il giovane avvocato dovrà scegliere fino a che punto spingersi per ottenere giustizia, e a quale prezzo.

Disponibile dal 5 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Rainmaker.

Amadeus (original)

Chiudiamo le principali novità del mese con Amadeus, serie basata sull’acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, adattata da Joe Barton. Quando il venticinquenne Amadeus arriva nella vivace Vienna del Settecento, il suo destino si intreccia con due figure fondamentali: la sua futura moglie Constanze Weber, di incrollabile fedeltà, e il devotissimo compositore di corte Antonio Salieri. Mentre il genio di Amadeus continua a sbocciare nonostante i suoi demoni interiori, una reputazione controversa e lo scetticismo della conservatrice corte viennese, Salieri è sempre più tormentato da quello che percepisce come un dono divino. Amadeus diventa una minaccia a tutto ciò che egli considera sacro: il suo talento, la sua reputazione e persino la sua fede in Dio. Salieri giura di distruggerlo. Quella che nasce come una rivalità professionale si trasforma in un’ossessione profondamente personale, destinata a durare trent’anni, e a culminare in una confessione di omicidio e in un disperato tentativo di legare per sempre il proprio nome all’eredità di Mozart.

Disponibile dal 23 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Amadeus.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Visto il mese, da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film della Collection Christmas (dal 1° al 31 dicembre 2025). Abbiamo inoltre la finale della nuova edizione di X Factor, le ultime puntate del GialappaShow e di All Her Fault, le nuove stagioni di MasterChef Italia e 4 Ristoranti e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a dicembre 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV e show:

LEGO Masters – Special Christmas – 2 dicembre 2025

Stunt | White Christmas – 2 dicembre 2025

Chicago Med (stagione 11) – 3 dicembre 2025

Chicago P.D. (stagione 13) – 3 dicembre 2025

Chicago Fire (stagione 14) – 3 dicembre 2025

X Factor 2025 (la finale) – 4 dicembre 2025

Me Contro Te presenta: Cattivissimi a Natale – 6 dicembre 2025

The White Princess (miniserie) – 6 dicembre 2025

Mistletoe Murders (stagione 1) – 6 dicembre 2025

La stranezza – 7 dicembre 2025

Hotspot – Amore senza rete – 8 dicembre 2025

FBI: International (stagione 4) – 8 dicembre 2025

Hot in Cleveland (stagione) – 8 dicembre 2025

GialappaShow (finale di stagione) – 8 dicembre 2025

MasterChef Italia (stagione 15, original) – 11 dicembre 2025

Bambi – 13 dicembre 2025

Icons – Harry Potter (documentario) – 13 dicembre 2025

Law & Order – I due volti della giustizia (stagione 24) – 14 dicembre 2025

All Her Fault (finale di stagione) – 14 dicembre 2025

Immaculate – La prescelta – 17 dicembre 2025

I Tre Tenori – Nascita di una leggenda – 18 dicembre 2025

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (stagione 11, original) – 21 dicembre 2025

Celebrity Sex Tapes – 22 dicembre 2025

Jeff Koons – Un ritratto privato – 26 dicembre 2025

Mistletoe Murders (stagione 2) – 27 dicembre 2025

IT: Welcome to Derry (nuovi episodi) – ogni lunedì

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q o a NOW per non perderti tutte le novità del mese.