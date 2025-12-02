Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di dicembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese natalizio, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a dicembre 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a dicembre 2025

Film in uscita su Netflix

Troll 2 (original)

Apriamo le novità Netflix di dicembre 2025 da non perdere con Troll 2, monster movie sequel del film uscito nel 2022, sempre diretto da Roar Uthaug. La pellicola riparte dalle conseguenze della battaglia conclusiva del primo capitolo, che aveva messo in evidenza la fragilità dei troll davanti alla luce solare. La calma riconquistata sembra, però, di breve durata. Quando un nuovo e pericoloso troll si risveglia e semina il caos in tutta la Norvegia, i fedeli avventurieri Nora, Andreas e il capitano Kris si trovano ad affrontare la missione più ardua di sempre. Per sconfiggere questa creatura che devasta tutto ciò che incontra e cercare risposte, dovranno stringere nuove alleanze e immergersi nel cuore della storia ancestrale del paese. Ma mentre il tempo stringe e le distruzioni causate dal mostro aumentano, la lotta dei nostri eroi per salvare la loro terra dalle tenebre sembra sempre più disperata. La missione si trasforma così in una corsa disperata contro il tempo, sospesa tra riferimenti al folklore, intuizioni scientifiche e operazioni militari, mentre la nuova creatura avanza lasciando dietro di sé una devastazione sempre più estesa.

Disponibile in streaming dal 1° dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Troll 2.

Jay Kelly (original)

Da guardare questo mese Jay Kelly, nuovo film del regista candidato all’Oscar Noah Baumbach presentato in anteprima in concorso alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Segue le vicende di una celebre star del cinema, Jay Kelly (interpretato da George Clooney), mentre intraprende un viaggio di scoperta personale, affrontando passato e presente, in compagnia del suo devoto manager Ron (interpretato da Adam Sandler). Un film commovente ed epico, ricco di umorismo, che racconta la coesistenza tra i rimpianti e i trionfi della vita. La pellicola ha esordito nei cinema selezionati lo scorso 19 novembre 2025, e arriva a dicembre in streaming su Netflix.

Disponibile in streaming dal 5 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jay Kelly.

Wake Up Dead Man – Knives Out (original)

Le novità Netflix di dicembre 2025 da vedere includono Wake Up Dead Man – Knives Out, terzo capitolo della serie di film dedicata al detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Benoit Blanc torna per affrontare il suo caso più pericoloso nel terzo e più oscuro capitolo dell’opera di Rian Johnson. Quando il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor) viene inviato ad affiancare il carismatico e focoso Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), è chiaro che qualcosa non va tra i banchi della chiesa. Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la pia signora della chiesa Martha Delacroix (Glenn Close), il riservato custode Samson Holt (Thomas Haden Church), l’avvocatessa sempre sotto pressione Vera Draven (Kerry Washington), l’aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico del paese Nat Sharp (Jeremy Renner), il celebre autore Lee Ross (Andrew Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Cailee Spaeny). Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la cittadina, l’assenza di un chiaro sospettato spinge la capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il rinomato detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica. Il film ha esordito nei cinema selezionati lo scorso 26 novembre, e arriva questo mese in streaming su Netflix.

Disponibile in streaming dal 12 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wake Up Dead Man – Knives Out.

Goodbye June (original)

Chiudiamo le novità lato film con Goodbye June, pellicola con la regia di Kate Winslet (al debutto in questa veste) con un ricco cast capitanato dalla stessa Winslet e da Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough ed Helen Mirren. Si svolge poco prima di Natale, quando un improvviso peggioramento della salute della madre getta quattro fratelli adulti e il loro irritante padre nel caos, mentre cercano di gestire le complicate dinamiche familiari e la prospettiva della perdita. Ma l’arguta June affronta il proprio declino a modo suo, con ironia tagliente, totale sincerità e un immenso amore.

Disponibile in streaming dal 24 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Goodbye June.

