Indossare un orologio smart non è da tutti, l’ingombro e il fastidio, tanto del cinturino quanto della cassa, spesso rappresenta un limite insormontabile anche per chi vuole un dispositivo intelligente al polso per leggere al volo notifiche e tracciare l’attività fisica. È principalmente per questo motivo che nascono le smartband, dispositivi più compatti, più ergonomici, più leggeri e spesso con un’autonomia decisamente maggiore; non a caso poi sono chiamati fintess tracker, sia perché consentono di monitorare vari sport e attività, sia perché ergonomici da portare in tutte le situazioni e avere così un report del proprio movimento.

In quest’ottica, dopo aver selezionato per voi i migliori smartwatch e i migliori smartwatch Android, in questa occasione andiamo a fare una selezione aggiornata delle migliori smartband.

Il nostro focus in questo caso sarà tutto incentrato sul rapporto qualità/prezzo, suddivideremo dunque i prodotti in poche fasce in modo da aiutarvi nella scelta a partire dal vostro budget. Per ciascun prodotto poi troverete indicate le migliori offerte così da risparmiare il più possibile. Purtroppo non sono al momento disponibili smartband con NFC, di conseguenza con nessuna smartband potrete fare pagamenti NFC.

Come scegliamo le Smartband

Prima di addentrarci nella selezione è necessario spiegarvi come scegliamo le migliori smartband. Così come per le restanti guide all’acquisto, il nostro principale focus è la prova sul campo. Abbiamo infatti l’opportunità di provarle praticamente tutte così da sperimentare nella vita di tutti i giorni il reale comportamento, sia per quanto concerne l’indosso, e quindi il fastidio, sia per quanto concerne l’affidabilità nella rilevazione dei numeri come battito cardiaco, passi, calorie bruciate, etc.

Bisogna tuttavia tenere presente che si tratta di Smartband e Fitnessband, non sono quindi adatte a chi sta cercando un prodotto dedito allo Sport, a meno che non si alzi il budget almeno sopra i 100 Euro. In alternativa se volete uno strumento professionale il nostro consiglio è quello di guardare ai migliori sportwatch.

Un altro fattore importante poi, che abbiamo utilizzato come criterio di selezione, è la visibilità dello schermo; anche sotto al solo deve essere ben visibile, non da meno la presenza di un rilevatore del battito cardiaco, caratteristica per noi fondamentale per migliorare la misurazione dei valori.

Infine, ma non per meno importanza, non escluderemo a priori un brand, troverete smartband Xiaomi, Redmi, Huwei, Fitbit, Garmin, Samsung o di qualsiasi altro brand, l’importante che siano di qualità e che abbiano superato i nostri test.

Migliori smartband sotto i 50 euro

Su questa fascia di prezzo rientrano prodotti in genere perfetti per chi presta poca attenzione sia ai numeri rilevati sia alla qualità costruttiva. Sono smartband perfette come regalo tech a una persona che si allena poco o per nulla ma sono un ottimo strumento per iniziare a prendere coscienza di quanto ci si muove nella vita di tutti giorni (e per contro quanto si è sedentari).

Xiaomi Mi Smart Band 8

La versione presentata nel 2023 è una soluzione comunque valida rispetto al nuovo modello se più economica. Ha uno schermo da 1,62"di tipo AMOLED luminoso (600 nits), e ha un sistema di aggancio moderno che diventa simile a quello in uso sugli smartwatch. Cambia ancora, rispetto al passato, il cavo di ricarica, che continua a utilizzare dei magneti, durante la ricarica si attiva una sorta di ambient mode molto comoda. Peccato per l'assenza della tecnologia NFC per i pagamenti dal polso, e per il GPS, ancora riservato a una versione superiore. È compatibile con smartphone Android e iPhone con l'applicazione Mi Fitness.

Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 è l'ultimo modello della regina delle smartband, uscita nel tardo 2024. La casa cinese con questo prodotto si è sempre distinta per un rapporto qualità prezzo inarrivabile dalla concorrenza. Le novità rispetto alla Smart Band 8 non sono moltissime: il display è un filo più luminoso, 1200 nits, e più fluido nelle animazioni con un refresh rate a 60 Hz. Per il resto offre 150 modalità sportive, misura battito cardiaco, SpO2, analizza il sonno e ovviamente conta i passi. Riceve le notifiche ma non si può rispondere. Non è perfetta nella rilevazione ma offre una discreta reportistica a fine giornata. Manca ancora il GPS, funzionalità relegata alle versioni Pro. È compatibile con smartphone Android e iPhone con l'applicazione Mi Fitness.

HUAWEI Band 9

Leggero e confortevole, con un peso di soli 14 grammi e uno spessore di 8,99 mm, HUAWEI Band 9 è una delle smartband più ergonomiche. Il cinturino è realizzato in fluorelastomero, un materiale morbido e delicato sulla pelle, progettato per durare nel tempo. Il design traforato permette una buona traspirazione e le due fibbie assicurano una vestibilità aderente. Il dispositivo è dotato di HUAWEI TruSleep 4.0, un sistema che monitora l'efficienza del sonno e la respirazione notturna, fornendo dati sulla frequenza cardiaca, il livello di SpO2, la frequenza respiratoria e eventuali anomalie. Il monitoraggio della salute è migliorato grazie a HUAWEI TruSeen 5.5, che fornisce rilevamenti precisi della frequenza cardiaca durante l'attività fisica. Ha una batteria di lunga durata, che con una ricarica di 5 minuti può durare fino a 2 giorni, o fino a due settimane con una ricarica completa di 45 minuti. Luminosità automatica e 100 diverse modalità di allenamento completano il pacchetto. Non ha il GPS. È compatibile con smartphone Huawei, Android e iPhone con l'applicazione Huawei Health da scaricare sul sito Huawei AppGallery.

