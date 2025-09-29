Stando ad alcuni rumor emersi in Rete nelle ultime ore, sembrerebbe che la produzione dei nuovi MacBook dotati di chip proprietario M5 sia sempre più vicina ai blocchi di partenza: scopriamone insieme tutti i dettagli.
MacBook con chip M5: la produzione dovrebbe partire tra poco
Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg all’interno della sua newsletter Power On, Apple si starebbe preparando ad avviare la produzione su larga scala dei suoi nuovi modelli di MacBook Pro e MacBook Air dotati del chip proprietario M5 al loro interno, oltre che due monitor per Mac, tra cui dovremmo trovare una versione aggiornata di Studio Display, uscito in origine nel 2022.
Già nei primi mesi di quest’anno lo stesso Gurman aveva suggerito una scelta temporale simile per l’uscita della nuova lienup della compagnia, che comprenderebbe tra le altre cose il nuovo iPad Pro con chip M5.
Sempre a detta del giornalista di cui sopra, la nuova lineup di MacBook dovrebbe quindi vedere la luce sul mercato a cavallo tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2026, similmente a quanto visto con le generazioni precedenti: fino ad oggi, infatti, la nuova serie di MacBook Pro ha fatto capolino sul mercato verso la fine dell’anno, con i MacBook Air a seguire nei mesi primaverili.
Quanto a Studio Display, la (presunta) nuova versione dovrebbe portare con sè un pannello mini-LED, oltre che miglioramenti in termini di luminosità e fedeltà cromatica per la riproduzione dei contenuti multimediali.
Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi al momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Rimaniamo quindi in attesa di aggiornamenti direttamente da Apple, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi, probabilmente con l’annuncio di un keynote di presentazione dedicato.