Serie TV da vedere su Netflix

L’amore è cieco: Italia (show original)

Passiamo alle novità Netflix di dicembre 2025 lato serie TV con L’amore è cieco: Italia, dating show e adattamento italiano del format di successo Love is Blind. Gli host Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono pronti a dare il via all’emozionante viaggio alla scoperta dell’amore vero, accompagnando i partecipanti nel percorso che li porterà a scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. Rappresenta un vero e proprio esperimento sociale, un approccio meno convenzionale al dating moderno, in occasione del quale un gruppo di single che vogliono essere amati per quello che sono avrà l’opportunità di cercare l’anima gemella senza le distrazioni del mondo esterno e scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. Dopo essersi visti ed essere promessi in matrimonio, i protagonisti avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza nella normale routine quotidiana di coppia fatta di lavoro, amici e parenti. La realtà e i fattori esterni li allontaneranno o, quando arriverà il giorno delle nozze, sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente? La serie è divisa in più parti, per un totale di dieci episodi: i primi quattro sono disponibili dal 1° dicembre, gli episodi 5-8 dall’8 dicembre e i due episodi finali dal 15 e dal 19 dicembre 2025.

Disponibile in streaming dal 1° dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’amore è cieco: Italia.

The Abandons (original)

Questo mese arriva The Abandons, nuova serie western dal creatore di Sons of Anarchy (Kurt Sutter) con un ricco cast capitanato da Lena Headey e Gillian Anderson. Territorio di Washington, 1854: le matriarche di due famiglie molto diverse tra loro, una ricca e privilegiata, legata da vincoli di sangue, l’altra composta da orfani ed emarginati, unita dall’amore e dalla necessità, vedono i loro destini intrecciarsi a causa di due crimini, un terribile segreto, un amore impossibile e un appezzamento di terra che nasconde un giacimento d’argento. Lo scontro riecheggia la lotta americana tra ricchi e poveri, dove la giustizia non riesce ad arrivare.

Disponibile in streaming dal 1° dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Abandons.

Sicilia Express – miniserie (original)

Da non perdere questo mese Sicilia Express, miniserie natalizia scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari e Angelo Tosto, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi. La miniserie è composta da cinque episodi.

Disponibile in streaming dal 5 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sicilia Express.

Man Vs Baby (original)

Gli amanti di Mr. Bean non possono lasciarsi sfuggire Man Vs Baby, la nuova serie comedy con protagonista Rowan Atkinson, sequel di Man Vs Bee del 2022. Dopo che il lavoro come custode di una villa high-tech finisce in malora a causa del fastidioso insetto di Man Vs Bee, Trevor Bingley lascia lo stressante mondo delle residenze private per la vita più tranquilla di custode scolastico. Almeno finché un’offerta allettante per sorvegliare un attico di lusso a Londra durante il periodo natalizio non si rivela troppo allettante per essere rifiutata. Ma alla fine del quadrimestre, quando nessuno viene a prendere Gesù Bambino dopo lo spettacolo scolastico, Trevor si ritrova con un altro compagno minuscolo e molto inaspettato. Con un attico da proteggere e un bambino da accudire, Trevor riuscirà ad avere il Natale tranquillo che spera, o i festeggiamenti sprofonderanno nel caos?

Disponibile in streaming dall’11 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Man Vs Baby.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft – stagione 2 (original)

I fan di Tomb Raider hanno questo mese pane per i loro denti con la seconda stagione di Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, serie animata ambientata dopo gli eventi della popolare trilogia di videogiochi Tomb Raider Survivor (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider). Segue un nuovo capitolo della vita dell’eroina giramondo nel ruolo dell’iconica avventuriera. Più di venticinque anni dopo la sua prima apparizione, Lara Croft (con la voce di Hayley Atwell nella versione originale) continua a esplorare antichi misteri e a scoprire verità perdute attraverso pericolose destinazioni mozzafiato. Dopo gli eventi della saga di Survivor, Lara Croft ha abbandonato i suoi amici per intraprendere avventure in solitaria sempre più rischiose. Ma deve tornare a casa quando a Croft Manor si verifica il furto di un pericoloso e potente artefatto cinese da parte di un ladro con un’inquietante connessione personale. Nel corso dell’ambiziosa missione di ricerca, Lara affronterà avventure in tutto il mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove si troverà faccia a faccia con il suo vero io e dovrà decidere che tipo di eroina vuole diventare.

Disponibile in streaming dall’11 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft.

