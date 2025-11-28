Il Black Friday continua a portare offerte interessanti soprattutto nel segmento dei wearable, dove Xiaomi riesce a posizionarsi con prodotti completi, accessibili e con un rapporto qualità-prezzo che molti competitor fanno fatica a replicare. Oggi tocca alla Xiaomi Smart Band 10, proposta a un prezzo che scende fino a 33,67 euro su Amazon, cioè ben il 33% in meno rispetto al prezzo consigliato di 49,99 euro. Una cifra che, inevitabilmente, attirerà l’attenzione di chi cerca un fitness tracker affidabile, leggero e ricco di funzioni senza spendere troppo.

Un’ottima offerta con il Black Friday Amazon per Xiaomi Smart Band 10

Uno dei punti di forza principali della Smart band 10 è il suo ampio display AMOLED da 1,72 pollici, un netto passo avanti rispetto alle generazioni precedenti non solo in termini di superficie utile, ma anche di qualità visiva complessiva. Xiaomi parla di cornici da appena 2 mm e di un rapporto schermo-copro del 73%, con una luminosità massima di 1.500 nit e refresh rate a 60 Hz, caratteristiche che rendono la lettura dei dati più immediata anche all’aperto, spesso e volentieri tallone d’Achille per i fitness tracker più economici.

Alcuni di voi potrebbero aver notato come, negli ultimi anni, l’autonomia di questo genere di dispositivi sia spesso sacrificata a favore di schermi più grandi e funzioni aggiuntive; non è il caso della Xiaomi Smart Band 10, l’azienda dichiara infatti fino a 21 giorni di durata con uso standard, un valore che permette di dimenticarsi la ricarica per settimane. Presente a tal proposito anche la ricarica rapida, utile quando serve riportare il dispositivo al 100% in tempi ridotti.

Per quanto riguarda l’attività fisica, la Smart Band 10 di Xiaomi supporta oltre 150 modalità sportive, con monitoraggio avanzato del battito cardiaco e rivelazione dei principali parametri durante gli allenamenti; non manca il monitoraggio professionale del sonno, pensato per restituire un quadro più dettagliato delle varie fasi notturne e della qualità complessiva del riposo.

La Xiaomi Smart Band 10 adotta una struttura multimateriale con cassa in alluminio, disponibile in diverse colorazioni; non manca inoltre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, caratteristica necessaria per monitorare correttamente attività fisiche come il nuoto.

Considerando le specifiche, display grande e luminoso, autonomia abbondante e tante modalità sportive, l’offerta odierna si posiziona come una delle più interessanti del Black Friday nel segmento dei fitness tracker sotto i 40 euro; una proposta ideale per chi vuole aggiornare una smart band datata o avvicinarsi per la prima volta al mondo dei wearable senza troppi compromessi.

Il modello in offerta a 33,67 euro è la variante color Argento, per chi fosse interessato vi lasciamo qui sotto il link per procedere al’acquisto.

