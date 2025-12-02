Garmin ha recentemente annunciato il nuovo Garmin inReach Mini 3 Plus, un dispositivo pensato per le attività all’aperto e che permette agli amanti delle attività outdoor, soprattutto in montagna, di essere sempre in grado di comunicare, anche nelle zone scoperte dal segnale di rete mobile.

Si tratta di un comunicatore satellitare compatto che amplia la gamma di funzionalità disponibili con trasmissione dei dati via satellite con la possibilità di inviare e ricevere messaggi vocali e foto ma, unico neo, per sfruttarne appieno le funzionalità è richiesto un piano in abbonamento piuttosto costoso.

Garmin inReach Mini 3 Plus è ufficiale

Garmin inReach Mini 3 Plus è il nuovo comunicatore satellitare targato Garmin. Si tratta di un dispositivo compatto che gode della certificazione IP67 (resistenza ad acqua e polvere) e della certificazione MIL-STD-810, sintomi di una resistenza invidiabile, adatta a qualsiasi scenario.

Il dispositivo è dotato di un display touchscreen a colori da 1,9 pollici (permette di visualizzare fino a 1.600 caratteri, emoji e reazioni) ed è progettato per offrire maggiore tranquillità durante le escursioni e rivelarsi potenzialmente vitale in caso di emergenza agli appassionati di montagna. Sul corpo è presente un tasto SOS dedicato che, quando premuto, attiva una richiesta di soccorso con messaggio georeferenziato al centro internazionale di gestione dei soccorsi Garmin Response.

Garmin inReach Mini 3 Plus offre svariate opzioni di comunicazione, tra cui rientrano la condivisione in tempo reale della posizione (funzione LiveTrack) e l’invio di messaggi con coordinate GPS integrate. Tra le novità più interessanti rientrano la possibilità di creare e inviare messaggi vocali di 30 secondi (grazie al microfono e all’altoparlante integrati, con annessa trascrizione) e la possibilità di inviare e ricevere foto tramite l’app Garmin Messenger.

Chiude il pacchetto una batteria ricaricabile (tramite porta USB-C) che è in grado di offrire fino a 330 ore di autonomia con frequenza di tracciamento ogni 10 minuti, una durata che permette di usufruirne per più giorni consecutivi lontani dalle prese di ricarica.

Specifiche tecniche di questo comunicatore satellitare

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo comunicatore stallitare Garmin inReach Mini 3 Plus.

Dimensioni: 55 x 98 x 26,7 mm

x x Peso: 125,2 grammi

Certificazioni: IP67 , MIL-STD-810

, Display: MIP transflettivo a colori da 1,9″ (306 x 230 pixel) con supporto al tocco

da (306 x 230 pixel) con supporto al tocco Audio: altoparlante , microfono

, microfono Connettività: Bluetooth (BLE, ANT+)

(BLE, ANT+) Geolocalizzazione: GPS , Galileo , QZSS , Beidou

, , , Sensori: Bussola

Funzioni smart: previsioni meteo , comandi e note vocali

, Funzioni per outdoor e sicurezza: sirena , mappe , navigazione point-to-point , trackback , waypoint , percorsi

, , , , , Funzionalità inReach: in abbonamento SOS interattivo Invio/ricezione di SMS ed e-mail Invio/ricezione di messaggi di testo verso/da altri dispositivi Invio/ricezione di messaggi di gruppo Invio/ricezione di foto e messaggi vocali Scambio posizione con altri dispositivi InReach

Batteria: ioni di litio , ricaricabile tramite USB-C

, ricaricabile tramite Autonomia: fino a 330 ore con rilevamento inReach ogni 10 minuti

Immagini di questo comunicatore satellitare

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di Garmin inReach Mini 3 Plus

Il nuovo comunicatore satellitare Garmin inReach Mini 3 Plus è già disponibile all’acquisto in Italia sia sul sito ufficiale che presso rivenditori autorizzati da Garmin al prezzo consigliato di 499,99 euro.

Per quanto concerne i Piani di abbonamento inReach, utili per sbloccare molte delle funzionalità del dispositivo, gli utenti possono acquistarne uno tra i quattro disponibili (l’immagine sottostante evidenzia le caratteristiche dei vari piani):