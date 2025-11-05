Apple sembra pronta a ridefinire, ancora una volta, la propria strategia nel mondo dei laptop; secondo quanto riportato da Bloomberg l’azienda di Cupertino starebbe infatti lavorando a un nuovo MacBook a basso costo, equipaggiato con chip della serie A (lo stesso impiegato sugli iPhone), con l’obbiettivo di proporre un notebook dal prezzo ben al di sotto dei 1.000 dollari.

Un progetto che, se confermato, rappresenterebbe una svolta significativa: per la prima volta un Mac utilizzerà un processore nato per smartphone, un chiaro segnale della maturità raggiunta dai chip mobili di Apple e dalla volontà di espandere la gamma Mac verso una fascia di prezzo finora mai davvero esplorata.

Apple lavora a un MacBook per tutti, con chip iPhone e display LCD

Stando alle indiscrezioni, il nuovo laptop avrà un display LCD di fascia bassa e uno schermo leggermente più piccolo rispetto ai 13,6 pollici dell’attuale MacBook Air; l’obbiettivo è contenere i costi, mantenendo però un design completamente nuovo pensato per utenti casual, studenti e aziende, tre segmenti di mercato particolarmente sensibili al prezzo.

Il riferimento di Bloomberg a un costo in linea con i circa 600 dollari di un iPad entry level con Magic Keyboard Folio lascia intendere che Apple punti a un notebook posizionato tra l’iPad e il MacBook Air, colmando quel vuoto di mercato che da anni resta scoperto nella line up dell’azienda.

Curiosamente, i primi test avrebbero mostrato che il chip degli iPhone è in grado di offrire prestazioni persino superiori all’M1, il primo SoC Apple Silicon ottimizzato per Mac lanciato nel 2020; una dimostrazione ulteriore dell’efficienza e della potenza dei chip della serie A.

L’analista Ming-Chi Kuo, spesso fonte affidabile quando si parla della supply chain di Apple, aveva già anticipato mesi fa l’esistenza di un MacBook economico basato sul chip A18 Pro, lo stesso dei modelli iPhone 16 Pro; secondo Kuo il dispositivo sarà proposto in più colorazioni, argento, blu, rosa e giallo, richiamando in parte l’estetica più vivace dei vecchi MacBook in policarbonato.

Un dettaglio non da poco, che potrebbe rendere il nuovo laptop particolarmente appetibile per studenti e creativi, senza scarificare l’identità premium che contraddistingue la linea Mac.

Il report di Bloomberg menziona inoltre che Apple avrebbe già completato i lavori su un nuovo MacBook Air con chip M5, previsto per l’inizio del 2026, mentre versioni potenziate con M5 Pro e M5 Max sarebbero attualmente in fase di sviluppo per i modelli MacBook Pro.

Tutto ciò conferma una strategia a doppio binario, da un lato l’evoluzione della linea tradizionale basata su Apple Silicon, dall’altro una nuova famiglia di portatili più accessibili, costruiti sull’esperienza maturata con i processori mobili e pensati per portare macOS a un pubblico più ampio.

L’arrivo di un MacBook dal prezzo inferiore ai 1.000 dollari rappresenterebbe, di fatto, una mossa simile a quella vista con la linea iPhone SE; offrire un prodotto completo e performante, ma con compromessi mirati per mantenere il prezzo competitivo. Resta da capire come Apple gestirà la coesistenza tra questo nuovo laptop e gli iPad ibridi con tastiera.

Se davvero arriverà un MacBook con chip iPhone a meno di 1.000 dollari il mercato dei laptop, già scosso dall’ascesa dei modelli ARM e dei Chromebook evoluti, potrebbe cambiare profondamente sotto la spinta di Apple; il debutto è previsto per la prima metà del prossimo anno, non ci resta che attendere per saperne di più.