Migliori smartband sotto i 100 euro

Su questa fascia di prezzo iniziano a venire offerte smartband di qualità, alcune addirittura con GPS ma soprattutto con sensori e rilevazioni più accurati.

Samsung Galaxy Fit3

Samsung non è mai stata bravissima con l smartband ma la Galaxy Fit3 raggiunge finalmente una interessante maturità. È dotata di un ampio display AMOLED protetto da un vetro curvo 2.5D e racchiuso in un corpo di alluminio. La batteria, da 208 mAH, offre fino a 13 giorni di autonomia e può essere ricaricata rapidamente, raggiungendo il 65% in soli 30 minuti. Offre un monitoraggio completo della salute e del fitness, grazie all'app Samsung Health, e include funzioni avanzate per il monitoraggio del sonno, SpO2, HR e stress. È resistente alla polvere e all'acqua, con una classificazione di 5 ATM e IP68. Adatto per la corsa, il ciclismo e altri sport, ha una chiusura a fibbia e una garanzia limitata. Attenzione che è compatibile esclusivamente con smartphone Android con l'applicazione Galaxy Wearable.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Xiaomi Smart Band 8 Pro è dotata di un display AMOLED da 1,74", che rispetto ai modelli precedenti, offre un'esperienza d'uso migliorata grazie alla sua semplicità di funzionamento e chiarezza delle informazioni. Il display, con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e 16,7 milioni di colori, garantisce una visione ottimale e dettagli nitidi. L'interfaccia è stata aggiornata, rendendo più accessibili le funzioni Meteo, Agenda e Calendario, ed è personalizzare nel layout su quattro schermate diverse. Il chip GNSS integrato supporta i sistemi satellitari BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, permettendo un monitoraggio preciso del percorso durante l'attività fisica. Infine, offre un monitoraggio della salute, rilevando stress, SpO2, frequenza cardiaca e sonno. È compatibile con smartphone Android e iPhone, con l'applicazione Mi Fitness.

Migliori smartband con GPS

Infine vediamo un estratto delle migliori smartband con GPS, perfette per chi vuole fare attività fisica all'aperto tracciando il proprio percorso senza la necessità di portarsi dietro lo smartphone e senza la pesantezza di uno smartwatch/sportwatch.

HUAWEI Watch Fit 3

Un outsider di questa guida ma in termini ergonomici paragonabile a una smartband. Huawei Watch Fit 3 è uno smartwatch elegante e versatile, progettato per chi cerca un dispositivo completo per il fitness e il benessere. Dotato di un ampio display AMOLED rettangolare, offre una visualizzazione chiara e vivida delle notifiche e delle informazioni, permettendo di inviare in risposta emoji o risposte rapide. Tra le sue principali funzionalità ci sono il monitoraggio di oltre 100 modalità sportive, il rilevamento del battito cardiaco in tempo reale, il monitoraggio del sonno e il controllo del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Grazie alla lunga durata della batteria, alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM, e al GPS, il Watch Fit 3 è un ottimo compagno per lo sport e l'uso quotidiano, combinando stile e praticità. Ulteriori dettagli nella recensione di HUAWEI Watch Fit 3

Garmin vívosmart 5

Il brand Garmin è una garanzia in ambito sportivo e la vívosmart 5 è una smartband moderna ma soprattutto affidabile nelle rilevazioni. È dotata di un display OLED touchscreen e di un'interfaccia a pulsanti, impermeabile e con una batteria ricaricabile che dura fino a 7 giorni; si connette allo smartphone permettendo di visualizzare e interagire con le notifiche, seppur in maniera limitata. Dispone di sensori di ultima generazione per monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione Pulse Ox, utili per il monitoraggio quotidiano, durante l'attività fisica e per l'analisi avanzata del sonno. Offre un set completo di funzioni Garmin per il fitness e la salute, tra cui il monitoraggio del sonno, ciclo mestruale e gravidanza. Durante le attività all'aperto, può utilizzare il GPS dello smartphone per ottenere dati di posizione, passo, velocità e distanza. È compatibile con smartphone Android e iPhone con l'applicazione Garmin Connect.

Fitbit by Google Charge 6

La prima smartband di Google (nata dopo l'acquisizione di Fitbit) è decisamente valida. Ottimo display con cassa in alluminio e Gorilla Glass 3, tasto fisico per la navigazione e una dotazione di tutto rispetto. Oltre al monitoraggio cardiaco, a quello del sonno, alla misurazione della temperatura cutanea e dello stress, dispone di un sistema di localizzazione GPS, ideale per tracciare lo sport all'aperto senza dover avere con sé uno smartphone. Prezzo fra i più alti delle varie smartband e la motivazione è solo una: è fra le più affidabili in termini di misurazione dei dati vitali e di attività fisica, come si suol dire "la qualità si paga". È compatibile con smartphone Android e iPhone con l'applicazione Fitbit.

Migliori smartband in assoluto

La nostra selezione alle migliori smartband termina qui ma restiamo a disposizione nei commenti per eventuali chiarimenti o domande. Inoltre se avete provato con soddisfazione una smartband non presente in lista potete segnalarcela sempre nei commenti, indubbiamente la rivaluteremo sicuramente.