Emily in Paris – stagione 5 (original)

Tra le novità di questo mese da non perdere anche la quinta stagione di Emily in Paris, serie TV con protagonista Lily Collins. In questa nuova avventura, Emily intraprende la dolce vita a Venezia e affronta ogni svolta che la vita le presenta. Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Disponibile in streaming dal 18 dicembre 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris.

Stranger Things – stagione 5, Volume 2 (original)

Chiudiamo con quella che è anche questo mese una delle novità Netflix più attese: stiamo parlando della quinta e ultima stagione di Stranger Things, che questo dicembre prosegue con la seconda parte (Volume 2, con tre episodi). Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta. La prima parte (episodi 1-4) è uscita il 27 novembre, la seconda (episodi 5-7) arriva a Santo Stefano e il gran finale a Capodanno: in tutti i casi, l’uscita è fissata alle 2:00 italiane.

Disponibile in streaming dal 26 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Stranger Things.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a dicembre 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a dicembre:

Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman e Adam Sandler (speciale original) – 1° dicembre 2025

All The Empty Rooms: le stanze di chi non tornerà (documentario original) – 1° dicembre 2025

Intervista col vampiro (stagione 1) – 1° dicembre 2025

Sean Combs: la resa dei conti (stagione 1, docuserie original) – 2 dicembre 2025

Killing Eve (stagioni 1-4) – 2 dicembre 2025

Isolati con la suocera (stagione 3, original) – 3 dicembre 2025

My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale (original) – 3 dicembre 2025

With Love, Meghan: Festeggiamo il Natale (speciale original) – 3 dicembre 2025

Satu (stagione 2, original) – 4 dicembre 2025

Papà ha salvato il Natale 2 (original) – 5 dicembre 2025

Love and Wine (original) – 5 dicembre 2025

The New Yorker at 100: storia di un settimanale (documentario original) – 5 dicembre 2025

Owning Manhattan: le proprietà più esclusive di New York (stagione 2, reality original) – 5 dicembre 2025

Colpevole (stagione 1, original) – 5 dicembre 2025

Masaka Kids, A Rhythm Within (documentario original) – 9 dicembre 2025

Blood Coast (stagione 2, original) – 9 dicembre 2025

Badly in Love (stagione 1, reality original) – 9 dicembre 2025

L’incidente (stagione 2, original) – 10 dicembre 2025

Record of Ragnarok (stagione 3, anime original) – 10 dicembre 2025

Lost in the Spotlight (original) – 11 dicembre 2025

Natale con uno sconosciuto (stagione 3, original) – 12 dicembre 2025

Città delle ombre (stagione 1, original) – 12 dicembre 2025

Dune: Parte Due – 15 dicembre 2025

Younger (stagioni 1-5) – 15 dicembre 2025

Me Contro Te – Il film: Operazione Spie – 16 dicembre 2025

Culinary Class Wars: sfida agli Chef (stagione 2, reality original) – 16 dicembre 2025

What’s in the Box (stagione 1, reality original) – 17 dicembre 2025

10DANCE (original) – 18 dicembre 2025

1975: l’anno che ha stravolto il mondo (documentario original) – 19 dicembre 2025

The Great Flood (original) – 19 dicembre 2025

Jake Paul vs. Anthony Joshua (speciale original) – 19 dicembre 2025

The Goldin Touch: i re dei memorabilia (stagione 3, reality original) – 23 dicembre 2025

Christmas Gameday: Cowboys Vs Commanders (evento sportivo live) – 25 dicembre 2025

Christmas Gameday: Lions Vs Vikings (evento sportivo live) – 25 dicembre 2025

Cashero (stagione 1, original) – 26 dicembre 2025

Cover-Up: il giornalista investigativo Seymour Hersh (documentario original) – 26 dicembre 2025

Members Only: Palm Beach (stagione 1, reality original) – 29 dicembre 2025

Carosello in Love – 30 dicembre 2025

Ricky Gervais: Mortality (original) – 30 dicembre 2025

Netflix mette anche a disposizione una selezione dedicata al periodo natalizio. Oltre alle novità previste proprio per questo mese, sono disponibili in streaming Buon Natal-ex!, Champagne Problems, Jingle Bell Heist – Rapina a Natale (arrivati nelle scorse settimane) e tanto altro. Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a dicembre 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.