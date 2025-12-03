Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per molti dei suoi smartwatch e sportwatch di fascia media e di fascia alta, coinvolgendo anche modelli non proprio recentissimi.

Tra i modelli che ricevono queste versioni in anteprima rientrano Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, e vivoactive 6, presentato lo scorso aprile e da allora disponibile in Italia, Venu X1, presentato a metà giugno e da allora disponibile in Italia, e Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre ma non ancora disponibile in Italia, ma anche i più datati Venu 3/3s e vivoactive 5. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento in beta per Garmin Venu 4

A quasi un mese dal precedente aggiornamento in forma stabile alla versione 15.16, Garmin torna ad aggiornare il recentissimo Venu 4 con un nuovo aggiornamento per coloro che hanno scelto di sposare il programma beta.

Per questi utenti arriva la versione 15.30, accompagnata da un changelog super risicato (che riportiamo di seguito) e da una nota importante sull’app ECG che non sarà disponibile installando software beta.

Changelog – Versione 15.30 beta (Venu 4) Varie correzioni di bug e miglioramenti

Nuovo aggiornamento in beta per Garmin vivoactive 6 e Venu X1

Anche stavolta, a quasi un mese dal precedente aggiornamento in forma stabile alla versione 15.16, Garmin torna ad aggiornare vivoactive 6 e Venu X1 per coloro che fanno parte del programma beta. In questo caso, la nuova versione è la 15.31 ma il changelog (sia per vivoactive 6 che per Venu X1) è identico a quello riportato poco sopra.

Changelog – Versione 15.31 beta (vivoactive 6 e Venu X1) Varie correzioni di bug e miglioramenti

Nuovo aggiornamento in beta per Garmin Fenix 8 e simili

A inizio novembre, Garmin ha rilasciato il major update (versione 20.19) per i smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

Nelle ultime ore, l’azienda ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti questi dispositivi, che ricevono la nuova versione 20.20 beta del software. Stando al changelog (che riportiamo di seguito), vengono risolti solo alcuni problemi ma non vengono introdotte nuove funzionalità.

Changelog (dalla versione 20.18 beta alla versione 20.20 beta) Risolto un possibile crash quando le mappe sono bloccate.

Risolto un possibile crash quando si utilizza la scorciatoia della torcia.

Risolto un problema per cui il conto alla rovescia dell’allarme SOS non veniva riprodotto durante la sospensione.

Nuovo aggiornamento in beta per Garmin Venu 3/3s e vivoactive 5

Passando ai modelli più datati, Garmin ha rilasciato nuovi aggiornamenti in beta anche per Venu 3, Venu 3s e vivoactive 5: tutti e tre gli smartwatch ricevono la nuova versione 17.02 che sostituisce la precedente 17.01 (sempre in beta).

Il changelog diffuso da Garmin (sia per Venu 3/3s che per vivoactive 5) parla di un paio di bug risolti ma, nel caso dei Venu 3 e 3s (come per Venu 4), informa gli utenti del fatto che l’app ECG che non sarà disponibile installando software beta.

Changelog – Versione 17.02 beta (Venu 3/3s e vivoactive 5) Risolto il problema di associazione con l’app Garmin Messenger

Risolto il problema con l’icona EasyCard

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.