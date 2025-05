Due nuovi smartwatch, rectius sportwatch, si aggiungono al listino di Garmin in data odierna: Forerunner 570 e Forerunner 970 sono ufficiali e il produttore non fa mistero di averli progettati avendo in mente un target ben preciso: quello degli atleti più esigenti, che necessitino di GPS e altre funzioni avanzate per dedicarsi alla corsa e al triathlon con dei degni compagni di allenamenti.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Forerunner 570 e 970

Come si accennava in apertura, Garmin Forerunner 570 e 970 sono degli sportwatch avanzati, sono dotati di GPS e di una suite di strumenti avanzati per l’allenamento, così come di informazioni sul recupero — fondamentale per ogni atleta —, ma anche Garmin Coach con possibilità di allenamenti personalizzati. In particolare, entrambi dispongono di microfono e altoparlante integrati, che — insieme ai report serali e non solo — tornano utili nella gestione del programma di allenamento.

Il modello più avanzato, ovvero Forerunner 970, si contraddistingue per la presenza di una torcia a LED e per nuove funzioni relative alle prestazioni, tra cui: Running Tolerance, Running Economy e la Perdita di Velocità di Passo. I due nuovi Garmin promettono autonomie decisamente interessanti: il produttore dichiara fino a 11 giorni per Forerunner 570 in modalità smartwatch e fino a 15 giorni per Forerunner 970.

I due modelli condividono buona parte della dotazione tecnica e delle funzioni dedicate, a partire dal display touch più luminoso di Garmin con un design a 5 tasti fisici pensato per la massima praticità di utilizzo, passando per i piani di allenamento gratuiti di Garmin Coach per il triathlon. Gli allenamenti vengono personalizzati sulla base di prestazioni, recupero e parametri di salute e il tutto è gestibile nell’app Garmin Connect, che consente di creare persino degli allenamenti multisport personalizzati.

Tra le funzioni dedicate agli sportivi possiamo citare anche: Previsione del tempo di gara, che stima il tempo di gara e il passo (se l’allenamento continua fino al giorno della gara); Finish Line suggerita, per accorciare i dati GPS fino al traguardo laddove ci si dimentichi di cliccare stop; Autolap per Timing Gates, per ottenere una creazione automatica dei giri percorsi coi relativi dati statistici. Quanto alla salute, invece, oltre al report serale già citato, si segnalano il tracciamento della Temperatura della pelle — con le variazioni legate ad attività recenti, ambiente in cui si dorme e altro — e le Variazioni della respirazione tramite Pulse Ox.

Se tutte queste carattestiche e funzioni sono comuni a Forerunner 570 e Forerunner 970, quest’ultimo vanta una serie di esclusive già citate in apertura: la Torcia LED controllabile dal display, Running Tolerance (che aiuta a comprendere l’impatto di ogni corsa sul corpo e a seguire un programma sano che consenta di prevenire gli infortuni), Running Economy (per migliorare l’efficienza della corsa sfruttando i dati raccolti dal nuovo cardiofrequenzimetro HRM 600 —venduto separatamente) e Perdita di Velocità del Passo (solo in abbinamento alla fascia HRM 600). Infine, Garmin Forerunner 970 non teme neppure gli allenamenti più avventurosi grazie alla lente in zaffiro antigraffio e alla lunetta in titanio.

Garmin Forerunner 570

Forerunner 570 non si limita a offrire dati relativi alla corsa, ma ogni mattina valuta la Training Readiness in base alla qualità del riposo e al recupero e suggerisce gli allenamenti più adatti; inoltre monitora salute e benessere tramite punteggio del sonno, Body Battery e tanto altro. Lo smartwatch di Garmin non manca di funzioni smart, come la gestione di notifiche di smartphone Android e iOS, il download di musica tramite varie piattaforme (Spotify, Deezer, Amazon Music), i pagamenti contactless via Garmin Pay, ma anche rilevamento degli incidenti, LiveTrack e altro ancora.

Forerunner 570 è disponibile in due misure, 42 mm e 47 mm, è dotato di una lunetta in alluminio e viene proposto in vari colori: Raspberry con cinturino Bone/Mango, Amp Yellow con cinturino Translucent Whitestone/Turquoise e Indigo con cinturino in silicone Translucent Imperial Purple/Indigo.

Garmin Forerunner 970

Forerunner 970 è dotato di cartografia integrata, con mappe a colori aggiornabili gratis; così facendo, è possibile creare e sincronizzare i percorsi prima di uscire e sfruttare la navigazione turn-by-turn. Gli utenti dediti all’esplorazione potranno sfruttare anche percorsi suggeriti creati per rimanere in linea ed entro i tempi di percorrenza.

Garmin Forerunner 970 è disponibile con cassa da 47 mm nei colori Carbon Gray DLC Titanium con cinturino in silicone Black/Translucent Whitestone, Titanium con cinturino in silicone Whitestone/Translucent Amp Yellow e Soft Gold Titanium con cinturino in silicone French Gray/Translucent Indigo.

Prezzi e diponibilità

I due nuovi sportwatch di Garmin saranno disponibili in Italia dal 21 maggio sul sito ufficiale, Forerunner 570 al prezzo di listino di 549,99 euro e Forerunner 970 a 749,99 euro.