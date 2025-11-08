Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software per dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi i Forerunner 970 e 570, sportwatch presentati nel mese di maggio che ricevono un corposo aggiornamento in forma stabile.

Parallelamente, l’azienda ha distribuito un nuovo aggiornamento in beta per la gamma Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal mese di gennaio e per Instinct Crossover AMOLED, presentato nel mese di settembre. Per tutti questi smartwatch, la nuova beta è l’ennesimo passo verso il prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per Garmin Forerunner 970 e 570: ecco le novità

Garmin ha rilasciato un nuovo major update per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570. Entrambi ricevono la nuova versione 15.16 del software (sostituisce la precedente versione 12.72 risalente allo scorso settembre).

Questa versione è la stessa di cui vi abbiamo parlato ieri per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Nel caso dei due sportwatch, tuttavia, il changelog fornito da Garmin è decisamente più corposo.

Changelog (versione 15.16) per Garmin Forerunner 970/570: Aggiunge una panoramica che tiene traccia delle modifiche ai dati sanitari e del benessere generale.

Consente il controllo delle notifiche a livello di app.

Aggiunge il supporto per i pedali con misuratore di potenza Rally 110/210.

Aggiunge un campo dati per il passo medio progressivo (rolling pace).

Aggiunge la possibilità di accedere al rapporto mattutino e al rapporto serale nel centro notifiche.

Aggiunge una vibrazione e/o un tono quando viene visualizzato il rapporto serale.

Consente al tasto “giù” di ignorare gli avvisi di allenamento.

Consente di tenere premuto il tasto “lap” per cambiare sport durante le attività multisport, liberando una singola pressione del tasto “lap” per registrare giri, pause o serie all’interno dello sport corrente.

Aggiunge un blocco automatico dei pulsanti nelle attività di arrampicata indoor.

Aggiunge il supporto per una complicazione del VO2 max in bici su alcuni quadranti dell’orologio.

Aggiunge un’app/glance per le previsioni di pesca (fish forecast).

Aggiunge il supporto per coprire lo schermo con il palmo per uscire da una notifica smart.

Aggiunge il supporto per la hotkey (tasto di scelta rapida) per la calcolatrice.

Riduce il ritardo quando si seleziona un’attività.

Risolve un problema che poteva causare un rapido esaurimento della batteria.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo in caso di ricezione di più notifiche smart consecutive.

Risolve altri problemi che potevano causare il ripristino del dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare lo schermo vuoto (schermo nero).

Risolve un problema che poteva comportare una notifica di errore falsa a seguito di una sincronizzazione Wi-Fi.

Risolve un problema in cui i pulsanti di accettazione e rifiuto nella schermata della chiamata in arrivo potevano non funzionare correttamente.

Risolve un problema che poteva causare l’esclusione dell’audio dell’altoparlante o il riavvio del dispositivo dopo aver tentato di rispondere a una telefonata mentre si riproduceva musica tramite gli altoparlanti.

Riduce la distorsione/interruzione del suono all’avvio dell’assistente telefonico.

Risolve un problema per cui un comando vocale poteva fallire se la musica era in riproduzione.

Risolve un problema che poteva causare la disattivazione dell’audio dell’assistente telefonico dopo una serie di comandi.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione dell’allarme di rilevamento degli incidenti tramite le cuffie connesse anziché tramite l’altoparlante del dispositivo.

Riduce il suono del clic all’inizio di una nota vocale.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione di una nota vocale a metà velocità.

Rimuove il collegamento per l’attivazione della modalità sonno poiché questa è ora gestita all’interno delle modalità di concentrazione (focus modes).

Esce dalla modalità sonno se un’attività viene completata verso la fine della finestra del sonno.

Silenzia gli avvisi di allenamento fuori intervallo (out-of-range) quando si è vicini al passaggio successivo.

Risolve un problema per cui il dispositivo poteva bloccarsi su una pista vicina e non correggersi se la corsa non proseguiva sulla pista.

Risolve un problema per cui il passaggio a un’attività di allenamento della forza (strength activity) durante la registrazione di un’attività di tipo diverso causava la fine dell’attività precedente.

Visualizza l’icona corretta per l’attività di camminata indoor.

Risolve un problema che poteva far sì che il numero della settimana del piano Garmin Run Coach mostrato sul dispositivo fosse diverso da quello mostrato su Garmin Connect Mobile.

Risolve un problema per cui gli avvisi vocali delle attività potevano non essere riprodotti alla frequenza corretta.

Migliora il conto alla rovescia dei giorni alla gara nello sguardo (glance) della gara.

Risolve un problema per cui una gara secondaria poteva essere mostrata al posto della gara principale nello sguardo della gara.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione delle medie meteorologiche storiche per gli eventi di gara associati a un percorso.

Risolve un problema per cui la funzione “Cerca nelle vicinanze” (Search Near) poteva fallire se selezionata nel menu Recenti.

Risolve un problema che poteva far sì che il quadrante del volume negli allarmi mostrasse un’impostazione imprecisa.

Consente lo spegnimento del dispositivo senza l’inserimento di un passcode.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni.

Nuovo aggiornamento (in beta) per Garmin Instinct 3 e altri modelli di fascia media

Garmin porta avanti il programma beta per tantissimi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Il tutti i casi, gli smartwatch ricevono la nuova versione 12.17 beta del software che va a sostituire le precedenti versioni 10.36 e 11.11 “stabili” (a seconda del modello specifico) e la precedente versione 12.12 beta.

La nuova beta porta ulteriori affinamenti a quello che sarà il prossimo aggiornamento in forma stabile. Di seguito riportiamo parte del changelog in cui Garmin suggerisce le modifiche specifiche per ciascun modello (riportiamo solo le novità che vanno oltre rispetto alla precedente beta).

Changelog (dalla versione 12.12 beta alla versione 12.17 beta) Modifiche per tutti gli Instinct 3 e Instinct E Aggiunto il supporto per Health Status. Fornisce modifiche ai dati sulla salute e sul benessere generale da visualizzare sull’app Garmin Connect. Modifiche esclusive per Instinct 3 Solar e Instinct E Aggiunta l’opzione campo dati quadrante orologio Pulse Ox.

Risolto il possibile consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo di quadranti orologio CIQ.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.