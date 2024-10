Xiaomi ha da poco presentato (per il momento sul mercato di casa) la Xiaomi Smart Band 9 Pro, la nuova generazione del modello “di punta” della propria gamma di smartband che affianca, come di consueto, la Xiaomi Smart Band 9, annunciata in Cina lo scorso luglio e già disponibile all’acquisto in Italia dalla fine di agosto.

In attesa che la versione Pro arrivi dalle nostre parti, andiamo a vedere quali sono le principali differenze tra la popolarissima smartband del produttore cinese e la sua versione più grande, che tanto si avvicina al mondo degli smartwatch.

Xiaomi Smart Band 9 vs Xiaomi Smart Band 9 Pro

La prima, grossa, differenza tra Xiaomi Smart Band 9 e Smart Band 9 Pro risiede nelle forme, nelle dimensioni e, di rimando, nel display: la prima è decisamente più compatta, con la classica forma a “pillola” e offre un display verticale da 1,62 pollici; la seconda ha un form factor rettangolare, ricordando più da vicino un orologio tradizionale, e offre un display da 1,74 pollici. In entrambi i casi, i pannelli offrono refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco a 1200 nit; entrambe non dispongono dei pulsanti fisici, quindi tutto si controlla tramite tocco.

Dal punto di vista dei materiali, al netto della versione con cassa in ceramica della piccolina, le due anime della smartband di Xiaomi presentano una cassa in alluminio e a protezione del display troviamo vetro, Corning Gorilla Glass Victus nel caso del modello Pro. Per quanto riguarda i cinturini, entrambe offrono svariate opzioni sia per i colori che per i materiali (TPU, eco-pelle, maglia milanese).

La differenza dimensionale tra i due modelli ha consentito a Xiaomi di inserire una batteria molto più capiente sulla Smart Band 9 Pro: nonostante gli oltre 100 mAh di differenza, entrambe offrono un’autonomia che può raggiungere i 21 giorni (senza Always-on Display attivo); sul fronte della ricarica, la piccolina si ricarica in un’ora mentre la Pro impiega 15 minuti in più per una ricarica completa. In entrambi i casi, la ricarica avviene tramite basetta magnetica.

Sul fronte del monitoraggio della salute e del fitness, entrambe possono contare su un sistema di sensori aggiornato e sui nuovi algoritmi implementati da Xiaomi, garantendo praticamente le stesse potenzialità all’utente: monitoraggio di svariati parametri (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, livelli di stress, ciclo mestruale) e tracciamento di oltre 150 sport.

La Xiaomi Smart Band 9 Pro ha una marcia in più soprattutto nel tracciamento degli sport, potendo contare sui servizi di geolocalizzazione (assenti sul modello base) che permettono all’utente di tenere traccia, ad esempio, del percorso seguito durante una sessione di corsa, senza la necessità di avere lo smartphone al seguito. Sulla Pro è presente anche l’NFC, assente sulla base (almeno in quella venduta qua in Italia), utilissimo perché supporta le chiavi dell’auto in formato digitale, le tessere per i trasporti pubblici e le carte per i pagamenti

Sul fronte della connettività, entrambe si associano agli smartphone (Android o iOS) via Bluetooth, consentono di leggere (ma non di rispondere) alle notifiche, e possono essere personalizzate tramite l’app Mi Fitness, scegliendo tra un’infinità di quadranti personalizzati e personalizzabili.

Confronto specifiche tra Xiaomi Smart Band 9 e Smart Band 9 Pro

# Smart Band 9 Smart Band 9 Pro Dimensioni 46,53 x 21,63 x 10,95 mm 43,27 x 32,49 x 10,8 mm Peso 15,8 grammi (senza cinturino) 24,5 grammi (senza cinturino)

Materiali TPU, eco-pelle, metallo (cinturino)

vetro (parte frontale)

alluminio (cassa) TPU o eco-pelle (cinturino)

vetro (parte frontale)

alluminio (cassa) Display AMOLED da 1,62″

Risoluzione: 192 x 490 pixel

Refresh rate: 60 Hz

Luminosità di picco: 1200 nit AMOLED da 1,74″

Risoluzione: 336 x 480 pixel

Refresh rate: 60 Hz

Luminosità di picco: 1200 nit Sensori Accelerometro

Giroscopio

Frequenza cardiaca

Luce ambientale Accelerometro

Giroscopio

Sensore geomagnetico

Battito cardiaco

Pulsossimetro

Luce ambientale Specifiche Resistenza all’acqua (5 ATM)

Motore lineare della vibrazione

Oltre 200 quadranti disponibili Resistenza all’acqua (5 ATM)

Motore lineare della vibrazione

Oltre 100 quadranti pre-installati Connettività Bluetooth 5.4

Compatibile con Android 8.0+

Compatibile con iOS 12.0+

App Mi Fitness Bluetooth 5.4, GNSS, NFC

Compatibile con Android 8.0+

Compatibile con iOS 12.0+

App Mi Fitness Salute Frequenza cardiaca

Saturazione dell’ossigeno

Livelli di stress

Monitoraggio del sonno

Ciclo mestruale Frequenza cardiaca

Saturazione dell’ossigeno

Livelli di stress

Monitoraggio del sonno

Ciclo mestruale Fitness Oltre 150 sport tracciabili

Modalità “Running Clip” per agganciarla alle scarpe e monitorare 13 metriche. Oltre 150 sport tracciabili

Modalità professionali di tracciamento per corsa (con GPS) e nuoto. Batteria 233 mAh (ricarica in un’ora) 350 mAh (ricarica in 75 minuti) Autonomia fino a 21 giorni

fino a 21 giorni

Capitolo prezzi: quanto costano Xiaomi Smart Band 9 e Smart Band 9 Pro?

La Xiaomi Smart Band 9 è disponibile in Italia, nelle cinque colorazioni Arctic Blue, Glacier Silver, Midnight Black, Mystic Rose e Titan Gray, al prezzo consigliato di 39,99 euro sia su Amazon che sul sito ufficiale del produttore cinese.

La Xiaomi Smart Band 9 Pro è attualmente disponibile solo in Cina, nelle tre colorazioni nero, oro rosa e argento con cinturino in TPU (abbinato) al prezzo di 399 yuan (circa 52 euro) o nella versione con cinturino in pelle Bianco Latte (colorazione argento) al prezzo di 449 yuan (circa 58 euro).

È difficile suggerire quale scegliere tra questi prodotti, ognuno con delle peculiarità: se cercate un dispositivo compatto che faccia tutto ciò che promette o semplicemente una smartband economica, la Xiaomi Smart Band 9 potrebbe essere la scelta giusta; se invece cercate un dispositivo che faccia le stesse cose ma che offra un display più grande e un design più vicino a quello di uno smartwatch, allora la scelta giusta è la Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Non ancora disponibile in Italia, la nuova Smart Band 9 Pro dovrebbe fare il suo debutto sul mercato italiano fra qualche mese. In Italia, è ancora oggi disponibile all’acquisto la precedente Xiaomi Smart Band 8 Pro: lanciata con un prezzo di listino pari a 79,99 euro (prezzo che potrebbe ereditare il nuovo modello), questa smartband viene attualmente proposta a 69,99 euro sia su Amazon che sul sito ufficiale del produttore cinese.

