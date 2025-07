A pochi giorni dal debutto, Xiaomi torna a far parlare di sé con il primo aggiornamento firmware dedicato alla Smart Band 10, il popolare fitness tracker che punta a conquistare il pubblico con una combinazione di funzionalità smart e prezzo aggressivo.

La versione software 2.1.71 introduce una serie di novità interessanti, tra cui vibrazioni personalizzate, giochi basati sul movimento e nuovi widget, oltre a una serie di ottimizzazioni pensate per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Primo aggiornamento software per Xiaomi Smart Band 10

Uno degli aspetti più curiosi dell’aggiornamento riguarda i nuovi pattern di vibrazione, che permettono di riconoscere immediatamente la tipologia di avviso senza dover guardare il display, nello specifico Xiaomi ha introdotto opzioni aggiuntive per alcune delle categorie principali, come Chiamate, Sveglie e Notifiche.

Queste categorie possono quindi beneficiare di nuove modalità di personalizzazione della vibrazione, mentre le altre come i promemoria i attività o il raggiungimento degli obbiettivi mantengono per ora il classico feedback standard; il nuovo motore di vibrazione incluso nella Smart Band 10 offre un feedback più netto e immediatamente riconoscibile, un piccolo dettaglio che nell’uso quotidiano fa la differenza e rende l’esperienza più intuitiva.

La seconda novità è già nota a chi ricorda il precedente modello di Xiaomi, si tratta dei giochi somatosensoriali: anche nella Smart Band 10 infatti è ora possibile accedere a una selezione di mini giochi che si controllano muovendo il polso o il braccio.

Non si tratta di nuovi titoli, bensì di una riproposizione di quelli già noti agli utenti del brand, pensati più che altro per offrire un passatempo veloce e divertente; va sottolineato che la disponibilità dei giochi potrebbe variare in base alla regione, quindi alcuni utenti potrebbero non vederli subito.

L’aggiornamento firmware 2.1.71 introduce anche una serie di ottimizzazioni generali, come nuovi widget che consentono di accedere più rapidamente alle informazioni principali, correzioni di bug minori e un incremento della stabilità complessiva del sistema.

Come spesso accade con questo genere di aggiornamenti, molte delle modifiche non saranno immediatamente percepibili, ma contribuiscono a rendere la Smart Band 10 più fluida e reattiva nel tempo; per controllare l’eventuale disponibilità dell’update è sufficiente effettuare la ricerca tramite l’app Mi Fitness.

La Xiaomi Smart Band 10 era già apprezzata per alcune migliorie significative rispetto alla generazione precedente, un display più grande e luminoso, una nuova bussola utile per il monitoraggio del nuoto, la trasmissione della frequenza cardiaca verso dispositivi esterni e un motore di vibrazione potenziato.

Tuttavia non mancano alcuni limiti, primo fra tutti l’assenza della tecnologia NFC fuori dalla Cina, nonostante ciò la Smart Band 10 si conferma una delle proposte più interessanti per chi cerca un fitness tracker accessibile ma completo.